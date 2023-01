Germán Crespo: "Es el momento de estar más juntos que nunca"

Sigue sin carburar. El Córdoba CF dio un nuevo paso con el pie izquierdo en este primer tramo de la segunda vuelta del calendario, también en la primera cita casera, en la que los de Germán Crespo toparon con un Celta B (0-2) tremendamente acertado para ahondar el mal momento de las últimas fechas. Un revés a destiempo que profundiza las necesidades blanquiverdes una vez perdido el liderato, ahora acentuadas por la tercera cita consecutiva en la que no se logra la victoria. “Hemos entrado en una dinámica negativa. Cuando entras en una y te llega un rival como el Celta B, con la calidad que tienen sus jugadores y que además se encuentra con un gol tempranero, pues hace que tengas dudas. Es verdad que con el 0-2 el equipo ha estado con muchas dudas con balón. No hemos sido el equipo que hemos sido en otras jornadas”, admitió el preparador tras el encuentro en El Arcángel.

La falta de claridad en los últimos metros, de igual forma, fue analizada por el técnico. “No hemos generado ocasiones claras. Hemos tenido llegadas por banda, pero nos ha faltado un poco de eso. No recuerdo paradas del portero. Ha habido partidos en los que hemos estado menos acertados, pero sí se ha generado”, indicó. “Me hubiese gustado sacar algún jugador más ofensivo, aunque al final los dos últimos cambios han sido en los laterales. No teníamos. No estaba Simo ni Caballero, tampoco Willy. Esas posibles variantes ofensivas no las teníamos. Hoy estábamos más limitados para buscar soluciones arriba”, apuntó.

El mal momento del equipo, por otra parte, también coincide con una reducción significativa -y sintomática- en la producción de cara a puerta, que ahora eleva el saldo a las tres jornadas sin marcar consecutivas. “Hasta el martes se va a estar viendo lo que puede salir, pero siempre que sean jugadores que creamos que van a dar un salto de calidad o mejorar a lo que se ha ido. Lo que me preocupa es que no se ha generado todo lo que queríamos en estos dos últimos partidos. Vamos a trabajar, hacer hincapié en esos últimos metros”, afirmó.

Los debutantes, en contexto difícil

El estreno de Canario y Armando Sashoua como blanquiverdes, por otro lado, también una de las contadas notas positivas de la cita frente al conjunto celtiña, en el que tanto el palentino como el inglés pudieron vivir sus primeros minutos en El Arcángel. El contexto, eso sí, no fue el idóneo. “Es complicado por la dinámica que trae el equipo. Canario ha tenido que salir titular, ya que hoy no podíamos contar con Simo. Ponerse el resultado como se ha puesto crea esa dificultad añadida. Armando nos ha dado algo por dentro, se ha relacionado bien, pero era complicado para él por cómo estaba el partido. Acaban de llegar, tienen que asimilar los conceptos, a partir de ahí podremos tener una evaluación de su rendimiento”, señaló.

“Ha habido partidos que hemos perdido en casa, pero en los que se ha visto al equipo generar ocasiones, llegar por dentro... A pesar de la dinámica en la que estamos, no nos podemos venir abajo tan pronto. Encontrarse con el marcador en contra tan rápido, con el ambiente, puede generar esas dudas. Eso nos ha faltado, sobre todo durante la segunda parte”, incidió.

Un llamado a la unidad

Más allá del resultado, el preparador también aprovechó para lanzar un mensaje a vestuario y afición, demandando unidad para superar y reponerse al bache en este segundo tramo de la temporada. “Todos los equipos estamos expuestos a una mala racha. Es verdad que ahora, por una razón u otra, donde mejor estábamos, en casa, es donde peor estamos. Es el momento de estar más juntos que nunca. Mañana tendremos que pensar tranquilamente en qué se ha hecho mal hoy, tengo plena confianza en este equipo. Sé que es cuestión de sacar un par de resultados positivos para cambiar la dinámica. Es cuestión de mentalidad, intentar recuperar a la gente. El trabajo día a día es muy bueno, aunque ahora en cuanto a resultados es malo. Hay que cambiar la dinámica lo antes posible”, aclaró.

El papel del cordobesismo, en esa línea, junto a la plena “confianza” en la plantilla, fue catalogado de fundamental por el granadino. “Ahora es cuando más unidos tenemos que estar. Evidentemente, cuando la afición en la segunda parte lo ha visto prácticamente perdido, ha dejado de animar. Cuando he entrado al vestuario pensaba que el líder se iba a ir a algún punto más, pero ha empatado en casa. Intentaré animar al vestuario. Para la semana que viene recuperamos dos jugadores de corte ofensivo, más si en estos días llega alguno. Todavía quedan muchos partidos, ahora es cuando más fuerte hay que estar. Cuando vienes de ganar y ganar todo es bonito, ahora son momentos complicados y no nos podemos quedar ahí. Tengo plena confianza en estos jugadores”, apostilló.