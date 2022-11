Germán Crespo: "Creo que nos ha faltado intensidad"

Se acabó. El Córdoba CF cerró su andadura copera de esta temporada 2022-2023 de una forma tan abrupta como poco esperada, con la visita a un Cacereño (3-0) al que le hizo falta entre poco y nada para embolsarse la eliminatoria. Un adiós duro, gestado de forma realmente temprana -el primer tanto local llegó a los diez minutos- y que mostró una versión aguerrida pero poco afortunada del cuadro tutelado por Germán Crespo, inédita hasta ahora en el campeonato regular. El propio preparador blanquiverde, tras la derrota, remarcó la “superioridad” del rival durante el encuentro. “No hemos estado como queríamos. Enfrente hemos tenido un rival que ha sido superior a nosotros casi en todas las facetas. Sabíamos que con el riesgo que habíamos corrido en la segunda parte, de tener los laterales altos, pues en una contra nos podían matar el partido. Así ha sido. En esto del fútbol, cuando no igualas la intensidad del rival, cuando no igualas esa agresividad deportiva, cuando son más contundentes que tú, pues te expones a que también sean superiores”, admitió.

El cambio de sistema a otro con tres centrales, motivado para dar descanso a José Calderón, único lateral zurdo "sano" y que acumula todos los minutos de la temporada en Liga, tampoco se acabó de ajustar a lo deseado por el granadino. “Estamos expuestos a que tenga alguna lesión muscular, porque ha jugado todos los minutos... Hemos trabajado esta semana ese posible cambio. Queríamos tener velocidad arriba, porque sabíamos que ellos nos iban a apretar en bloque alto. Tener velocidad a la espalda de ellos. No hemos estado como nosotros queríamos, nos ha costado mucho la salida de balón con los tres centrales. Ahí nos ha perjudicado mucho el sistema. En la segunda parte lo hemos cambiado, a pesar de tener el sistema habitual ellos han tenido también sus ocasiones”, lamentó.

La falta de “intensidad” o “contundencia”, precisamente, fue una de las principales razones que extrajo el preparador del encuentro, así como los errores forzados en la primera línea. “Ellos tienen dos o tres ocasiones en la primera parte, más el penalti. Creo que ha sido más falta de contundencia sobre todo en eso, en un balón largo nos han cogido, luego dentro del área nuestra tenemos que ser más contundentes, como en ese uno contra uno en el que ha llegado el primer gol. Luego el penalti lo mismo. Cuando no eres contundente o no tienes la que ellos tenían en el juego directo, te arriesgas a que el equipo rival genere ocasiones que son goles. Creo que nos ha faltado intensidad”, destacó. “Las derrotas están para aprender de los errores que se cometen, intentar mejorar e intentar no equivocarnos donde no nos tenemos que equivocar, que es en la Liga”, indicó acto seguido.

Un mensaje de tranquilidad

Con la mente puesta en lo que viene, el técnico también manifestó la dureza del calendario que se aproxima para el Córdoba CF, con la primera parada en el duelo de la próxima semana ante el Linares en El Arcángel (20 de noviembre, 16.00 horas, InSports TV), al que seguirán citas a domicilio ante el Badajoz y el Deportivo de la Coruña. El mensaje, ante todo esto, fue de tranquilidad: “No creo que la derrota le afecte al equipo. Nos hubiera gustado continuar pero hay que buscar el lado positivo. Vamos a estar más frescos en la Liga, solo hay que pensar en el objetivo principal, que es conseguir el ascenso. Va a servir para centrarnos, para recuperarnos mejor en navidad, en el parón, porque ahí sí vamos a tener más días de descanso, sobre todo después de los partidos que nos vienen ahora, que son importantes y van a ser de bastante intensidad”, reconoció.

La derrota copera, a su vez, también servirá de acicate para afrontar la pugna de primero contra segundo ante el cuadro linarense con ganar de reafirmarse, a la par que para dar otro golpe sobre la mesa en la clasificación. “Lo bueno que tiene el fútbol es que en una semana te vuelve a dar una oportunidad. Se ha perdido un partido en el que a todos nos gustaría continuar, pero no queda otra nada más que centrarse en la Liga, ahora es cuando tenemos que estar más juntos, el vestuario lo va a estar. Hoy, mañana, el lunes. Estaremos cabreados, serios por la derrota, pero a partir del martes, que es el primer entreno, a pensar y a trabajar ya de cara al Linares. Solo a pensar ya en el partido”, subrayó.

“La afición es la máxima ayudante que tenemos. Cuando van las cosas bien, es gracias a ellos, nos llevan en volandas. Ahora, les pediría que sigan llevándonos, como hacen todos los partidos. Ojalá le podamos brindar esa victoria que vamos a buscar todos, porque sería importante”, concluyó.