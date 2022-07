Juanito: "Nos gustaría tener la plantilla completa, pero hay que saber esperar"

El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, valoró este miércoles tras la presentación de Dragisa Gudelj, el estado del mercado de fichajes en general y el de la entidad blanquiverde en particular, opinando sobre diversos nombres asociados al club de El Arcángel para la próxima temporada y cómo ha tenido que ir modificando los planes sobre la marcha conforme ha ido avanzando el mercado. Aquel "botón que solo hay que pulsar" ha quedado, por lo tanto, en otros botones que hay que intentar activar y que "dependen de terceros", reconoció el jefe deportivo del Córdoba CF. "De sobra es conocido que faltan jugadores por venir", inició su comparecencia Juanito, ya que "en prensa han salido más o menos las posiciones que quedan por cubrir". El director deportivo comentó que "con respecto a esos jugadores, las decisiones, si se demoran, es porque dependemos de terceros", porque son futbolistas que "tienen que salir de su club o son cedidos", ya que "si fueran jugadores libres los hubiéramos firmado hace un mes o más", admitió. Por ello, el director deportivo del Córdoba CF recomendó "tener la paciencia necesiaria para esperar al momento adecuado, que se liberen y que vengan al Córdoba CF". Evidentemente, Juanito admitió que a él y al resto de integrantes de la dirección deportiva blanquiverde les gustaría que "estuviera la plantilla al completo, pero hay que saber esperar, porque esa espera puede desembocar en que la calidad del jugador sea mayor".

Jorge Moreno quizás; Jon Cabo no

Entrando en nombres, Juanito valoró algunos de los jugadores asociados al Córdoba CF en las últimas semanas, reconociendo que son futbolistas que "han gustado a la dirección deportiva. Jorge Moreno es jugador del Rayo Vallecano, del que pensamos que puede ser un central de garantías, siendo sub-23, pero dándole a la zona esa calidad que necesitamos para el centro de la defensa", aseguró el gaditano. "Gudelj, José Alonso y José Cruz, nos ofrecen garantía total, pero si pensamos en un sub-23 no es para rellenar" con una de las plazas obligatorias que hay que hacer para menores de esa edad, "sino con la total garantía de que puede ser titular y en eso estamos con Jorge Moreno, del que hacemos todo lo posible para que venga aquí, aunque manejamos otras opciones que son del gusto de la dirección deportiva y del entrenador". En todo caso, Juanito avisó de que el Córdoba CF depende "de terceros y hasta que esa situación se solvente, pues seguimos ahí". Por su parte, también admitió que "a Jon Cabo lo pretendíamos, pero ayer se confirmó que seguirá en el Athletic ", de ahí que el Córdoba CF haya tenido que virar "a otras opciones para la banda".

El Deportivo, "fuera de mercado"

Juanito no mostró preocupación por esos nombres que interesaron al Córdoba CF y que finalmente no llegaron a El Arcángel, caso de Jon Cabo, Isi Gómez y Gorka Santamaría. "Son las dificultades lógicas de un mercado complejo, que no va a una velocidad muy grande, viendo los movimientos de otros equipos", aseguró Juanito, que en el caso de Isi Gómez y Gorka Santamaría señaló que "eran jugadores pretendidos por nosotros, incluso con Isi Gómez teníamos un contrato, que al final eligieron Coruña". El director deportivo del Córdoba CF valoró que el Deportivo es "un equipo muy grande y en ese sentido la oferta que le hacían allí" a Isi Gómez y Gorka Santamaría "no solo estaba fuera del alcance del Córdoba CF, sino también fuera de mercado, y ante eso poco puedes hacer".

Finalmente, Juanito confirmó la idea de la dirección deportiva, que se ha adaptado a la llegada de Kike Márquez a la plantilla del Córdoba CF. El gaditano valoró que "la composición de una plantilla está viva siempre. Depende del movimiento que hagas, la vertiente va cambiando, evidentemente, con el consenso del entrenador". Por ello, el director deportivo blanquiverde explicó que el fichaje de Kike Márquez les hace pensar que "dentro de la configuración de la plantilla, el tercer delantero no es tan prioritario a la hora de firmarlo, porque si ya tienes a Antonio Casas, Willy Ledesma, Adrián Fuentes Fuentes y, además, tenemos dos medias puntas como Kike Márquez y De las Cuevas, con una calidad suprema, eso nos hace pensar un poco que entre Kike y De las Cuevas siempre va a haber un jugador en el campo y tienes tres delanteros más Fuentes", lo que provocaría, incluso, que "algunos jugadores se queden en la grada o se queden sin tener minutos". Por ello, aunque "no renuncia a un delantero", este debe ser "de calidad, versátil, de movimientos, no tan fijo como Gorka Santamaría", puso como ejemplo Juanito, que aseveró que "si ahora nos dijeran, teniendo a Kike Márquez, de mirar a Gorka Santamaría, pues probablemente no lo haríamos".