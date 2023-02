Un Córdoba CF en barrena también pierde en Fuenlabrada

La crisis del Córdoba CF parece no encontrar fin y tiene toda la pinta de nadie la parará, ya que el conjunto blanquiverde volvió a perder este domingo ante un Fuenlabrada que hasta el encuentro contra los blanquiverdes había sumado una sola victoria en las últimas 13 jornadas, se encontraba en puestos de descenso -en los que sigue-, había destituido a su entrenador -Mere Hermoso, sustituido por Alfredo Sánchez- antes de enfrentarse a los cordobesistas y, además, afrontaba el choque con una convocatoria de 17 jugadores, incluyendo a un chaval del filial. Nada, ni la decadencia del adversario, ni la necesidad de puntos, ni aquellos 15 minutitos de empuje ante el Castilla sirvieron para animar a un Córdoba CF que afrontó el encuentro con una mezcla de depresión y nerviosismo. Eso lo aprovechó el Fuenlabrada para anotar el primer tanto antes del descanso, con un trallazo de Álvaro García en el que falló Carlos Marín, y otro gol al poco de iniciarse el segundo acto, que llegó tras un gravísimo error en la salida de balón del conjunto blanquiverde, obra de Cristóbal Márquez. Lo peor es que el Córdoba CF no tuvo respuesta.

Pocos cambios hizo Germán Crespo en el once inicial con respecto a su anterior compromiso en El Arcángel, ante el Castilla, aquel en el que aseguraba el técnico que jugando como lo hizo su equipo en la última media hora pocos partidos se perderían. No le dio la razón el primer acto ante el Fuenlabrada, en el que apostó por Kike Márquez en la mediapunta, Simo por la izquierda, José Ruiz como lateral derecho y Juan Villar en la vanguardia. El balón, las llegadas y las mejores sensaciones fueron patrimonio del conjunto azulón, que no demostró tener angustia por estar situado en puestos de descenso, muy al contrario que el Córdoba CF, que sí la demostró por perder su puesto de privilegio en la tabla. Se pudo ver a otro Córdoba CF, muy distinto al que nos tiene acostumbrados desde que Germán Crespo es entrenador. Generalmente, con el granadino al mando, el conjunto blanquiverde puede estar más o menos acertado, pero siempre pretendió ser protagonista, buscar el balón, mantener posesión y jugar en campo contrario.

Un punto de 'jindama'

Sin embargo, en el Fernando Torres pareció preferir por primera vez en muchísimo tiempo -insistimos, desde que Crespo es técnico- esperar al rival y colocarse lo más ordenadamente posible en campo propio para intentar salir al contragolpe. Al menos, fue la impresión que transmitió un Córdoba CF mucho más timorato de lo que se le ha visto en esta temporada y, por supuesto, la anterior. Otros podrían hablar de jindama, porque lo parecía. El caso es que en los primeros minutos ya avisaba el Fuenlabrada de que quería los tres puntos.

Un cabezazo de Diego García (min. 6), otro testarazo -completamente solo en el área pequeña- de Fer Ruiz, un centro peligrosísimo de Cubero o un disparo alto desde la frontal de Diego Aguirre (min. 25), así como un par de acercamientos de Iban Salvador dejaban a las claras que el Fuenlabrada no se dejaba tensionar por su situación clasificatoria. El Córdoba CF, por su parte, se entregaba a un bullicioso Simo -como casi siempre, más efectista que efectivo-, a un Carracedo que firmó una buena jugada en el minuto 15 y a un Kike Márquez que acaparaba el balón parado cordobesista, aunque sin suerte.

Después de firmar la mejor ocasión local Iban Salvador (min. 35), Álvaro García sorprendía a todos, y sobre todo a Carlos Marín, soltando un disparo seco desde más de 30 metros que se colaba en la portería blanquiverde tras hacer un leve extraño. Pudo hacer más, evidentemente, el portero del Córdoba CF, aunque el gol reflejaba lo visto sobre el campo. Mayor dominio azulón, más llegadas y más constantes y, sobre todo, más ocasiones de cara a puerta.

En los últimos minutos del primer acto intentó reaccionar el Córdoba CF, aunque en realidad solo lo hizo a balón parado, con dos golpes francos botados por Kike Márquez que fueron cabeceados, ambos, por Jorge Moreno. El primero se estrelló en el larguero de la meta defendida por Craninx (min. 43), mientras que el segundo se fue ligeramente alto.

Como en otros compromisos anteriores, el Córdoba CF estuvo muy por debajo de las expectativas y, por supuesto, muy lejos del nivel mostrado en el primer mes y medio de competición, mientras que el Fuenlabrada sí que cumplió con el papel que se le esperaba. Le bastó al conjunto azulón con esa respuesta esperada para imponerse al Córdoba CF momentáneamente al descanso.

Tras el descanso, sin cambios

Para colmo, el equipo de Germán Crespo no cambió el escenario en la segunda mitad. El Fuenlabrada continuaba controlando el choque sin problemas, ya que dio un paso atrás para intentar salir a la contra y el conjunto blanquiverde no mostraba ideas. Para colmo, el Córdoba CF decidió regalar al conjunto azulón el segundo gol, con una penosa salida desde atrás que quedó abortada y que aprovechó Cristóbal Márquez para anotar el segundo para el Fuenlabrada.

Poco después, Germán Crespo se decidió por mover el banquillo, por fin, e introdujo a De las Cuevas, Casas y Marco Camus para dejar defensa de tres, al igual que hiciera ante el Castilla. Sin embargo, el resultado no fue el mismo, porque el conjunto blanquiverde siguió sin aparecer por las inmediaciones de Craninx, salvo a balón parado, con un saque de esquina botado por De las Cuevas que Diarra cabeceó fuera (min. 69). Visto que su equipo seguía sin reaccionar, a poco más de 15 minutos para el final, Germán Crespo hizo los dos últimos cambios, dando entrada a Carlos Puga y Canario, pero el Córdoba CF siguió mostrando, al igual que en el resto del encuentro, lo mismo que en gran parte del partido ante el Castilla, un encefalograma plano.

Un Córdoba CF que no lograba rondar con cierto peligro la portería de Craninx, pero que tampoco evidenciaba un mínimo de la verticalidad y el veneno que era capaz de mostrar hasta hace no tanto tiempo. La mutación del conjunto blanquiverde es evidente, con jugadores que no son ni sombra de lo que fueron allá por octubre y que poco después comenzaron a mostrar una clara línea descendente que ha situado a este Córdoba CF a dos puntos de salir de los puestos de play off de ascenso a Segunda División.

Los últimos minutos ante el Fuenlabrada solo sirvieron para comprobar que el Córdoba CF se ha convertido en un equipo inoperante, sin ideas y sin apenas variantes, con jugadores faltos de confianza en lo que se hace y con dudas en lo físico.

Un Córdoba CF que claramente ha caído en barrena, con ocho puntos sumados en las últimas diez jornadas y al que le da igual enfrentarse a uno de arriba que a uno de abajo en la tabla, ya que el resultado siempre es el mismo. Que alguien lo pare.