El extraño caso del lateral izquierdo del Córdoba CF

Podría ser el titular de un cuento corto de verano, con sus gotas de misterio, tan comunes en la prensa de las últimas décadas, pero es cierto que el del lateral izquierdo del Córdoba CF se ha convertido en un extraño caso, tanto por el pasado reciente como por la manera en la que ha afectado al conjunto blanquiverde en este inicio de pretemporada.

En realidad, el problema o misterio arranca ya durante la pasada primavera, cuando Ekaitz Jiménez, después jugar 21 partidos como titular en 26 jornadas, disputa la última en El Arcángel, en la victoria blanquiverde ante el San Roque de Lepe (2-1). Era el Día de San José, hace ya más de cuatro meses, y no se volvió a ver al donostiarra sobre un terreno de juego. Un mes después de aquel encuentro el Córdoba CF ascendió matemáticamente en el Romano José Fouto. Dos meses después se marchó de vacaciones de verano con el título de campeón del Grupo 4 de Segunda RFEF y pensando ya en la nueva campaña. No fue el único contratiempo en la zona la pasada campaña, ya que el vasco se quedó solo en el puesto después de que Álex Meléndez cayera lesionado en los albores de la campaña y no se recuperara. De hecho, Juanito aseguró que el futbolista se retiró del fútbol cuando aún es jugador sub-23. Regresó la plantilla al trabajo con ocho caras nuevas, entre ellas, José Calderón, el que ha de ser la competencia del vasco en el puesto de lateral zurdo.

Ni con parte ni sin él

Pero Ekaitz Jiménez aguantó unos pocos entrenamientos antes de tener que retirarse de uno, primero, y no aparecer después en los siguientes, para comprobar que iba a tener complicado iniciar la pretemporada con la normalidad con la que lo hizo hace un año. En lo que a físico se refiere, el donostiarra tuvo problemas en el pubis y en la rodilla y esta última es la que parece darle problemas en el inicio de la actual pretemporada, a falta de que los servicios médicos cordobesistas ofrezcan un parte el miércoles, siguiendo la nueva política del departamento para la actual temporada.

Había que mirar, por lo tanto, a su relevo natural, la cara nueva incorporada en esta campaña: José Manuel Calderón. El de Paradas se incorporó cuatro días después de que lo hiciera el resto del plantel. El club informó de que padecía un proceso gripal que cursaba con fiebre alta, de ahí que guardara reposo. Una vez con el grupo, el 20 de julio emitió el Córdoba CF un parte en el que informaba de que tanto él como Ekaitz Jiménez se encontraban «bajo pautas específicas de tratamiento de sus lesiones previas». En cualquier caso, el sevillano pareció recuperdo durante la los últimos días, en los que se entrenó con aparente normalidad. Germán Crespo, siempre prudente en lo que respecta a la recuperación de sus jugadores, decidió que viajara con el plantel a Montecastillo, pero no le dio la titularidad y le reservó para la última media hora. En el minuto 61 del encuentro ante el Almería se estrenó como blanquiverde José Manuel Calderón, pero apenas logró cubrir 24 minutos de partido, ya que en el 85 tuvo que retirarse tras notar molestias de nuevo.

Así, Germán Crespo tuvo que tirar primero del chaval del filial, Manolillo, y de Adrián Turmo después, reconvirtiendo al nuevo extremo del filial cordobesista en lateral izquierdo para esos pocos minutos contra el equipo indálico, por lo que habrá que esperar al nuevo parte médico, este miércoles, para comprobar en qué situación se hallan los dos laterales zurdos de plantel cordobesista.

Por si fuera poco, los problemas físicos alcanzan en esta pretemporada, incluso, a la alternativa de Ekaitz Jiménez la pasada temporada: Dragisa Gudelj. El serbio-neerlandés tampoco pudo participar ante el Almería por problemas físicos, por lo que el desequilibrio derecha-izquierda en la defensa es más que claro: mientras que Crespo pudo colocar a José Ruiz de improvisado central derecho por las bajas de José Cruz y José Alonso, alineando a Carlos Puga como lateral derecho (y luego, a Rafa Castillo, lateral diestro del Córdoba B), en la izquierda, el técnico blanquiverde terminó colocando al extremo del filial cordobesista como lateral zurdo.

Un extraño caso, el del lateral izquierdo del Córdoba CF, que ha iniciado la pretemporada de la mejor manera posible, ganando a un Segunda como el Granada, recién descendido a la categoría de plata, y a un Primera como el Almería, recién ascendido.