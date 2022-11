José Cruz: "Veníamos con la ilusión de pasar de eliminatoria"

Frustrado, dolido, aunque con la cabeza alta. La figura de José Cruz adquirió protagonismo por doble partida durante el aciago debut copero del Córdoba CF ante el Cacereño (3-0), en el que el cordobés portó el brazalete de capitán, además de tomar partida dentro de una inédita zaga defensiva formada por tres centrales. No fue una noche demasiado dada para los estrenos en ese sentido, a la que el propio futbolista calificó como “la más dura” desde que defiende la elástica blanquiverde. “Ha sido una derrota dolorosa, veníamos con la ilusión de pasar de eliminatoria. Si hubiesen validado el gol de Diarra en el minuto 49 igual hubieran cambiado las cosas, aunque no hay que poner excusas. Hemos hecho un mal partido, hemos perdido. Darle la enhorabuena al Cacereño y a pensar en el Linares”, zanjó.

En lo referente a capitanía, embarrada por el abultado marcador y la eliminación del certamen, el central también la situó como mera “anécdota”. “La habría cambiado por haber pasado de ronda. No ha podido ser. Está claro que en estos partidos se ve que es muy difícil lo que estamos haciendo. Ya ha pasado, a cambiar el chip otra vez y a seguir con la buena inercia que llevamos en Liga", indicó, señalando, a su vez, a la “intensidad” como el motivo por que el equipo no consiguió adaptarse al “sistema”. “Está claro que es relativamente nuevo para nosotros, pero lo habíamos ensayado durante la semana. Sabíamos que había la posibilidad de jugar así y no es excusa. Ha faltado intensidad. En partidos así, que juegas con rivales de inferior categoría, por lo menos hay que igualar la intensidad de ellos, porque calidad a priori tenemos más. Si no igualas la intensidad pasa lo que ha pasado”, confirmó.

La polémica acción del penalti, a su vez, con el defensor involucrado, también fue objeto de balance por parte del propio futbolista, que manifestó lo enrarecido de la acción, así como su disconformidad tras la pena máxima señalada. “El árbitro dice que después lo vería, que lo ha visto claro. Lo que le digo. Se me mete delante un jugador de ellos al que saco medio cuerpo y nada más que nota el contacto se tira, pero hay que verlo. La sensación que tengo es que ha sido muy poca cosa para pitarlo, pero si lo ha visto claro, él es el que manda en el campo”, admitió.

La mirada puesta en el Linares

Para el cordobés, la próxima cita en El Arcángel ante el Linares también será una jornada especial en todos los aspectos, enmarcada en la evidente competencia de primer contra segundo clasificado, aunque aderezada por su pasado en las filas azulonas, lugar en el que militó hasta su llegada al Córdoba CF. “Es la primera vez que me enfrentaré en competición oficial. Es un partido que es el idóneo después de lo ocurrido, el jugar contra el segundo clasificado, un equipo que está haciendo las cosas muy bien, igual que nosotros. Va a ser un bonito espectáculo, con dos equipos que quieren jugar al fútbol, aunque con matices diferentes. Intentaremos darle los tres puntos a nuestra gente, que se lo merece después del varapalo de hoy, y a seguir arriba en la clasificación”, reafirmó.

La derrota, aún con todo, según el propio José Cruz, tampoco será un obstáculo para afrontar el duelo ante los jiennenses con totales garantías. “Está claro que nos costará asimilarlo hoy y mañana, pero cuando empecemos el primer día creo que va a pasar igual que pasó el año pasado con el Villanovense. Somos humanos, no estamos acostumbrados a perder y frustra, pero esto también está dentro del fútbol. Qué mejor que recibir al segundo clasificado, en casa, con nuestra afición. Creo que no hay mejor partido para ir otra vez a la senda de la victoria”, declaró ilusionado.