Bernardo Cruz: “Para mí sería un sueño en el día de mañana volver al Córdoba CF”

Un adiós que remueve las entrañas. La marcha de Bernardo Cruz es una de esas que dejan sentimientos encontrados en el cordobesismo, que ve como uno de sus emblemas abandona por segunda vez El Arcángel. Joya de una de las mejores hornadas de la cantera blanquiverde, que tras triunfar en la élite descendió a los infiernos del fútbol español -incluso fuera del profesional- para devolver a su Córdoba CF a donde se merece, y que tras haber sido capital tanto dentro como fuera del verde en este segundo paso, recoge su sello con elegancia para separar nuevamente caminos con “el club de su vida”, aunque haciéndolo bajo una premisa: no será un adiós, sino un hasta luego. “Siento que me dejan las puertas abiertas y yo también las dejo. Para mí sería un sueño volver en el día de mañana”, reconoce el hasta ahora capitán blanquiverde, que a partir de este momento y tras su marcha obligada, seguida de un merecido descanso, emprenderá la búsqueda de nuevos retos fuera de la entidad califa. Sin perder de vista nunca, eso sí, lo que ocurra en su tierra.

¿Qué sensación queda al separar caminos con el equipo de su tierra después de esta tercera etapa?

Lógicamente son sentimientos encontrados, de tristeza y de rabia por no poder continuar viviendo un sueño y más ahora, cuando el proyecto había alzado el vuelo y no podemos continuar. Aunque es algo que evidentemente hay que aceptarlo.

¿Cómo recibió la noticia de su no continuidad en el club?

En función de los acontecimientos, conforme se iban sucediendo. Quieras que no acabas enterándote de las cosas que también van saliendo en prensa y a partir de ahí podía imaginarme algo, aunque nunca quieres creerlo del todo. Nunca es agradable recibir ese tipo de noticias pero la experiencia ya nos lo hace tomarlo con naturalidad. Por parte del club cuando me lo comunicó hubo mucho respeto, fue una charla cordial de las dos partes, en la que hablamos con naturalidad de eso, de fútbol, que al fin y al cabo es lo que nos mueve.

Ha sido una temporada larga, en la que está claro que a raíz de los acontecimientos la plantilla ha disfrutado. ¿Qué momento recuerda con más cariño? ¿Recuerda alguno duro?

Creo que en los desplazamientos. Ver los desplazamientos de los cordobesistas en los campos de fuera a los que hemos ido... No nos han dejado solos en ningún momento, ver a esa masa de cordobesistas desplazarse hasta el tipo de campos que hacía ya tiempo a los que no íbamos, que no es fútbol profesional... Es lo que uno se lleva, creo que eso ha sido lo más bonito que hemos vivido este año.

Por otra parte, en lo que a momentos duros respecta, posiblemente hayan sido al ver que no participaba todo lo que me habría gustado, es una realidad, aunque lo importante al final siempre es lo colectivo. El equipo ha respondido de la mejor manera y considero que lo hemos hecho todos muy bien.

La unidad en el vestuario también ha sido considerada como una de las claves para sellar un año tan exitoso.

El vestuario es una piña, una auténtica familia. Considero que también ha sido mérito, mucho, de los compañeros que más minutos han jugado y más minutos han tenido, porque han tenido muchísimo respeto en el día a día hacia los compañeros que menos protagonismo han tenido. Han mantenido el nivel competitivo de entrenamiento alto y eso nos ha permitido a todos el poder generar un clima de competición sano, donde si entraba uno lo hacía bien, si entraba otro lo hacía mejor y si entraba un tercero podía incluso enganchar tres semanas como titular indiscutible.

Se ha generado un clima de respeto y de ambición muy bueno y creo que eso ha sido una de las claves. De nada vale que haya "buen rollo" y que luego llegue el domingo y no se compita dando todo el uno por el otro, por lo que creo que ha sido uno de los grandes aciertos en a nivel de competición y de compañerismo.

¿Le viene a la cabeza alguna anécdota tras su marcha?

Sí, una reciente además. Básicamente con Willy, que no nos tendría que haber mojado a todos en la celebración del ascenso en Las Tendillas, que vio el agua allí y no veas la que acabó liando. Había ratos en los que algunos teníamos que estar más pendientes de que no nos mojase que de poder cantar, es un recuerdo bonito. Nos acabó resfriando a todos en esa noche, yo me llevo esa anécdota.

¿Habría algún momento en especial que destacaría de todo su paso por el Córdoba CF?

Son tres etapas totalmente diferentes y de cada una te llevas lo bueno y lo malo, obviamente. Lo bueno como algo bonito y lo malo siempre para ayudarte a seguir creciendo y formándote tanto a nivel futbolístico como de persona, aunque no sabría decidirme por solo un momento en concreto. Las tres etapas que he disfrutado de blanquiverde han sido todas diferentes, sin duda.

Y ahora, más como cordobesista… ¿Cómo cree que queda el equipo?

Estoy convencido de que el equipo va a competir por los cuatro primeros puestos de la zona de alta. Estoy convencido de ello, hay muy buen bloque y lo único que había que hacer es darle continuidad al gran trabajo que se hizo durante la temporada pasada y estoy totalmente seguro de que eso va a ser así. Va a estar arriba.

Ha sido toda una vida, diferentes períodos pero siempre con la blanquiverde. ¿Estaría dispuesto a volver en una cuarta etapa de darse la posibilidad?

Por supuesto. Yo siento que me dejan las puertas abiertas y yo también las dejo abiertas. Para mí sería un sueño en el día de mañana volver al Córdoba CF, al club de mi tierra aunque sea en cualquier parcela, deportiva, administrativa… Para mí sería un sueño seguir trabajando para el club de mi vida, como empleado, como cordobesista, eso es algo que quién no lo querría. Por supuesto que sí.

¿Existe ya algún posible futuro o proyecto que le seduzca en el horizonte?

Ahora mismo no, estoy más enfocado en descansar, desconectar y aprovechar para disfrutar con la familia. Seguro que encontraremos un proyecto que nos ilusione y con el que seguro que seguiremos dando guerra, como quien dice.

¿Cuáles son los próximos retos que se propone?

Los hay, aunque ahora sería incluso más allá de lo futbolístico. Ahora mismo lo que me planteo es ser un buen padre, ese es mi reto más inmediato. Quiero estar a la altura para poder educar a mi hijo.

¿Un último mensaje al cordobesismo?

Me encantaría darle las gracias por el respeto y el cariño que siempre han tenido conmigo. Se dice que no se es "profeta en la tierra de uno", que siempre se suele exigir más a los de la casa, aunque yo siempre me he sentido muy respetado y tratado con mucho cariño. Siento que se me ha exigido cuando se me tenía que exigir, criticado y apoyado en partes iguales. Simplemente me queda darle las gracias enormemente a la afición, al cordobesismo, porque he disfrutado muchísimo de poder estar en casa.