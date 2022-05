Germán Crespo y el desafío final del Córdoba CF: "Queremos ganarlo todo"

Las mejores historias requieren un buen final. Y eso es lo que busca el Córdoba CF en su última comparecencia del curso 21-22 en El Arcángel, que le cruza con un Ceuta (domingo, 12.00 horas) que acude con el estímulo de la pelea por meterse en los play off de ascenso. Para los blanquiverdes eso fue siempre un desafío menor. Lo suyo era ser campeón. Lo hizo ocupando el liderato de principio a fin y una plaza en la Primera RFEF ya es suya desde hace semanas. ¿Todo ha terminado ya? No para Germán Crespo ni, según se advierte de las palabras dle técnico, para un vestuario cordobesista que pretende dejar una huella en la historia con un registro sin parangón: ganar todos sus partidos de Liga ante su afición. Engarzar los 17 triunfos le reportaría, además, uno de los récords más añejos de su existencia: si se le añade el último de la campaña anterior, el Córdoba CF habría alcanzado los 18 éxitos ligueros en casa y supería la marca de un equipo que a las órdenes del legendario Juncosa se quedó en 17 en el campeonato 56-57 en Segunda División.

"Nos viene un rival al que le va la vida, pero nosotros llevamos diciendo toda la temporada que lo que queremos es hacer un pleno aquí", expresó Germán Crespo en su última comparecencia ante los medios. El granadino, que como es habitual mantuvo la incógnita sobre sus planes y deslizó mensajes ambiguos a propósito de la participación de unos u otros en el once, reiteró sus deseos de dejar escritas anotaciones lustrosas en el expediente blanquiverde. "He leído que podemos batir el récord de victorias consecutivas en casa y nosotros vamos a ir a ganar el partido", dijo, admitiendo que el Ceuta -ante el que empató sin goles en la primera vuelta- no iba a ser un adversario cómodo. "Me imagino que para ellos puntuar aquí sería un buen resultado, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo", indicó. La rutina blanquiverde al calor de su hogar ha sido clara: de un modo u otro, nadie se llevó un solo punto en el campeonato liguero.

Crespo reconoció que es "difícil" que el grupo mantenga el nivel de competitividad cuando "todo está hecho", pero explicó que no hubo déficit en ese aspecto la semana pasada, tras un decepcionante resultado en la Vega de San Mateo ante un humilde y descendido Panadería Pulido (3-3).

"El otro día el equipo compitió bien, pero encajamos un gol por falta de concentración y ya llevábamos bastantes semanas sin recibir a balón parado. Pero compitió", manifestó el nazarí, quien recordó que "se generaron ocasiones, pero tuvimos pasividad en los últimos metros, porque hubo robos de balón en la presión alta de Casas y Willy pero nos faltó terminar mejor".

"Cuesta mantener a los jugadores al cien por cien", dijo Crespo, que confía en que el aliento desde las gradas por parte de la afición y el estímulo de la consecución de récords haga que el Córdoba logre salir con los últimos tres puntos en casa. Para ello deberá marcar, algo que no fue capaz de hacer en el partido de la primera vuelta en el Estadio Alfonso Murube ceutí (0-0). Fue una de las tres ocasiones en las que el Córdoba no logró perforar la portería contraria en lo que va de curso; las otras terminaron en derrota ante el Sevilla en la Copa del Rey (0-1) y en el campo del Villanovense (1-0). Estos episodios suponen una anomalía dentro de una línea de efectividad formidable, que tiene a los blanquiverdes con un balance de +55 en el aspecto goleador.

La batalla interna por el título de máximo anotador -que lideran de modo global Casas (17) y Willy (16)- pone el foco en ambos puntas. ¿Se alinearán otra vez juntos? "Eso ya lo veremos el domingo", dijo Crespo, quien subrayó que "lo bueno que ha habido en las últimas jornadas" es que "hay que mirar al interés colectivo". "Tanto en el partido de Las Palmas como en el de Panadería Pulido hubo momentos en los que estaban los dos jugadores y a lo mejor esa individualidad que hubo en otras jornadas no se vio. Incluso hubo una acción en la que hicieron paredes entre los dos. Eso es lo bueno. Yo lo que quiero es que los dos hagan los máximos goles posibles", declaró.

El parte de bajas

Crespo no contará ante el Ceuta con De las Cuevas, José Ruiz ni Ekaitz Jiménez, que se han despedido de la temporada por sus lesiones y porque, en cualquier caso, en el club no quieren arriesgar lo más mínimo ya con los objetivos sobradamente cumplidos. También podría caerse de la lista Julio Iglesias, que "tuvo una lumbalgia, no ha entrenado al cien por cien y se ha resentido, pero lo estamos tratando y podría tener opción de entrar en convocatoria", dijo Crespo, quien también tiene disponibles a Omar Perdomo, José Cruz, Toni Arranz o Álex Bernal, que por diferentes dolencias estuvieron siguiendo un plan más rebajado de trabajo en la semana.

El entrenador blanquiverde terminó su última presencia en la sala de prensa de El Arcángel en la previa de un partido de Segunda RFEF refiriéndose a la división en la que competirán el próximo curso, una Primera RFEF que está ahora en plena ebullición. "Se está viendo que a pesar de que hay presupuestos muy dispares ha habido igualdad", dijo, ejemplificando esa sitaución en "el Linares, que hace mes y medio estaba buscando la salvación en la categoría, tiene ahora opciones de ir al play off, lo que dice mucho de la igualdad y de lo fuerte que está la categoría". "Dicen que es una Segunda B, pero antes había 80 equipos y ahora 40, por lo que es una selección de los mejores de la antigua Segunda B. Es una división bonita y en las cuatro últimas jornadas nadie puede decir que tiene ya el objetivo", expresó Crespo. En ese escenario estará junto a los suyos dentro de unos meses. Eso ya será otra historia.