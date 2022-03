Los temas judiciales siguen estando muy presentes en lo concerniente al Córdoba CF. Este martes, en la Audiencia Provincial de Córdoba, se cumplió un nuevo capítulo en torno a la venta de la Unidad Productiva a Unión Futbolística Cordobesa (UFC). Azaveco, empresa de Carlos González, insistió en la posible nulidad de dicha operación durante la sesión de la vista del recurso. La propia UFC y la Administración Concursal -esta última en la figura de Francisco Estepa- reforzaron su posición indicando que la misma se llevó a cabo bajo los cauces pertinentes.

Francisco Javier García, el abogado de Azaveco, recalcó la situación anómala -el incidente concursal- al cohabitar dos concursos abiertos en este proceso, aferrándose además a la falta de amparo en la normativa concursal. La posición contraria sostuvo nuevamente que la sociedad habría sido liquidada sin el segundo concurso, algo que hubiera supuesto la desaparición de la SAD, y la falta de legitimación activa de la empresa en el asunto.

Estepa, al término de la sesión, atendió a los medios indicando que «la sala ha sido generosa y nos ha permitido un trámite de conclusiones amplio». En su lugar fue "a defender el auto del Juzgado de lo Mercantil que admitió las excepciones procesales" y reconoció que el letrado de Azaveco le pareció "especialmente brillante» pese a «no compartir su planteamiento", aseveró.

También comentó que no le ponía "un tono negativo» a su compañero porque «a eso nos dedicamos los abogados, buscamos las vías legales para conseguir la defensa de los intereses de tu cliente de la mejor forma posible". De hecho, puso un ejemplo para su razonamiento. "Igual que yo en este asunto he sido el administrador concursal, puede que mañana la Azaveco de turno me contrate a mí para que defienda sus intereses", estipuló.

En cuanto al tema en cuestión, Estepa comentó que "el auto que estima las excepciones procesales, que fue contundente y lo comparto, no se puede volver a discutir después de más de ocho incidentes que se plantearon contra el auto de venta de la unidad productiva". Los Tribunales, por consiguiente, "no están para entrar en bucle de que eternamente, hasta que no me den la razón, vamos a recurrir", lamentó.

Con un símil taurino quiso explicar el escenario. "Esto es como cuando el Faraón de Camas entraba a matar un toro, tenía las oportunidades que tenía y si no lo lograba, le sacaban el pañuelo. No podemos estar eternamente discutiendo si se tiene que revocar o no la declaración del concurso y la venta de la Unidad Productiva", apuntó.