José Alonso y su sobredosis de pasión en el Córdoba CF: "Trabajé duro para volver"

Ya está listo de nuevo. José Alonso pisó El Arcángel, compitió durante unos minutos con el Córdoba CF ante Las Palmas Atlético, recibió el abrazo de sus compañeros y el aplauso de los aficionados. El de Punta Umbría lloró en el césped, abrumado por la potencia emocional de un momento cargado de simbolismo y lecciones personales. "Se me saltaron las lágrimas por volver a cansarme, por estar dentro del campo, que es por lo que he trabajado duro durante mucho tiempo para volver cuanto antes", ha relatado el defensa en la sala de prensa del estadio, después de una sesión de entrenamiento que afrontó con la certeza de ser elegible para el próximo encuentro, el domingo a las 13.00 (hora peninsular) en Canarias ante el Panadería Pulido.

"Se alargó un poquito más de lo que esperaba, pero ya estoy ahí", declaró Alonso, quien confesó sin medias tintas las razones por las cuales su percance -en principio para cinco o seis semanas- se convirtió en una plaza permanente en la enfermería. "Al final, cuando no tienes cabeza, pueden pasar estas cosas. Aunque tenía molestias, nunca había tenido en mi carrera lesiones que me apartaran más de una semana, por eso le dije al míster que estaba en condiciones y por cabezonería me he llevado una lesión más grave de lo que esperaba", recalcó el futbolista, que espeficó que pensaban "que era una rotura, pero también había un poco de tendón pillado y pubis". "Hasta que eso no recuperara al cien por cien no debía de volver; arriesgar como era el equipo era una tontería, porque podía perder más que ganar", dijo.

Una experiencia y una lección

Alonso, que empezó la temporada formando pareja titular en el centro de la defensa junto a José Cruz, ha encontrado en el Córdoba un destino ideal para asentar su trayectoria como profesional. Después de pasar por los filiales de Recreativo, Almería, Cádiz o Valladolid, quería un reto importante. Y la lesión le frenó.

"Es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera del campo, sin competir ni sentir el estar al lado de los compañeros. Para un futbolista eso es lo más importante. Cuando se habla de salud y te pasa algo es cuando te das cuenta de lo que podías hacer y de lo que debías hacer", ha contado Alonso, quien ha agradecido el apoyo a todos sus compañeros, pero en especial a "Carlos y Bernardo, que me han preguntado siempre cómo estaba física y anímicamente". "Eso es una muestra de lo que es el vestuario. Lo que hemos conseguido parece fácil, pero sin compañerismo ni unidad no hubiéramos logrado ni la mitad", subrayó.

Y a partir de ahora, ¿qué? Con tres partidos en el calendario, su objetivo personal es "buscar mi mejor punto". "Si es a través de partidos, mejor, porque lo que yo quiero es jugar, pero es decisión del míster; mi objetivo es estar bien y acabar bien", ha declarado. En cuando a metas grupales, se abona a la de todos. Germán Crespo marcó el camino y la voracidad es absoluta. "Queremos hacer todos los récords que podamos", dice, apuntando que si añaden tres victorias más al casillero "sería difícil que alguien nos iguale en la Segunda RFEF y haríamos historia".

El próximo partido y sus opciones

Después de salir al campo ante Las Palmas Atlético, la posibilidad de volver a hacerlo el próximo domingo ya está abierta. El rival ya está descendido. Será un encuentro peculiar. "Está claro que ellos no se juegan nada y nosotros parece que tampoco, pero tenemos mucha ambición y ya que hemos hecho este año no vamos a relajarnos. En el fútbol lo más bonito es ganar y vamos a por los tres puntos y disfrutar. El que tenga minutos que los aproveche, porque está bien acabar con buenas sensaciones", ha relatado ante los medios.

Durante su ausencia en el once se ha revelado como una pieza importante el único fichaje del mercado invernal, Dragisa Gudelj. "La verdad es que la llegada de Dragi ha sido buenísima, un central lateral zurdo le da mucho al equipo porque no teníamos ninguno. Compite de lujo y nos ha dado cosas diferentes. Y luego ya conocéis a Bernardo Cruz, José Cruz y Visus. El que jugaba daba el cien por cien", expresó sobre el rendimiento de la escuadra cordobesista que él siguió desde la grada, donde no se sintió "en segundo plano" porque vivió con intensidad todo el camino hacia el ascenso.

Sobre el si el plan debe ser idéntico en la Primera RFEF, Alonse se mostró prudente. "La palabra ascenso es complicada. No porque sea el Córdoba y hayamos subido, hay que volver a hacerlo", indicó, aunque matizando que las pretensiones de la entidad serán altas. "Queremos volver arriba cuanto antes y el club está trabajando bien para hacer una buena plantilla y pelear por ese objetivo. Tenemos una buena base, nos conocemos bien y el míster también nos conoce, pero el fútbol es una lotería. Vamos a terminar bien y luego ir a la pretemporada de la mejor manera posible", zanjó.