El pliego para el hotel de El Arcángel "saldría en septiembre u octubre" próximos

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, informó este martes de que el pliego para la construcción y concesión del hotel en El Arcángel "saldrá para septiembre u octubre" y que "no tiene por qué ir vinculado a la tribuna", cuyo pliego provocó que ayer lunes el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, se mostrara muy crítico con el mismo, calificándolo de "broma" y dejando en el aire la posibilidad de que la entidad blanquiverde se presentara al concurso.

"La broma es cómo estaba El Arcángel. Eso sí que es de broma, cómo nos encontramos nosotros el campo de fútbol y todo lo que es el entorno del campo de fútbol", declaró Fuentes, que defendió el pliego, que para él "es un avance considerable. El pliego es una solución para un gran equipo de fútbol y una gran ciudad, y ha tenido todos los informes favorables, que no era fácil", recalcó.

Asimismo, Fuentes invitó al Córdoba CF a las alegaciones del pliego. "Hay 20 días habiles para alegar. Entre dos personas que se quieren y se aprecian, señores, vamos a alegar en estos días, vamos a mejorar este texto y encontrar una fórmula de entendimiento", reclamó, solicitando además "una oportunidad al diálogo. Estamos condenados a entendernos. Las relaciones son muy buenas y puede haber otros licitadores, por qué no. No se puede decir «nos vamos». Bueno, porque puede haber otro. Pero el camino más sensato es aprovechar estos 20 días hábiles y sacar el convenio adelante, porque estamos condenados a entendernos", insistió Fuentes, porque "la afición no entendería que no nos pusiéramos de acuerdo. Pero nosotros debemos defender el interés general y el del Córdoba CF".

Finalmente, Fuentes se mostró molesto por las declaraciones de González Calvo y puso como ejemplo "las camisetas. Pero no voy a hablar de las camisetas y tengo mi criterio. Pero yo no he dicho que las camisetas son de broma. Y tienen dos rayas: blanca y verde", finalizó.

