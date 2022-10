El Talavera, próximo visitante en El Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF, presentó oficialmente a su nuevo entrenador, Pedro Díaz, procedente del filial del conjunto castellano-manchego, que aseguró que «quedan 29 partidos y estoy convencido de que lo vamos a sacar, si no estuviera convencido no hubiera cogido esta oportunidad».

Sobre su primera sesión con el equipo, Díaz explicó que «la gente, cuando hay un cambio, se muestra más receptiva. He hablado con todos y los vi contentos en el entrenamiento». Sobre el reto que se le presenta, con el Talavera colista, sumando un solo punto y a siete puntos de la salvación cuando solo se han jugado nueve jornadas, Pedro Díaz aseguró confiar «plenamente en que hay plantilla y que se pueden hacer muchas cosas con ella. Levantarles la moral, que no han estado tan lejos de ganar y que venimos con unas ideas buenas. Venimos con ganas de trabajar y de ser un poco positivos en todo lo que hagamos. Cuando se viene de una racha tan mala lo importante es levantar el equipo y cambiar el chip, con ideas frescas».

Estreno envenenado en Córdoba

Y para ello, su debut será en El Arcángel. «De cara al Córdoba no hemos hablado. He dado alguna pincelada pero no hemos hablado. Empezaremos a hacerlo a partir de mañana, a planificarlo. Evidentemente, ese partido no lo damos por perdido», defendió el técnico talaverano. «El club me planteó coger la semana siguiente y la verdad es que me lancé y dije que hay que ir a Córdoba a ganar. Hay que ir a Córdoba con todas las garantías y no sacrificar ningún partido». Para ello, Pedro Díaz quiere «un Talavera que sea valiente. En estas situaciones hay que ser valiente. Si eres cagón… A eso no venimos aquí. El equipo tiene que ser agresivo, intenso, apretar arriba, dificultar a los rivales porque hay rivales de mucha entidad, de mucha calidad. Hay que provocar sus errores, ser muy ofensivos y que lo logremos o no, se verá».