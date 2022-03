Una vuelta al once para el Córdoba CF con el acento en la defensa. Germán Crespo tendrá dificultades para la siguiente salida hacia Antequera (domingo, 17.00 horas). Los problemas en la línea defensiva aumentaron frente al CD Mensajero debido a la quinta amarilla vista por Dragisa Gudelj. El serbio se une al apartado de bajas que ya contempla a los lesionados José Alonso y Bernardo Cruz -pendiente de evolución-. Por consiguiente, los únicos centrales disponibles -al menos a priori- son José Cruz y Ricardo Visus, una pareja que prácticamente no ha jugado junta a lo largo del curso. No será la única baza para el técnico blanquiverde, ya que, como reconoció en sala de prensa, podría optar por la polivalencia de su plantilla o contar con piezas del filial de cara al partido.

Visus y su esperado paso adelante Cruz y Visus se encuentran en escenarios absolutamente diferentes. El cordobés, uno de los hombres más empleados durante el campeonato liguero, se amoldó a la perfección con el resto de integrantes de dicha parcela. Sin embargo, ese trabajo todavía debe pulirse junto al madrileño, ya que solo una vez coincidieron sobre el terreno de juego dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF. El encuentro contra el Panadería Pulido, de la decimoquinta jornada, resultó plácido para los intereses cordobesistas. El 4-0 que figuraba en El Arcángel permitió al técnico dar opción a los menos habituales. El espigado defensor, restando 38 minutos para el final, suplió a José Alonso compartiendo la dinámica triunfal del vestuario. De manera testimonial, en el descuento con el CD Don Benito, también lo hicieron pero junto al resto de centrales para impedir el potencial aéreo de los extremeños sobre la meta (3--2). Porque, en general, no está siendo una temporada sencilla para el joven cedido por el Real Betis. En total ha sumado 274 minutos de competición doméstica con dos titularidades, ambas en el nuevo año ante el Xerez Deportivo FC y el Cádiz B. Los problemas sufridos en su tobillo derecho a mediados de octubre de 2021 se convirtieron en un contratiempo a considerar. De hecho, cuando mejor versión estaba ofreciendo en la Copa RFEF -frente a la Real Balompédica Linense y el Juventud de Torremolinos CF-, se produjo dicha lesión al término de un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Crespo, uno de los principales valedores para su retorno -cabe recordar que ya figuró el pasado año a préstamo pero en el B-, lo dirigió en Tercera División con un rendimiento más que notable. Hasta en 22 compromisos salió de inicio anotando un gol contra el Club Atlético Antoniano. Incluso debutó en el primer equipo bajo el mando de Pablo Alfaro -lo hizo frente a la UD Tamaraceite a domicilio-. Por ello, el preparador nazarí confió en sus prestaciones para la aventura en la Segunda RFEF. No obstante, el papel de hombres como José Alonso y, sobre todo, Gudelj frenaron en seco cualquier posibilidad de que entrara dentro del once -o la convocatoria, como se comprobó en las últimas semanas-. Otras alternativas en la plantilla y el filial Si en las sesiones programadas esta semana ocurriese cualquier percance o el entrenador quisiera buscar otras vías, ahí cobra fuerza Toni Arranz. El pivote madrileño, que ha perdido su peso en la media por el desempeño de Álex Bernal y Javi Flores, ha practicado en más de una ocasión en defensa durante los entrenos. Su perfil más defensivo, que tan buen resultado arrojó en el primer tramo de la campaña, podría ser otra fórmula empleada debido a la curiosa tesitura que atraviesa la zaga. También José Ruiz, pasando del lateral al centro, estaría en condiciones dejando a Carlos Puga todo el carril diestro. Tampoco sería de extrañar que el filial ganara relevancia en los siguientes días. Valtteri, Ferney Mosquera, Iván Martínez y Tala, cuyo rol con Diego Caro está en constante crecimiento dentro del grupo 10 de la Tercera RFEF, ya han tenido presencia en la Ciudad Deportiva con los de superior división. Otro futbolista como Christian Delgado, que ejerce de centrocampista en el B, fue utilizado atrás por Crespo en meses anteriores. Como curiosidad, el Córdoba B empató en enero contra los antequeranos y varios de ellos participaron en ese amistoso. Todo y todos suman para la causa común.