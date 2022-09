El Córdoba CF en la primera RFEF: el análisis de la jornada 5

La maquinaria blanquiverde es incansable. El Córdoba CF ha puesto la directa desde su llegada a la Primera RFEF, en la que parece que no hay nada ni nadie capaz de pararlo, frenarlo, o tan siquiera minimizar sus temibles argumentos. Esa es una realidad consolidada tras apenas cinco jornadas de Liga, con un saldo terrible, que a cada fin de semana encuentra otro capítulo más en su particular idilio con el triunfo, única senda que conocen los de Germán Crespo en estos primeros compases de temporada. Sus números, cifras e hitos, ahora también a golpe de récord, tras labrarse un hueco en la historia de la entidad una vez firmado el mejor arranque liguero a lo largo de sus 68 años de vida, coinciden con el asalto en solitario al liderato y una dinámica totalmente al alza, que sitúan al renovado bloque califa como cabeza de serie de un Grupo 1 que empieza a tener miedo del cada vez más conocido “rodillo” blanquiverde.

En esa situación, con el primer puesto bajo el brazo, el rédito tras el quinto envite del campeonato se antoja más que positivo, con una jornada más a la vanguardia de la sección, aunque también en lo referente al resto de rivales, que poco a poco van a su vez encontrando acomodo en las diferentes zonas de la clasificación. Tras los primeros pinchazos del grupo cabecero -a excepción de los cordobesistas-, la brecha con los puestos que demarcan el playoff comienza a abrirse, así como los primeros tripulantes asentados en la zona media y el farolillo rojo de la tabla.

El Linares sigue imparable, pero el Racing de Ferrol pincha

La pugna por los puestos cabeceros permuta protagonistas tras una jornada de altos vuelos en la que el Linares Deportivo ha vuelto a reafirmar su candidatura a cualquier aspiración esta temporada, tras superar por la mínima a otro de los grandes favoritos al ascenso como el Alcorcón, en Linarejos (1-0). La escuadra azulona, que se impuso a los alfareros con un gol de Javi Duarte prácticamente sobre la bocina, todavía no conoce la derrota en lo que va de Liga, donde encadena tres triunfos consecutivos desde el único empate que emborrona su fulgurante inicio -ante el Unionistas-, que ya lo sitúa como segundo clasificado en igualdad de puntos con el Racing de Ferrol (13), aunque en mejor dinámica. Su también grandísimo momento como local, donde ha conseguido echar el cerrojo a todos los puntos en liza desde el pasado marzo, está siendo el activo más valioso para un arranque de libro.

Compartiendo contexto, precisamente, parten los ferrolanos, único equipo que hasta esta quinta jornada había sido capaz de aguantar el pulso de victorias al combinado blanquiverde, aunque ahora en Algeciras, no obstante, no pudo refrendar esa condición. La escuadra gallega firmó las tablas en un duelo enconado en el Nuevo Mirador (1-1), donde los goles de Álvaro Romero y Manu Justo pusieron el reparto de puntos. Fue la primera vez en la que los de Emilio Larraz no se llevaron el triunfo esta temporada, descolgándose automáticamente del coliderato para recaer en la tercera plaza, a tres puntos de la cuarta.

Los equipos madrileños, al alza

La quinta semana de Liga para algunos de los equipos madrileños en la categoría ha sido otro caladero de grandes sensaciones, con el despertar de algunos gigantes dormidos como el Real Madrid Castilla -que va lanzado- o el Fuenlabrada. En cuanto a los blancos, su buena racha coincide con el gran momento de Sergio Arribas, figura y sensación del joven combinado dirigido por Raúl González a estas alturas de temporada, en las que ya suma cuatro goles para situarse como pichichi en solitario del Grupo 1 de Primera RFEF, además de uno de los nombres destacados en toda la categoría. Su aportación en el pasado duelo del filial merengue frente al Badajoz volvió a ser una vez más indiscutible, con dos goles que pusieron el justificante para dejar los tres puntos en el Alfredo Di Stéfano (3-1), donde encadenan otros dos triunfos consecutivos para alzarse hasta la cuarta plaza (10).

