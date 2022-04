Simo y Julio Iglesias, dudas en el Córdoba CF para visitar al Panadería Pulido

El Córdoba CF encara el último tramo de competición con el objetivo de seguir engrosando su lista de récords, aunque con la merma continúa de una enfermería a la que no paran de añadirse nuevos nombres prácticamente a cada semana. Durante la sesión de ayer se confirmó la baja de José Ruiz, ausente en el entrenamiento y con unas molestias que le dejarán apartado de la convocatoria para el partido frente al Panadería Pulido (domingo, 13.00 horas, horario peninsular), por lo que la problemática que azota a los laterales se ahonda un poco más para esta jornada.

Simo Bouzaidi también llega como duda, tras unas molestias que le han imposibilitado asistir a la sesión de trabajo de hoy. El marroquí se someterá a más pruebas a partir de esta tarde, y en función del resultado de las mismas podrá viajar o no con el equipo. Julio Iglesias parte en situación similar, aquejado de una dolencia en la espalda que le ha dejado fuera de juego en los dos últimos entrenamientos.

Ekaitz Jiménez y Miguel De las Cuevas, por su parte, continúan ultimando sus respectivas recuperaciones, por lo que también causarán baja en la lista de Germán Crespo de cara a la última cita en tierras canarias. Carlos Puga será la novedad, ya en dinámica de grupo y muy activo en las sesiones de ayer y hoy, sumando una nueva alternativa para suplir la necesidad en ambos carriles pese a contar con poco rodaje.

Durante esta penúltima sesión también se ha podido ver entrenando a varios jugadores del filial califa, con la presencia de Manolillo, Castillo, Ale Marín y Abreu, como bálsamo ante la oleada de bajas del primer equipo. Javi Flores también se ha reincorporado a la dinámica y podrá estar disponible para el domingo, tras una jornada apartado por haber mantenido contacto estrecho con un familiar positivo en covid-19.

Una ventana abierta para el filial

Pese a haber logrado el ascenso, el Córdoba CF no concibe bajar el pie del acelerador en este último tramo de liga, como ya confirmó Germán Crespo varias veces durante la semana pasada, aunque presumiblemente podrá haber cabida para que los menos habituales comiencen a disfrutar de mayor protagonismo. No obstante, el granadino señala que siempre quiere sacar "el mejor once" posible.

Algunos futbolistas con menos minutos podrían sumar desde este contexto, mientras que el filial -ya sin nada en juego tras terminar la temporada regular y no haberse clasificado para el playoff a Segunda RFEF- tendrá vía libre para dotar de jugadores al primer equipo en estas últimas fechas.

Esta podría ser una alternativa interesante de cara a la próxima temporada, ya que el Córdoba deberá contar con un mínimo de seis fichas sub-23 y actualmente solo dispone de dos con contrato: Antonio Casas y Carlos Puga. De esta forma, alguno de los alumnos aventajados de Diego Caro podría entrar en dinámica del primer equipo a partir del curso que viene, como ya pasó en este con el propio Puga, Luismi Redondo, Julio Iglesias o Samu Meléndez.

Sea como sea, a los de Germán Crespo todavía les resta una última sesión de trabajo para esta semana, que tendrá lugar el sábado a partir de las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva del Camino Carbonell, antes de hacer las maletas para medirse el domingo ante el Panadería Pulido.