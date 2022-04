Germán Crespo: “Todo el mundo quiere ganar al Córdoba CF”

El Córdoba CF está al borde de cerrar una temporada tan reconstituyente como atípica en el cordobesismo, pues zanja las tres últimas fechas de la Segunda RFEF sin nada en juego y con dos títulos en el bolsillo. Su técnico, Germán Crespo, no concibe que sea momento de relajarse, pues todavía quedan diversos frentes abiertos en forma de récord que el granadino tratará de explotar hasta el último encuentro. “Yo quiero sacar el mejor once para ganar también este partido”, confirma, aunque evidenciando que la falta de efectivos arrojará ciertos cambios en sus alineaciones. “Evidentemente habrá rotaciones, pero no porque hayamos conseguido el objetivo, sino porque habrá jugadores que lleguen más cansados o que les penalice el terreno de juego y quizás tengamos que buscar alternativas”, ha indicado el entrenador en la previa del partido del domingo ante el Panadería Pulido (13.00 horas, horario peninsular).

Los blanquiverdes afrontan su última expedición a suelo canario con el foco puesto en llevarse los primeros tres puntos de la temporada en las islas, algo que hasta ahora solo han conseguido momentáneamente ante el San Fernando, aunque con una resolución adversa en los despachos. “Vamos a visitar el tipo de campo donde más trabajo nos ha costado sumar. Hasta ahora hemos ido ganando este tipo de partidos pero al final no hemos conseguido sumar de tres en tres, por lo que esa puede ser la motivación que llevamos”, confirma Crespo, sabedor de que este sería solo otro aliciente para que el equipo siga buscando derribar su techo. El rival no será otro que el Panadería Pulido, equipo ya descendido y que contrasta en absolutamente todas las facetas con el cuadro cordobesista. “Para un club humilde como el de ellos creo que ha sido un premio el poder competir en esta categoría y como todos, seguro que quieren ganar al Córdoba”, reconoce el técnico. “Evidentemente cuando has descendido no se trabaja lo mismo, pero le va el líder, un histórico e imagino que querrán llevarse la victoria”, ha resuelto el preparador, puntualizando que el encuentro no será fácil a pesar de que ninguno de los dos equipos se juegue ya nada. Simo y Julio Iglesias, dudas Tanto Simo como Julio Iglesias han sido ausencia en el entrenamiento de hoy, por lo que llegan a la víspera del partido arrojando serias dudas sobre su disponibilidad. El marroquí llega con molestias y está pendiente “de ser sometido a más pruebas”, por lo que el resultado de las mismas marcará su disposición para viajar con el equipo, como confirma Germán Crespo. El caso de Julio Iglesias también es similar, aunque algo más complicado, ya que el gaditano también arrastra unas dolorosas molestias en la espalda que tampoco le dejaron entrenarse con el grupo. José Ruiz también se ha sumado a la lista en la enfermería, además de las bajas confirmadas de Ekaitz Jiménez y Miguel De Las Cuevas. El de Picassent no estará presente para ocupar el lateral derecho frente al Panadería Pulido, por lo que su papel quedará previsiblemente delegado en Puga, que vuelve tras tres semanas fuera por lesión, a pesar de su falta de rodaje. “Es verdad que podemos tener un poco de riesgo por la escasez de laterales”, confirma el técnico, aunque tampoco prevé “arriesgar en un campo con un césped en malas condiciones”, como sin duda será el parqué artificial del Vega de San Mateo. Javi Flores también será novedad en la convocatoria, ya que vuelve después de un partido fuera por precaución tras haber mantenido contacto estrecho con un familiar positivo en covid-19. Los aportes del filial Nombres como Manolillo, Castillo, Ale Marín o Abreu están sucediéndose cada vez con mayor frecuencia entre las sesiones de entrenamiento del primer equipo, por lo que pueden empezar a contar para los planes de Germán Crespo. “Por las bajas que tenemos seguro que vamos a tener que contar con jugadores del filial, pero si yo estoy pidiendo la máxima concentración para ganar los nueve puntos que quedan, tampoco podemos cambiar todo en estas tres últimas semanas”, reconoce el granadino. “Para mí no hay cosa más bonita que hacer debutar a un jugador del filial con nosotros y seguro que en estos últimos partidos alguno dispondrá de minutos y puede ser que incluso alguno también debute”, ha concluido.