En cuanto al Fuenlabrada, su recepción del Talavera en el Estadio Fernando Torres también se tradujo en tres puntos, tras despachar al cuadro toledano con remontada incluida (2-1), merced de los tantos de Sergio Cubero y de Álex Alegría, este último anotando su primer gol tras 586 días sin ver puerta -su inmediatamente anterior fue ante el Tenerife, durante su etapa en el Zaragoza-. Con la victoria, la agrupación fuenlabreña ha conseguido también auparse hasta la zona noble de la tabla, al quinto puesto concretamente, frontera del playoff de ascenso marcado con otros 10 puntos en su casillero.

No fue una jornada tan apacible, por otra parte, para el propio Alcorcón, que cayó en Linarejos (1-0), ni para el San Sebastián de los Reyes, que repartió puntos con el San Fernando en su visita al Iberoamericano Bahía Sur (1-1).

La zona media-alta se aprieta, con el Deportivo incluido

La lucha más allá de los puestos cabeceros también comienza a apretarse tras saldar algo más del primer mes del campeonato, suficiente para conocer la configuración de una zona media-alta con nombres sorprendentes. En esas, precisamente, se encuentra el Deportivo de la Coruña, el gran favorito al ascenso desde principio de temporada, que firmó su segundo empate consecutivo tras encontrarse con el muro improvisado del Celta B en un enclave icónico como Balaídos (1-1). Apenas un minuto hizo falta para que Iker Losada adelantara a los celestes en el derbi gallego por excelencia -ahora con el filial vigués como protagonista-, tras una acción destacada de Lautaro, otro de los grandes nombres del combinado celtiña en este inicio de curso. La respuesta, ya en la segunda parte, llegó desde los coruñeses, que pusieron el empate definitivo por mediación de Diego Villares.

No está siendo, por ende, un comienzo nada sencillo para el ambicioso proyecto del Deportivo en esta segunda campaña histórica de Primera RFEF, en la que todavía cuenta con un as bajo la manga debido a su encuentro pendiente ante el Talavera, oportunidad propicia para reengancharse a la zona alta, con la visita del conjunto azulinegro a Riazor (miércoles, 20.00 horas, InSports TV).

El Grupo 2 también saca músculo

En la sección homóloga a los blanquiverdes, la lucha por sumarse a la zona alta también está siendo de lo más encarnizada. El liderato, actualmente, recae sobre el Alcoyano -que también atraviesa una delicada situación institucional, pudiendo incluso desaparecer en un futuro cercano de no encontrar financiación-, con 13 puntos, aunque seguido de cerca por otro reguero de equipos en buena dinámica. Los alicantinos superaron al Real Unión a domicilio con tantos de Cristian Fernández “Agüero” y Juanan Casanova en un encuentro disputadísimo (1-2), como firme rúbrica de su gran arranque en un grupo repleto de pesos pesados de la categoría. Justo por detrás, cumpliendo con esa descripción, llega ya el Barça B (11), con Pablo Torre entre sus filas, tras a su vez despachar al Real Murcia (2-0) en el cruce directo entre ambos del pasado sábado en el Estadio Johan Cruyff.

En lo que respecta a la otra horda de equipos que ocupan el área candente de la tabla, alguno de los grandes agitadores del mercado, como el Eldense, comienza a cosechar resultados y sensaciones tras un inicio algo dubitativo. Los de Elda, particularmente, sellaron una victoria de tremendo mérito ante el Osasuna B en el Tajonar (0-2), con goles de Soberón y Clemente para apuntalar su tercer triunfo consecutivo y así hacer lo propio hasta alcanzar la tercera posición del Grupo 2. Por detrás, a un único punto y puesto, se encuentra el Intercity, otro de los inversores destacados en la pasada ventana de fichajes, que no pudo hacer lo propio ante el SD Logroñés (1-0), dueño, precisamente, del quinto puesto (9) que cierra el elenco de equipos en escenario playoff actualmente.