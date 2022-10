Carlos Marín, un portero por encima de la media

La historia de Carlos Marín antes de llegar al Córdoba CF es una historia de lucha y superación. El almeriense se crió en el barrio del Zapillo y apenas con 13 años, aún en edad cadete, se marchó en el 2010 a Madrid, a pelear por el sueño de hacerse futbolista en el Atlético de Madrid. El actual arquero blanquiverde no llegó al fútbol por casualidad. Su padre fue Veloso, un corpulento delantero que falleció un año y medio antes de emprender él su sueño en la capital vestido como rojiblanco y que militó en equipos de Segunda B como el Roquetas, Balompédica Linense o el Poli Ejido, entre otros, así como una cortísima etapa en el Betis Deportivo, equipo al que muchos años después pertenecería su propio hijo y desde el que recaló en el Córdoba CF.

Antes de llegar a El Arcángel, el actual portero blanquiverde rozó la elite. Vestido como rojiblanco, Simeone le hizo entrenar en no pocas ocasiones con la primera plantilla, a la sombra de Jan Oblak y después de subir peldaños, desde el juvenil al filial y tras ascender con el segundo equipo rojiblanco de Tercera a Segunda División B. En el Betis, con Rubi como técnico, fue el tercer portero de la primera plantilla, detrás de Pau López y Joel Robles.

Ahora, en el Córdoba CF, vive posiblemente su mejor etapa en el fútbol, al menos, desde que es profesional. Llegó como teórico segundo portero hace dos veranos, ya que era Felipe Ramos, por experiencia, el señalado para la titularidad. Pero a pesar de otro golpe familiar nada más llegar a El Arcángel, el almeriense logró recomponerse y seguir cumpliendo plazos. Tantos es así que en la jornada 11 de la pasada campaña logró ser titular por primera vez como blanquiverde y ya, salvo alguna pequeña excepción, no abandonó su puesto en el once inicial del Córdoba CF. Carlos Marín solo encajó 14 goles en los 21 encuentros en los que defendió la portería blanquiverde en Segunda RFEF (sin contar el partido perdido en los despachos), dejando la portería a cero en nueve de esos partidos.

Tres partidos notables

Tras el ascenso y como temporada de consolidación, la 2022-23 en Primera Federación no ha podido empezar mejor para Carlos Marín, que es corresponsable de no pocos de los 20 puntos que lleva sumados el Córdoba CF. De nuevo en A Malata fue el mejor de su equipo, con hasta tres intervenciones de mérito. Ya la pasada semana, ante el Algeciras, tuvo otra gran intervención en la recta final del encuentro que impidió el empate momentáneo del conjunto del Campo de Gibraltar, y hace dos semanas, en la visita que realizó el Córdoba CF al Real Madrid Castilla, volvió a ser el mejor jugador de Germán Crespo sobre el terreno de juego, con cuatro intervenciones destacadas, dos de ellas realmente difíciles, con disparos cruzados y rasos, a los que respondió con manos prodigiosas, especialmente con los disparos realizados por Arribas. Es más, una semana antes, en la única derrota del Córdoba CF en Liga en esta campaña, en El Arcángel, volvió a ser el más destacado de entre todos sus compañeros, a pesar de aquel 0-1 ante el Sanse en el tiempo de descuento, en el que no tuvo ninguna responsabilidad y sí firmó dos intervenciones de mérito.

Las actuaciones de Carlos Marín, tanto la pasada temporada como sobre todo en la actual, toman especial relevancia en un equipo, el de Germán Crespo, que no se destaca por tener una estructura defensiva poderosa, más bien al contrario. El blanquiverde es un conjunto que destaca por su pegada y por su querencia a ir al ataque continuamente, lo que hace que su sistema defensivo quede en numerosas ocasiones comprometido. Ahí ha aparecido siempre Carlos Marín para destacar y mostrar que el Córdoba CF también se sostiene gracias a un portero que está por encima de la media de la categoría.