Bernardo Cruz deja de pertenecer al Córdoba CF

El Córdoba CF anunció este martes la penúltima de las salidas previstas de la plantilla de Germán Crespo. Bernardo Cruz dejó de pertenecer al club de El Arcángel tras llegar a buen puerto la negociación entre club y jugador, al que le restaba aún una temporada más de contrato. Sin embargo, el canterano no contaba para Germán Crespo y se anunció hace semanas que habría que llegar a un pacto para su desvinculación.

El comunicado anuncia la rescisión del contrato y evoca que Bernardo Cruz "se crió en la Ciudad Deportiva del Córdoba CF, cuando los campos aún eran de albero, y pasó por todas las categorías del fútbol base. Desde muy pequeño, se le intuía madera de líder, además de un sentido cordobesismo, el cual siempre ha llevado, lleva y llevará por bandera. Con tan solo 20 años, el pequeño de los hermanos Cruz tuvo un papel protagonista en la temporada del ascenso a Primera División", logrado en el Gran Canaria, el 22 de junio del 2014.

"Tras lograr la gesta, salió del club", recuerda el comunicado, y "después de pasar por varios equipos, militar cinco temporadas en Segunda División y ascender a Primera División con el Granada CF, volvió al Córdoba CF en verano de 2020 pese a tener ofertas de categoría superior".

El Córdoba CF alaba que Bernardo Cruz se haya "caracterizado por sumar. Siempre. Bien cuando le ha tocado defender la blanquiverde en el campo o bien cuando le ha tocado apoyar a sus compañeros desde fuera, el ’12’ siempre ha estado a disposición del equipo. Querido por todos, Bernardo se marcha con la máxima elegancia de su club".

Finalmente, el club blanquiverde agradece a Bernardo Cruz "todo su cordobesismo, esfuerzo, dedicación y entrega defendiendo la elástica blanquiverde, deseándole la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional. El Arcángel siempre será tu casa, Bernardo".

La despedida de Bernardo

Por su parte, Bernardo Cruz publicó una carta de despedida en sus redes sociales en la que se mostraba feliz porque dejaba "un vestuario y cuerpo técnico unido, que siempre es una de las claves del éxito. La próxima temporada posiblemente habrá momentos de dificultad y es ahí donde tenéis que demostrar la gran familia que sois, respeto y comparismo. Me llevo grandes compañeros y amigos", afirma el central cordobés, a los que agradece "los momentos deportivos y personales que hemos vivido juntos. Los ascensos generan un vínculo especial, marcan para siempre, nos volveremos a ver...", asegura el canterano cordobesista.

Además, Bernardo Cruz afirma que "el club está dirigido por grandes profesionales y eso es una tranquilidad para todos los cordobesistas después de los momentos de inestabilidad institucional que hemos vivido", asegurando que "como cordobés me he sentido un afortunado por defender el escudo que representa a tantos y tantos niños y niñas, a veces con éxito, otras no tanto, pero siempre lo hice con orgullo y pasión.