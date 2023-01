Juanito: "Había unas intenciones en noviembre, pero estamos abiertos a las peticiones de jugadores"

El Córdoba CF está siendo el club más activo en el mercado invernal en el Grupo 1 de Primera Federación. O al menos, de los más activos. Dos salidas confirmadas, otros dos -como mínimo- jugadores en la rampa de salida, tres incorporaciones oficiales y, al menos, otras dos pendientes. Entre salidas y entradas, los movimientos en El Arcángel están en la decena, mientras que hace dos meses, desde la entidad blanquiverde se aseguraba que solo habría dos incorporaciones y de jugadores sub-23.

Por ello, Juan Gutiérrez Juanito admitía este jueves en la presentación de Armando Shashoua que "había unas intenciones por noviembre sobre los fichajes del equipo" que hace ya mucho tiempo quedaron en el olvido. El gaditano justificó el vuelco en que el Córdoba CF "es un club abierto a las peticiones de los jugadores. Queremos que todo el mundo esté a gusto y que puedan aportar lo máximo", por lo que "cuando una situación no es deseada para un jugador", la entidad blanquiverde intenta subsanarla. Eso sí, Juanito defendió que "lo primero es que tenemos que mirar por el club", porque "hay situaciones en las que a lo mejor tienes que ceder y siempre hay que tratar cada caso de forma individual. Cada caso es individual", reiteró, porque "no es lo mismo un jugador veterano que otro con proyección y joven". El director deportivo blanquiverde reconoció que "ojalá llegue el momento en que nos quedemos tranquilos y apague el teléfono y no tengamos que estar hasta el día 31 pendientes de una operación", pero se mostró resignado en que "esto es el mercado, es fútbol y hay que estar preparado para todo". En todo caso, se mostró "contento por cómo están saliendo las cosas, tenemos ahí alguna todavía en movimiento y vamos a intentar ser lo más discretos posibles para que todo llegue a buen puerto", explicó, con una sonrisa.

Mediocampo con cinco piezas

Se le preguntó a Juanito si la de Shashoua sería la última incorporación para el centro del campo y el gaditano respondió que "nunca se puede decir este agua no beberé, porque luego puede aparecer un jugador que nos mejore. En ese sentido es verdad que ahora tenemos cinco centrocampistas pero aún queda mercado", para hacer hueco a ese jugador que pueda aparecer y apetezca o, incluso, para que pueda salir otro. Sin embargo, Juanito aseguró que "colmamos expectativas con la llegada de Armando -Shashoua-, porque ahora mismo estamos en la tesitura de que nos da lo que buscamos: esa creatividad que nos ha faltado en algunos partidos y que Armando nos la puede ofrecer. Nuestra intención ahora mismo es estar contentos con lo que tenemos en esa parcela en el campo y quedarnos paraditos, que será lo más lógico", explicó, por lo que parece descartarse una incorporación al centro del campo.

Sobre la cesión del centrocampista inglés, Juanito declaró que "es una cesión pura y dura", aunque no descarta al cien por cien que el futbolista no pueda continuar como blanquiverde la próxima temporada. "En seis meses nunca se sabe, dependerá de la evolución y de lo que ocurra con el Ibiza o con nosotros. Ellos intentan mantenerse y nosotros subir, el futuro no existe, lo más importante es el presente y él lo que tiene que intentar aquí es ser un jugador importante y ayudarnos a ascender", zanjó.

Finalmente, Juanito se felicitó por "la suerte y el trabajo de que vienen jugadores que vienen jugando y no es fácil. Jugadores con protagonismo" en sus equipos de procedencia "y, en el caso de Armando, jugando en una categoría superior", en Segunda, con el Ibiza. Asimismo, aseguró que el Córdoba CF está "muy contento de que Canario haya sido anunciado", ya que es un futbolista "con jerarquía, no le va a pesar la pelota, al igual que Armando", porque el extremo "es un jugador al que le gusta llegar". "La Liga es dura, intentamos aspirar a lo máximo y el club está en ello, en mejorar la plantilla, pero es difícil", finalizó el director deportivo del Córdoba CF.