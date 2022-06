Jesús León pide al juez del ‘caso Córdoba CF’ que reclame los audios de Tebas y Rubiales

Jesús León, ex presidente y ex máximo accionista del Córdoba CF ha solicitado al titular de Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba que reclame a 'Ok Diario' los audios completos en los que Javier Tebas, presidente de LaLiga, realiza comentarios sobre la etapa en el Córdoba CF en la que Luis Oliver era director general deportivo, además de referirse también a la operación por la que Infinity Capital adquirió la Unidad Productiva del Córdoba CF, dentro del segundo concurso de acreedores de la entidad blanquiverde. Diversas fuentes informaron a este periódico que durante más de cinco minutos, Tebas realiza comentarios sobre Oliver, el Córdoba CF y la operación de venta de la Unidad Productiva de la entidad blanquiverde, realizada en el segundo concurso del club de El Arcángel y que el digital lleva publicando desde hace casi dos semanas.

Relacionadas La Guardia Civil apunta a Luis Oliver y a Jesús León en el expolio del Córdoba CF