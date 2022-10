Youssouf Diarra: "Creo que todavía falta la mejor versión de mí en el Córdoba CF"

Sigue la lucha. El Córdoba CF encara otra jornada de reválidas todavía con el resanar del trepidante choque ante el Racing de Ferrol como trasfondo, aunque ya con el punto de mira en su nueva prueba, obstáculo y aspiración de esta semana: superar al Talavera (domingo, 16.00 horas). Con la premisa de hacer bueno el punto en tierras gallegas, así como de volver a la senda del triunfo de la mano de El Arcángel, la plantilla afila sus armas de cara al duelo que se cierne frente a los castellano-manchegos, con un ojo puesto en la disputa del domingo y otro en las buenas sensaciones. En esa búsqueda, junto a la de los tres puntos, se encuentra particularmente uno de los protagonistas de este primer arreón liguero, Youssouf Diarra, fichaje del pasado verano y ahora pieza destacada en la nueva medular blanquiverde, en la que está atesorando minutos de calidad. “Me siento bien. Tengo la suerte de que el míster está confiando en mí. Me toca seguir”, confirmó ilusionado.

El hispano-maliense, de esta forma, se ha alzado como un fijo dentro de los esquemas de Germán Crespo desde prácticamente su llegada, siendo uno de los futbolistas que más presencia ha tenido sobre el verde hasta la fecha, pese incluso a las características rotaciones del técnico granadino. “Personalmente creo que todavía me queda adaptarme mucho más a lo que me pide el míster, tanto Miguel como Kike me suelen ayudar bastante, ya que jugar de pivote o algo más atrás es nuevo para mí. Intento aprovechar todos los minutos al máximo. Trato de mejorar, todavía me falta muchísimo. El segundo entrenador, Óscar, me está siguiendo con vídeos para mejorar, también Germán. En lo referente a mi adaptación a la ciudad, sinceramente no he salido mucho todavía”, confesó.

En cuanto a su rendimiento, por otro lado, el mediocentro también reconoció que todavía no ha alcanzado su mejor nivel en el Córdoba CF, aunque se encuentra trabajando para ofrecer la mejor versión posible. El acento, en primera instancia, lo sitúa en sus llegadas a la zona de finalización. “Creo que me falta la mejor versión todavía. Por ejemplo, de cara a portería no estoy teniendo casi nada de aportación. Creo que también me hace falta mejorar esa faceta. Yo normalmente, en los años anteriores, he tenido gol, pero este año, aunque sí es verdad que he metido uno, no tengo muchos tiros de cara a portería”, señaló.

El Talavera, un rival engañoso

Sobre el rival, el propio Diarra aprovechó para avisar de sus peligros, siendo un adversario frente al que se batió en duelo hasta en dos ocasiones durante la pasada temporada, ambas saldadas con derrota del Bilbao Athletic ante los talaveranos. “Es el último clasificado, pero en esta categoría se ha demostrado que no hay que confiarse aunque vayan últimos. Hemos mirado algo de ellos, aunque han cambiado de entrenador ahora y no sabemos si van a venir con la misma planificación o van a cambiar algo”, indicó. “El año pasado perdimos los dos partidos. De hecho en casa nos confiamos, aunque íbamos mal en la clasificación. Nos metieron en el último minuto. Deja claro que no hay nunca que confiarse ni aunque vayan últimos”, reafirmó acto seguido.

La importancia de saber sufrir este curso, a su vez, fue objeto de balance para el futbolista, que destacó el papel del equipo para labrar importantes puntos a domicilio ante rivales de la dureza del Real Madrid Castilla o el propio Racing de Ferrol, pese a atravesar lances de dificultad en sendos encuentros. “Creo que no nos vimos superados, aunque es verdad que en Primera RFEF todos los equipos te juegan, hay minutos que tú dominas y otros que ellos. Así es el fútbol, el rival también es bueno, sabe jugar con balón. Hay que saber sufrir esos minutos y, cuando tú tengas los minutos buenos, aprovecharlos. Contra el Castilla sufrimos mucho, pero creo que cuando vengan aquí, a nuestro campo, a El Arcángel, tanto el Castilla como el Ferrol también van a sufrir como hemos sufrido nosotros en su campo”, concluyó.