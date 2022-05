El Córdoba CF, a reactivar su campaña de abonados

Una vez terminada la Feria, el Córdoba CF se centra en reactivar su campaña de abonados para la temporada 2022-23, en la que el club blanquiverde se ha fijado el objetivo de llegar hasta los 11.000 abonados, una cifra nada fácil de alcanzar pese al éxito logrado con el ascenso desde Segunda RFEF.

El club blanquiverde ha iniciado la primera semana de junio con una quinta parte del objetivo ya cubierto, ya que el número de abonados cordobesistas se sitúa en los 2.300. Un número que espera incrementar considerablemente a partir de ahora.

Una de las herramientas novedosas para ello es la de lograr un alta nueva por vía telemática. Hasta ahora, las renovaciones sí se podían hacer por internet, aunque el trámite no era válido para los nuevos abonados. En la presentación de la campaña de abonados, realizada el pasado 12 de mayo por el consejero delegado blanquiverde, Javier González Calvo, se señaló que uno de los objetivos es que a partir del 1 de junio, aquellos aficionados que se quisieran apuntar a la fiebre cordobesista por primera vez podrían hacerlo on line. Así estaba planeado, aunque algún problema técnico de última hora podría retrasar esa posibilidad después de la fecha inicialmente planteada. Las renovaciones, como siempre, sí podrán hacerse, tanto telefónicamente como on line.

Con todo, en el Córdoba CF continúa marcándose que esta temporada se puedan adquirir entradas para cada partido via online, otra de las grandes novedades de la campaña y un gran avance para la comodidad de los aficionados cordobesistas.

Finalmente, en el horizonte está también la migración de la web del club, actualmente en los servidores de LaLiga, fuera de ellos. El plan es que durante un par de semanas convivan la antigua -es decir, la actual- y la nueva, ya fuera de los servidores de LaLiga, para eliminar luego la más veterana y, de esta manera, hacer más fácil el «traslado» a los seguidores del Córdoba CF. La mudanza se realizará a lo largo del mes de junio.