El Córdoba CF sobrepasará hoy la barrera de los 8.000 abonados

El Córdoba CF sobrepasará este miércoles la barrera de los 8.000 abonados, después de que el martes se cerraran las taquillas con 7.920 socios apuntados a la temporada 2022-23, en la que el conjunto blanquiverde militará en Primera Federación.

De esta manera, las previsiones de la entidad blanquiverde, que fijaba el objetivo en 11.000 abonados, van cumpliéndose paulatinamente. Faltan 53 días para que dé comienzo el campeonato liguero en Primera Federación, concretamente, el último fin de semana de agosto, y cuando aún restan esos casi dos meses, dicho objetivo se ha cumplido en un porcentaje superior al 70%. Deben llegar aún los cuatro últimos fichajes de la primera plantilla, se ha de disputar la casi decena de encuentros amistosos que tiene cerrados el club de El Arcángel y, lo más importante, muchos de los aspirantes a abonado regresarán de sus vacaciones y tendrán en su agenda pasar por el coliseo ribereño para renovar su compromiso con el Córdoba CF.

Casi el 30% aún no ha renovado

Porque un capítulo en el que está esperanzada la entidad blanquiverde es ese, el de las renovaciones. De esos 7.920 carnets, algo más de 1.500 son nuevas altas, por lo que las renovaciones no llegan a las 6.500. Teniendo en cuenta que la cifra declarada de abonados de la temporada 2021-22 fue de 9.201, quiere decir que más de 2.700 socios aún no han renovado su compromiso con el club blanquiverde. De hecho, si todos renovaran dejarían a tiro de 300 abonados el objetivo de 11.000 socios para la campaña 2022-23. Pero no deja de ser llamativa la cifra, porque significa que casi el 30% de los abonados de la pasada temporada aún no renovó. Y eso, con una campaña de éxito de por medio, con ascenso de categoría incluido.

En todo caso, una vez que se sobrepase este miércoles la barrera de los 8.000 abonados, el club deberá enfocarse, principalmente, en lograr que esos casi 3.000 socios de la pasada campaña pasen por las taquillas de El Arcángel para mantener su compromiso anual con el Córdoba CF. Tiempo hay de sobra.