El Córdoba CF puede hacer historia en el Reino de León

El Córdoba CF del último año y medio es una máquina de generar registros históricos. Y en la temporada 2022-23, a pesar de militar en Primera RFEF, no solo mantiene el ritmo, sino que repite un liderazgo del que no se ha bajado desde hace más de un año. Pero ahora, el equipo de Germán Crespo tiene en su mano uno de los más bellos récords, aunque también el más complicado. Porque en sus 68 años de historia, en cualquier categoría en las que ha militado en casi siete décadas, nunca el Córdoba CF inició una competición con cinco victorias consecutivas. Tanto en Primera, como en Segunda División A, Segunda División B, Tercera División, Segunda RFEF o Primera RFEF, estas últimas de nuevo cuño, el conjunto blanquiverde no llegó a esos cinco triunfos en las primeras cinco jornadas. Ni siquiera la pasada campaña, con la superioridad que mostró el equipo del granadino en Segunda RFEF, logró el Córdoba CF sumar ese quinto triufo ya que tras ganar al Xerez Deportivo (1-5), Cádiz B (3-1), Coria (0-3) y Don Benito (3-2), el conjunto cordobesista no pasó del empate en la quinta jornada en su visita al Tamaraceite (1-1), precisamente, el equipo que empató en el debut de Germán Crespo en el banquillo echando así por la borda las lejanísimas opciones que le quedaban al Córdoba CF de militar en la 2021-22 en Primera Federación.

Aquel arranque igualaba el registro cosechado en la campaña 1955-56, donde el conjunto dirigido por José Juncosa, ganó los primeros cuatro primeros encuentros, imponiéndose a Pontanés, Úbeda, Motril e Iliturgi, cayendo en la qjuinta jornada ante el Pontevedra. Segunda oportunidad consecutiva Ahora, el Córdoba CF vuelve a ponerse en el camino para poder firmar el mejor inicio de su historia y dejar un registro más para el recuerdo. Los triunfos frente a Unionistas de Salamanca, Fuenlabrada, Celta de Vigo B y Rayo Majadahonda se igualan con lo visto tanto en 1955 como en 2021. De esta manera, los de Germán Crespo fijan ahora las miras en el próximo partido, que llevará al Córdoba a enfrentarse con la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León. En caso de vencer, lograría el actual conjunto blanquiverde firmar un mejor inicio que el visto el pasado año y, por supuesto, dejar un registro para la historia, con esas cinco victorias en las primeras cinco jornadas de Liga, algo que nunca ocurrió en ninguna de las categorías nacionales en las que militó el Córdoba CF. Además, se mantendría otro registro que sigue vigente en la actualidad, ya que incluso si no ganara pero sí anotara supondría su partido liguero número 23 en el que marcaría al rival de forma consecutiva. Si se elimina el partido perdido en los despachos por alineación indebida de Javi Flores y se atiende al resultado real ante el San Fernando (0-3), el Córdoba lleva e n la actualidad 22 jornadas consecutivas anotando, ya que la última vez que se quedó a cero fue en la jornada 16 de la pasada jornada, en su visita a Ceuta, que finalizó con empate a cero goles. De hecho, los caballas fueron, junto al Villanovense, los únicos que lograron dejar sin anotar a los blanquiverdes en toda la Liga en Segunda RFEF.