Solo once jugadores del Córdoba CF estuvieron en los cuatro partidos de Liga

Transcurrido el primer mes de competición, las cuatro primeras jornadas de Liga, ya se pueden vislumbrar algunas de las particularidades de este Córdoba CF de Germán Crespo que se mantiene líder del Grupo 1 de Primera Federación tras hacer pleno de puntos: 12 sobre 12 en disputa. Solo el Racing de Ferrol aguanta el ritmo de los blanquiverdes, cuya seña de identidad se concentra en que, aparentemente, nadie tiene el puesto asegurado.

Evidentemente, para Germán Crespo hay intocables, por mucho que el granadino rote y reparta minutos con un equilibrio encomiable, por lo que más tarde o más temprano deberá decidirse, sobre todo en los partidos de más peso, por unos u otros. Pero en la actualidad, este Córdoba CF se encuentra en los albores de la competición y Germán Crespo ha hecho malabares. Tantos, que solo once futbolistas de los 24 que componen la plantilla blanquiverde pueden presumir de haber estado en los cuatro partidos de Liga. De esos once, solamente tres han hecho pleno de minutos y no se han perdido ni uno solo de competición: el portero Carlos Marín, el central zurdo Dragisa Gudelj y el lateral izquierdo José Manuel Calderón. Los tres suman 360 minutos de Liga, aunque solo al de Paradas se le puede poner un asterisco, ya que en la actualidad no tiene competencia en el puesto al estar aún de baja el donostiarra Ekaitz Jiménez.

Los otros ocho

Los otros ocho futbolistas que han disputado al menos un minuto en los cuatro partidos de Liga disputados hasta ahora son Christian Carracedo (337 minutos), Youssouf Diarra (299), Simo Bouzaidi (261), Antonio Casas (213), José Ruiz (201), Kike Márquez (184), De las Cuevas (176) y Cedric Teguia (97). Llama la atención en la lista la competencia que hay en la posición de mediapunta entre Kike Márquez, con 184 minutos de Liga, y Miguel de las Cuevas, con solo ocho minutos menos que el gaditano. De hecho, sorprendió a muchos el once titular del pasado domingo que enfrentaba al Rayo Majadahonda. En la jornada anterior, Kike Márquez había anotado en Vigo un gol, había dado una asistencia y hasta se topó con la madera. En solo una hora, El Torero brilló de manera descomunal, por lo que en ninguna de las quinielas previas al duelo del Córdoba CF en El Arcángel se contemplaba que Kike Márquez saliera del equipo titular. Sin embargo, Germán Crespo se mantuvo en su estilo: sentó al gaditano en el banquillo y le dio una nueva titularidad a Miguel de las Cuevas.

Evidentemente, hombres como Ekaitz Jiménez, aún recuperándose de su lesión, y José Alonso, que logró el alta hace relativamente poco tiempo, tienen pocos minutos, pero de entre los cinco que menos han pisado el césped en Liga, tres son recién llegados: Sergio Benito apenas ha conseguido jugar 12 minutos y Ramón Bueno ha logrado acumular 96 minutos, mientras que Cedric Teguía, que ha jugado los cuatro encuentros de Liga, apenas ha conseguido hacerlo en 97 minutos. Los otros dos son hombres que ya estaban en la plantilla la pasada temporada: Adrián Fuentes, que tan solo ha competido en 25 minutos (le afectó la lesión de los últimos días de pretemporada), y Álex Bernal, que gracias a su titularidad del pasado domingo elevó al menos su aportación hasta los 78 minutos.

Mientras que Felipe Ramos, José Alonso y Ekaitz Jiménez aún no se han estrenado en Liga, Sergio Benito y José Cruz tan solo han participado en un encuentro; el central cordobés, precisamente, el pasado domingo ante el Rayo Majadahonda. Ramón Bueno, Álex Bernal y Carlos Puga lo han hecho en dos encuentros nada más, mientras que Javi Flores, Jorge Moreno, Willy Ledesma y Adrián Fuentes lo han hecho en tres partidos de Liga.

En definitiva, la manera de entender el vestuario de Germán Crespo se mantiene en este arranque liguero en Primera Federación, con solo once futbolistas disfrutando de minutos en todos los partidos, con dos jugadores de campo acaparando los 360 minutos de competición, el flanco izquierdo de la defensa del Córdoba CF: Gudelj y Calderón. Habrá que comprobar en las próximas semanas y meses cómo evoluciona el estilo. Y el minutaje.