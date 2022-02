Aseguran los aficionados más optimistas del Córdoba CF -que a día de hoy son legión- que el club podría componer dos equipos distintos capaces de pelear en el grupo 4 de la Segunda RFEF por el título y el ascenso. Quizá sea exagerado, aunque no lo parece. Los números son apabullantes y Germán Crespo ha logrado hacer realidad un tópico: no hay titulares ni suplentes. Los cambios en el once son permanentes y el rendimiento se mantiene constante, más allá de las razones que motiven las reformas. Ha habido lesiones -algunas graves- y ausencias por cuarentena de covid, pero la principal razón que ha originado las rotaciones ha sido una feroz competitividad interna. Nadie quiere perder su cuota de protagonismo en una temporada histórica, una especie de paréntesis que nada tiene que ver con lo anterior ni con lo que vendrá. El presente de esplendor tiene su razón fundamental en el poder de un equipo total.

Llegados a este punto, con el mercado invernal superado -una sola operación: llegó el central Dragisa Gudelj para cubrir la baja por lesión del extremo Samu Delgado-, tras haberse enfrentado ya a todos los adversarios del grupo y conocer qué es lo que da de sí esta nueva Segunda RFEF, se puede dar por cierta una evidencia: el Córdoba CF es el mejor. Esta semana prepara su visita al Don Benito, el equipo que más problemas le creó en El Arcángel -ganaron los blanquiverdes por 3-2, su marcador más ajustado-, con un puñado de incógnitas que generan más expectación que angustia. Podría haber cambios en todas las líneas y esa circunstancia se asume con naturalidad. Quedan lejanos los tiempos en los que cualquier contratiempo se convertía en un drama y, lo que es peor, en una excusa preventiva ante una posible pifia. Ese talante no se contempla en el Córdoba de hoy, cuyo dominio en la Liga ha generado un clima de autoconfianza que ha multiplicado el rendimiento individual de prácticamente todos los componentes del plantel. Sin intocables La suplencia el pasado fin de semana ante el Coria de Willy Ledesma, el máximo goleador del equipo -lleva 12 en la Liga- y el futbolista con más minutos acumulados (1.515), cerró un círculo en el Córdoba CF. El de Torremejía acabó saliendo a El Arcángel y lo hizo con su fogosidad habitual multiplicada. Antonio Casas, que salió de inicio como punta, marcó y se reivindicó. Es lo que hacen todos en un escenario que supone un panel de oportunidades, donde están en juego renovaciones -y mejoras- de contrato, relanzamiento de carreras profesionales y un objetivo común que da lustre a todos y cada uno de los que intervienen: un ascenso de categoría. La retaguardia, la línea más asentada desde el principio, también ha ido experimentando retoques sin perder eficiencia. Esta semana vuelve a tocar a la puerta Felipe Ramos, el portero que arrancó el campeonato y que ha padecido lesiones que le apartaron del marco. La última, una mala caída en uno de los amistosos disputados en la concentración en enero en Baréin. Carlos Marín acumula ya nueve citas ligueras y solo ha recibido cuatro goles. El almeriense aspira a una prolongación de contrato por objetivos y está fino. El dúo de centrales más usado, José Alonso y José Cruz, se rompió por las lesiones. El primero aún tiene al menos tres semanas por delante de recuperación, aunque el cordobés -ausente desde el partido frente al Ceuta a finales del año pasado- apunta al retorno inminente. Gudelj, que debutó precisamente cuando se retiró Alonso, ha sido fijo desde entonces. Bernardo Cruz y Ricardo Visus se han repartido el otro puesto. No parece que Ekaitz vaya a abandonar su zona en el flanco izquierdo, aunque tampoco se vislumbraba que José Ruiz -recientemente renovado- se moviera del derecho, en el que Carlos Puga pide pista. En el mediocampo y la delantera, el abanico de opciones es rico y seductor. Liberado el equipo del exigente calendario de los primeros meses -con partidos de Copa RFEF y Copa del Rey, extenuantes pero productivos-, con los automatismos asimilados y la inercia de los triunfos, el Córdoba se presenta como un generador de ocasiones. Lleva 55 goles en la Liga -el segundo en el ranking es el Don Benito, su próximo adversario, con 29- y coloca a cuatro jugadores en el top de anotadores: Willy Ledesma (12), Adrián Fuentes (10), Antonio Casas (8) y Miguel De las Cuevas (7). Una locura. Hasta en sus días -pocos- más grises, la pegada del Córdoba le ha servido para irse con puntos en el bolsillo en 19 de sus 20 partidos. El curso arrancó con la dupla formada por Toni Arranz y Álex Bernal, que se quebró por las lesiones. Ahí surgió la figura de Javi Flores, que a sus 36 años se ha erigido en una referencia y se ha acoplado a los requerimientos de la categoría. El de Fátima es ahora fijo en el equipo, con Bernal a su lado en los últimos partidos después de la recuperación del sevillano. Arranz sale ahora desde la suplencia en una demarcación en la que también han tenido su papel jóvenes como Álex Viedma, Julio Iglesias o Christian Delgado. En los extremos, Simo Bouzaidi ha sido la sensación de la temporada junto al emergente Adrián Fuentes. Ambos están cuajando la mejor temporada de sus carreras. Y ya han renovado sus contratos, convirtiénse en activos de un club al que llegaron libres. Lo de Miguel De las Cuevas es un caso similar al de Flores. Su simple presencia causa un efecto intimidatorio entre los rivales. El alicantino ya ha declarado públicamente su deseo de seguir en El Arcángel. Las lesiones y el buen papel de sus opositores al puesto han lastrado a Omar Perdomo, mientras que Luismi Redondo no para de crecer y madurar. En Liga, 26 jugadores Crespo ha empleado a 26 futbolistas en las 20 jornadas de Liga disputadas hasta ahora. No hay ningún jugador que haya intervenido en todos los partidos. El más usado es Willy, con 19 apariciones -solo faltó una vez por lesión-, las mismas que Adrián Fuentes (1.004 minutos, cuatro partidos completos) y una más que Simo (1.303), Puga (1.053), Luismi (1.002) y Casas (642). El Córdoba ha utilizado dos porteros, Felipe Ramos (11 partidos, 990 minutos) y Carlos Marín (9 partidos, 810 minutos). José Ruiz (1.413 minutos), Ekaitz (1.415), José Cruz (1.256) y José Alonso (1.222) son los defensas con mayor presencia, mientras que en la media y punta sobresalen por el tiempo de permanencia en el campo Javi Flores (1.217), Willy (1.515) y Fuentes (1.004). Completan el panel de intervenciones De las Cuevas (14 partidos), Toni Arranz (16), Omar Perdomo (17), Bernal (11), Viedma (9), Bernardo Cruz (10), Julio Iglesias (8), Visus (6), Christian Delgado (6), Gudelj (3), Tala (2), Meléndez (2) y Abreu (1).