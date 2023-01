El Córdoba CF y una banda izquierda en reconstrucción

El Córdoba CF salvó un punto en su visita a Matapiñonera que le acerca al liderato tras el pinchazo del Alcorcón en Badajoz, pero que no hace olvidar el pobre juego del equipo en los últimos meses, ni los problemas que tiene el plantel de Germán Crespo ni, por supuesto, los siete puntos sumados de los últimos 21 en disputa.

De hecho, es curioso cómo ya en noviembre se planteaba el problema que tenía el conjunto blanquiverde en la banda izquierda y cómo esa zona del campo continúa transmitiendo, en el mejor de los casos, cierto riesgo si se habla de futuro. Quedan menos de diez días para que termine el mercado invernal de fichajes y el flanco zurdo del Córdoba CF mantiene muchas incógnitas que han de resolverse para afrontar la segunda mitad del campeonato con unas mínimas garantías.

Ekaitz antes que Cedric

En Matapiñonera se produjo una buena noticia, el regreso de Ekaitz Jiménez después de más de 300 días de ausencia. De marzo del 2021 databa la última comparecencia oficial del vasco con la blanquiverde, que reconocía tras el partido que se le hicieron «largos esos 15 minutos después de tanto tiempo». Su entrenador asumió tras el encuentro el discurso del club sobre esa posición: «Lógicamente, le falta aún ritmo pero creo que va a ser uno de los mejores refuerzos que vamos a tener en este mercado», por lo que todos en El Arcángel cruzan los dedos para que la evolución del vasco no tenga ningún tipo de contratiempo y en las próximas semanas sea una realidad ese tándem Ekaitz Jiménez-José Manuel Calderón en la banda izquierda. Será, desde luego, la mayor amenaza para disfrutar de minutos del sancionado Simo, mucho más irregular en esta Primera Federación que en la Segunda RFEF de la pasada campaña. Pero mientras tanto, Germán Crespo ha de gestionar los recursos de los que dispone y tras el error de la pasada semana en sala de prensa volvió a dar la titularidad a Adrián Fuentes un mes y medio después y tras dos encuentros consecutivos sin minutos.

Dentro de un pobre nivel en todo el Córdoba CF, el atacante madrileño fue de los pocos que pudieron salvarse de la quema. Tuvo una primera media hora destacable, con alguna llegada y generando problemas al Sanse y la falta de competición en las últimas semanas se hizo notar en su rendimiento físico, por lo que fue relevado, precisamente por Ekaitz Jiménez, cuando restaba un cuarto de hora escaso para el final de encuentro. Crespo, que tras el encuentro reconoció que «los dos equipos fueron conformistas» en esa recta final, apostó por dar minutos por primera vez al vasco y montar una banda con dos laterales y, curiosamente, dejó en el banquillo a Cedric Teguia, que tuvo casi media hora de partido ante la Balona, una semana antes. Así, el camerunés está teniendo minutos en función de cómo va el mercado invernal de fichajes del Córdoba CF. De no contar, prácticamente, y que la grada no le tenga en cuenta, a estar por delante de otros compañeros en uno o dos partidos muy concretos en el último mes, para pasar de nuevo al ostracismo, incluso con Simo sancionado sin poder participar.

Plan de verano-plan de invierno

Así, ante el Sanse los dos teóricos extremos izquierdos -el pasado verano- no jugaron, Simo y Cedric, volvió a ser titular el teórico recambio de Carracedo en la derecha y se terminó con ese doble lateral que solucionaría -en teoría- no pocos problemas en la banda izquierda del Córdoba CF. En caso de que no se marche, finalmente, Adrián Fuentes y Ekaitz crezca sin contratiempos, ese flanco zurdo tendría resueltos todos sus problemas. Pero el Murcia sigue moviéndose para intentar que el atacante blanquiverde pueda desembolsar los 50.000 euros que pide el Córdoba CF por su salida que, de producirse, obligaría a otro movimiento en el mercado para terminar de reconstruir esa banda izquierda.