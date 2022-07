Bellido remarca que "el pliego ya permite el uso comercial del 35% de la superficie" de El Arcángel

José María Bellido, alcalde de Córdoba, amplió este miércoles la información sobre el pliego de cesión de El Arcángel, de máxima actualidad en el Córdoba CF, y puntualizó algunas de las novedades surgidas en los últimos días. El alcalde reconoció que ha hablado con la máxima cordialidad con el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, e insistió en tener perspectiva sobre la operación con el estadio municipal. "Creo que hay que ver la botella medio llena, porque ha costado mucho llegar hasta aquí. Si esto fuera fácil no estaríamos 25 años con el asunto empantanado", recordó el alcalde, que remarcó que se ha "ordenado toda la parte registral, de administración y urbanística, que estaban patas arriba, que eso sí que era una broma y hemos encontrado una fórmula válida jurídica con todos los informes positivos que nos permiten sacar a concesión ese bien".

"Con ese terreno ganado, la ley permite con total transparencia que aquellos que estén interesados tienen 20 días hábiles para presentar sus alegaciones a lo que hemos sacado. Eso está previsto en la ley y está en el pliego. ¿Que el Córdoba CF está interesado y tiene propuestas que hacer? Este es el momento oportuno. Que las exponga", invitó Bellido, reiterando la idea lanzada el martes por el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes. "Hay cosas que he leído que pueden ser razonables", reconoció el alcalde, "como el estado de otras partes del estadio, que a lo mejor no se ha recogido suficientemente bien en el pliego", tal y como señaló en su momento en estas páginas González Calvo. "Hay otras que creo que el pliego, a lo mejor por intentar ser amplio ha dejado una indefinición que no se ha interpretado bien", admitió Bellido, que también valoró que "el PGOU ya recoge que hasta el 35% de la superficie del estadio es para usos coadyuvantes comerciales", lo que supondría una superficie de unos 25.000 metros cuadrados que se pueden dedicar a explotación comercial por parte del concesionario de la cesión de El Arcángel.

Bellido argumento que no se han definido los tipos de usos "porque no somos especialistas y porque esos usos a un contrato a 40 años, imagina las vueltas que puede dar todo. Pongo un ejemplo: hace 25 años nadie hablaba del naming de los estadios y hoy es una fuente de ingresos para los clubs. No sé dentro de 30 años qué puede haber de un uso coadyuvante al deportivo que pueda ayudar a esa financiación y para obtener ingresos, por lo que hay que dejarlo abierto indeterminado" justificó el alcalde. "Es lo único que tendríamos que hacer el día de mañana y es algo que se puede hacer en estas fechas, que además es lo legal. Evidentemente, cada uso que se logre", es decir, cada explotación comercial diferente que se instale en el estadio, "debe tener licencia de urbanismo, sea lo que sea, pero da igual que esté en el pliego o no. Hay un espacio diseñado de hasta el 35% para el que quiera optar de disponer de esos usos comerciales coadyuvantes que se pueden poner en carga".

Apuesta inequívoca por el Córdoba CF

Bellido, en cualquier caso, quiso dejar claro que "la apuesta de este Gobierno local por el Córdoba CF y por intentar ordenar esto es inequívoca. Otras interpretaciones no me parecen adecuadas ni justas, y lo digo desde el cariño. Somos el principal patrocinador del club, en la camiseta pone 'Córdoba Patrimonio de la Humanidad'", recordó. Además, el alcalde de la ciudad valoró que "tal y como están las cosas, imaginemos que el Córdoba CF optara a este contrato y lo ganara, en los próximos cuatro años, tal y como recoge el pliego, no tiene que hacer ningún ingreso de canon. En los próximos cuatro años, si seguimos con los contratos de patrocinio firmados y el club sube de categoría, seguramente sea más de medio millón de euros de patrocinio de la ciudad, del Ayuntamiento". Por lo tanto, para Bellido "las cifras hablan por si solas de lo que el Ayuntamiento hace con el Córdoba CF. Como dijo el presidente, las relaciones son fantásticas, he hablado con él estos días y fantásticamente bien, han quedado aclaradas esas cuestiones de las relaciones del Córdoba CF con el Ayuntamiento y, a partir de ahí, debemos mejorar ese pliego vía aportaciones, tanto del Córdoba CF como otros que se puedan presentar y mejorarlo. Sería una pena desperdiciar esta oportunidad porque en 25 años nunca hemos avanzado tanto", reiteró el alcalde de Córdoba.

Imposibles los dos pliegos a la vez

Finalmente, el alcalde explicó los motivos por los que los dos pliegos no podían salir conjuntamente, el de la cesión del estadio y el de la construcción del hotel en la tribuna. "Podemos correr y sacarlo cuanto antes", explicó Bellido, "pero en un mismo contrato no se puede sacar. No es cuestión de que el Córdoba CF pueda optar o no, claro que puede optar a través de una UTE, con quien fuera o viera conveniente, lo que no puede obligar es a ir una empresa con una SAD, ese es el quid de la cuestión, no el contrario". Además, el alcalde avisó de que "si nosotros sacamos un hotel para concesión de obra pública cualquier empresa hotelera me preguntaría que por qué tiene que ir con un club de fútbol para hacer un hotel. Y tiene razón. Y si se fuera a cualquier tribunal lo ganaría. Por eso tienen que ir por separado. Otra cosa son los ritmos de ejecución, que habría que acomodarlos para que no interfiera la obra de la tribuna con la del hotel. Pero en contratación pública es imposible, es carne de cañón de un juzgado, que nos lo tumban", finalizó el alcalde de Córdoba.