Álex Quintanilla, ex del Córdoba CF, critica el primer año de Primera RFEF

Álex Quintanilla, que fuera central del Córdoba CF y que se jugó el pasado sábado el ascenso a Segunda División A en las filas del Gimnástic de Tarragona -que fue derrotado por el Villarreal B (2-0)-, mostró este domingo su malestar por el formato y la actuación de la RFEF en la primera temporada de existencia de la Primera RFEF. El vasco, licenciado en Ingeniería y que colaboró durante la pandemia para fabricar respiradores que suministrar a los hospitales, cayó ante el Villarreal B de Alberto del Moral y ya antes de esa final mostró su malestar con las deficiencias de esta Primera RFEF que, en su primer año de existencia, ha mostrado un bajo nivel en cuestiones organizativas, televisivas y de competición, en líneas generales. Unos aspectos que bien hará el Córdoba CF en anotar para expresar ante el organismo federativo en las próximas semanas.

Álex Quintanilla explicaba en redes sociales que su opinión está escrita “desde el máximo respeto a las personas que trabajan en la competición”, por lo que espera que se tome la misma “como una crítica constructiva”:

“El producto/competición es atractivo y deportivamente ha adquirido un nivel muy superior a la anterior Segunda B. La RFEF no ha sido capaz de hacerla viable económicamente y de rentabilizar el producto”, lamenta Quintanilla, a pesar de tener “un año entero de margen para preparar la temporada”. El jugador recuerda que “se consiguen vender los derechos televisivos (principal fuente de ingresos) a una semana de empezar la liga (17/08/21), a una plataforma, Footters, sin capacidad ni garantía de calidad mínima de emisión y a un precio ínfimo. La calidad de emisión (cámaras, producción…) ha devaluado gravemente el producto. La RFEF dispone de un mundial previo al inicio de la Primera RFEF para vincular patrocinios de la selección a su primera categoría”. Sin embargo, “no consigue nada relevante y deja a la categoría huérfana de ingresos y patrocinios importantes”.

La organización, "un auténtico desastre"

Sobre la organización de la competición en sí, Álex Quintanilla opina que “ha sido un auténtico desastre". "Entre otros, se decide sacar el calendario y horarios con cadencia de tres semanas. Los clubes a los que no se ha conseguido dar recursos, buscan logística de 35 personas con siete días de antelación en muchas ocasiones”, con el consiguiente sobrecoste en el desplazamiento de las expediciones de los distintos clubs.

También critica Álex Quintanilla la poca repercusión de la nueva categoría en el mundo virtual. “La Primera RFEF no trabaja las redes sociales, no genera apenas contenido, no crea trafico ni interés, en una competición con un gran potencial (Dépor, Racing de Santander, Racing de Ferrol, Albacete, Castilla, Barça B, Nàstic de Tarragona, etcétera) devaluando una vez más el producto”, lamenta.

Al igual que no pocos aficionados, el jugador también lamenta el diseño de las eliminatorias de ascenso a Segunda. “Se organiza un play off en una sede neutral. Eliminando la ilusión, la pasión, el seguimiento, la importancia de la afición en las eliminatorias a ida y vuelta donde cada ciudad quiere acudir en masa a su estadio a defender sus colores. Esto es el fútbol”, recalca el vasco.

“Este público es, además, quien consume el producto y lo hace rentable y a los que el fútbol se debe. Y que por cierto, estos eventos de play off suponen uno de los ingresos más importantes de la temporada para los clubes (no para la federación…)

El defensa denuncia que la sede de estas eliminatorias de ascenso, en Galicia, “está en una esquina del país. Dificulta cualquier desplazamiento, campos vacíos a más de 1.000 kilómetros de algunos de los equipos participantes. Da mucha pena compararlo con otros países”.

Además de dudar de la “neutralidad” de la sede, cuando el Deportivo de La Coruña era uno de los clubs interesados y Riazor una de las sedes, Quintanilla denuncia que jugaron la semifinal y final por el ascenso “sin ni siquiera poder cambiarnos en los vestuarios de local y visitante del estadio. La federación no consigue que el Celta ceda su vestuario local” y señala a la RFEF como negligente al decidir “ubicar a las aficiones del Nàstic y del Racing de Ferrol en la misma grada, compartiendo bocas de acceso, bares y servicios. Familiares con niños en los baños encerrados mientras la policía entraba a cargar y gaseaba. Cerca de la tragedia”, lamenta el jugador.

También denuncia Álex Quintanilla el bajo nivel de arbitraje, reclamando colegiados de superior categoría, y la no instalación del VAR para unas eliminatorias tan importantes y que dan acceso al fútbol profesional. Y, finalmente, en sus conclusiones, el ex del Córdoba CF opina que “la RFEF no puede ser patronal y federación de una competición profesional. Otros países tienen al menos tres categorías pro. Esta categoría es atractiva y debería tener una patronal que la rentabilizase”.