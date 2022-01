Un momento dulce con la recompensa de la renovación. El jugador del Córdoba CF, Simo Bouzaidi, pasó por la sala de prensa del estadio El Arcángel con motivo de la ampliación de su vínculo contractual hasta 2024. La noticia, muy esperada por la afición blanquiverde, refuerza el ideal propuesto por la dirección deportiva -que encabeza Juan Gutiérrez Juanito- de crecer mediante el hambre de jugadores jóvenes que buscan hacerse un hueco dentro del fútbol profesional.

«Todos quisimos que fuera patrimonio del Córdoba por mucho tiempo»

El responsable de la parcela deportiva tomó la palabra indicando que «cuando Simo llegó se le hizo un contrato de una temporada más otra opcional que cumplió por partidos». En ese instante, debido a que era un futbolista que «destacaba y aportaba muchísimo al club», todos quisieron que fuera «patrimonio del Córdoba CF por mucho tiempo». El motivo por el que se efectuó ese primer contrato fue porque era «su último año sub-23 y teníamos que protegernos ante un posible no rendimiento», algo que no sucedió. «Estamos sorprendidos para bien, es un jugador que en el futuro puede dar un rendimiento todavía mayor» y, por ello, es «un orgullo que firme hasta 2024».

Juanito, en las conversaciones mantenidas con él y sus agentes, observó una «predisposición total». Simo «quería estar en el Córdoba, en un equipo que está creciendo», aunque no entró a valorar la cláusula de rescisión dispuesta. «En otros casos como Alberto del Moral, aquí se trata que crezcan con el Córdoba y todos de la mano. En el momento que lo haga por encima del Córdoba, no estamos para poner tapones ni cortarle la trayectoria al jugador», reconoció.

El apoyo de la grada, un «punto muy a favor»

El extremo, arropado por el consejero delegado, Javier González Calvo, el ayudante de Juanito, Raúl Cámara, sus representantes y su pareja, agradeció que finalmente se llevara a cabo la renovación. «Estoy muy feliz de renovar, solo tengo el corazón de estar aquí y no tenía intención de irme en ningún momento y menos ahora». Lo que le queda por delante es «aportar mi granito de arena y cumplir el objetivo que todos estamos esperando», reseñó.

El apoyo de la afición, desde los más jóvenes a los más mayores, supuso un «punto muy a favor» pensando en la continuidad. «No esperaba caer tan bien dentro y fuera del club. Ha sido un empujón más para abrir los ojos y ver que aquí es donde me siento cómodo, donde confiaron en mí y eso lo valoro muchísimo». Por ello, no lo pensó «dos veces» y priorizó el continuar dentro del combinado cordobés. «Ojalá poder estar aquí muchísimo tiempo», indicó. Ese «plus» de la grada es «muy importante, una motivación que me da jugar enorme» y deseó «seguir así y darle esa alegría a toda la gente», declaró.

En lo concerniente a si habrá una mejor versión de Simo, el de Olot respondió entre bromas. «No lo sé, espero que la haya. Ahora solo debo disfrutar de cada buen momento porque los habrá de tristeza, de estar mal». De su pasado en la cantera del Sevilla FC, donde precisamente no terminó contando con los suficientes minutos, no quiso hablar ni tampoco consideró que su actual estado de forma sirva «como una manera de reivindicarme» de aquella etapa. «Eso es pasado. Les doy las gracias por todo lo que me inculcaron y enseñaron». A continuación focalizó su respuesta exclusivamente en el Córdoba. «Solo quiero aportar lo máximo y mi granito de arena para que esto vuelva a ser lo de antes», subrayó.

Para concluir, las puertas de la selección absoluta de Marruecos no las cierra porque «es increíble, de altísimo nivel y en el que hay jugadores de los mejores equipos del mundo». También hizo mención a «las felicitaciones y la enhorabuena» que le dieron sus actuales compañeros. «Estoy encantado de seguir aquí y de hacerlo con todos ellos. Hay un vestuario de la hostia, todos aportamos, somos una familia y eso se refleja en el campo», finalizó.