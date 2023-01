El Córdoba CF agrava su crisis y cae ante el Celta B

El Córdoba CF sufrió su tercera derrota consecutiva en El Arcángel ante el Celta de Vigo B (0-2) de forma absolutamente justa, tras el baño al que sometió el filial celeste al equipo de Germán Crespo en la primera mitad, en la que desembarcó en El Arcángel como un huracán para barrer del campo a un conjunto blanquiverde que fue superado en todas las facetas del juego. Los goles de Íker Losada (min. 8) y Lautaro (min. 25) solo certificaron la superioridad del equipo gallego, que no tuvo respuesta de ningún tipo por parte del Córdoba CF: ni individual ni tácticamente el conjunto blanquiverde halló respuesta al mejor planteamiento y mayor velocidad del adversario.

El once del Córdoba CF era, más o menos, el previsto. Germán Crespo dio la titularidad a Canario nada más llegar, hizo regresar a Javi Flores al equipo que arrancaba desde el principio y otorgaba el lateral derecho a Carlos Puga. Carracedo a la izquierda y Canario a la derecha, algo nada extraño en sus equipos de procedencia, y Antonio Casas, único delantero puro disponible, en punta.

Un auténtico baño

Solo hay una realidad para expresar lo visto en la primera parte en El Arcángel. El Celta B fue completamente superior al Córdoba CF en todas las facetas del juego y pasó por encima al conjunto blanquiverde. Tácticamente, Claudio Giráldez le ganó la partida a Germán Crespo desde el minuto 1 al 45. El joven técnico celtiña lo tenía claro: buscar las espaldas a los adelantados laterales blanquiverdes y ejercer, paralelamente, una presión asfixiante a la salida de balón del Córdoba CF. Además, el Celta B tenía claro el juego de fuera a dentro y viceversa.

No se planteó ni entró en el juego de superioridad en banda. Al contrario, atacó por el balance interior y exterior del equipo rival y ahí hizo explotar todo el planteamiento del Córdoba CF, al que desequilibró por completo, hasta el punto de dejarlo desangelado, sin alma, algo nada habitual cuando se habla de este Córdoba CF en el último año y medio. Pero quizá lo mas preocupante es que el Córdoba CF no tuvo respuesta. De hecho, el conjunto blanquiverde realizó solo dos disparos sobre la portería del cubano Christian Joel en todo el primer tiempo. El primero, en el minuto 16, a cargo de Miguel de las Cuevas desde la corona del área, que se marchó a los palcos de fondo sur. El segundo, ya rozando el minuto 40, firmado por Javi Flores. Si el balance defensivo de este Celta B era sobresaliente, permitiendo solo esos dos disparos sin peligro en todo un tiempo, el ofensivo sobrepasaba la matrícula de honor.

Sostenidos en Víctor, con Damían, Tincho y Hugo Álvarez como avanzadilla y con Lautaro e Íker Losada mordiendo a la primera línea blanquiverde, los de Claudio Giráldez hicieron un destrozo con su presión adelantada sobre la salida de balón del Córdoba CF. El gol de Íker Losada (min. 8) que abría el marcador no era sino la consecuencia de la gran puesta en escena de los visitantes, que al ver la débil respuesta cordobesista -no solo en ataque, sino en su juego, en general-, se decidieron a ir a hacer daño. Javi Rodríguez pudo ampliar el marcador (min. 17), pero quien lo logró fue Lautaro (min. 25) anotando un segundo tanto que hacía justicia a lo que se veía sobre el césped. De hecho, los celestes rozaron la goleada antes del descanso con un nuevo tanto de Íker Losada (min. 29) anulado por un supuesto fuera de juego.

El Celta B, un huracán

El huracán celtiña era tal, que hasta se permitía finalizar otra gran jugada de combinación en ataque con un remate de su central, Sergio Barcia, en el minuto 44. Alberola Rojas decretó el final de la primera parte y lo peor para el Córdoba CF no era ese 0-2 que ponía muy cuesta arriba las aspiraciones de los blanquiverdes de perseguir el liderato, sino la sensación de inferioridad mostrada ante el filial celeste y, sobre todo, la impresión de que la crisis (de resultados y de juego), lejos de salvarse, se agudizaba.

El arranque de la segunda parte no cambió nada el panorama, a pesar de que Víctor San Bartolomé dio paso a Martín Calderón en el equipo celeste. Lo que sí se contempló es la resignación con la que el Córdoba CF aceptó la superioridad del contrario. Ni un arranque de genio, ni un arreón inicial, ni un gesto de rebeldía. La nada más absoluta. Quizá por aquello de que se probaba algo, Germán Crespo decidó un triple cambio, con Shashoua -que debutaba-, Cedric y Kike Márquez por Javi Flores, Canario y De las Cuevas. Pero nada ocurrió y solo sirvió para que el cuarto árbitro trabajara. Sobre el campo se mantenía la misma tónica, con un Celta B que controlaba sin excesivos problemas el encuentro y que, además, se permitía el lujo de asomarse por las inmediaciones de Carlos Marín, con llegadas a cargo de Íker Losada (min. 56) y de Damián (min. 64).

Ya en la recta final del encuentro Germán Crespo aceptaba la derrota con el último doble cambio que realizó, dando entrada al campo a Ekaitz Jiménez y José Ruiz por Calderón y Carlos Puga. Así, si aburrida fue la primera parte de ese segundo tiempo, la recta final del choque se convirtió directamente en una pachanga, ya que unos no querían -después de demostrar su superioridad en el primer acto- y los otros no podían o no sabían.

El Arcángel se desesperó e intentó buscar una chispa para activar a su equipo. Una falta, un mal gesto… Pero ni eso hubo. El Córdoba CF tiene un problema más allá del clasificatorio, después de perder el liderato que mantuvo durante 15 jornadas y ver cómo ahora se le escapa y puede ser superado por otros rivales. Pero tiene un problema mayor de tipo táctico, ya que no encontró respuesta en las últimas jornadas a los planteamientos de los rivales.

Un resultado que, en el fondo y en la forma, genera muchas dudas sobre el futuro inmediato del Córdoba CF, que solo ha sumado cuatro de los últimos 18 puntos jugados o siete de los últimos 24 disputados, lo que deja a las claras que su crisis va mucho más allá de lo clasificatorio o los puntos.