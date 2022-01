La competición aparece nuevamente en el horizonte del Córdoba CF después de las vacaciones navideñas. El técnico, Germán Crespo, reconoció en sala de prensa que afrontan "con ilusión" el "terminar bien la primera vuelta" frente al Vélez CF el domingo en El Arcángel a las 17.00 horas. "Queremos sumar de tres y mantener la dinámica positiva que tenemos en casa antes de marcharnos al siguiente parón", expuso. De hecho, el míster subrayó que le hubiera gustado "otra semana más de descanso y no tener este nuevo parón", pero que el calendario "lo hace la Federación". Así pues, la premisa no será otra que vencer a los malagueños como paso previo a partir hacia Baréin, "esperar resultados y sacar diferencia con los enfrentamientos que hay entre los de arriba".

Posibles variantes y recuperados

Para el viaje a tierras asiáticas está "todo planificado" dentro de la parcela deportiva. "En el momento que supimos de esta posibilidad se concretaron dos partidos el viernes y el lunes y también efectuaremos las sesiones de entrenamientos", señaló. No obstante, lo más inmediato es una competición liguera donde no podrá contar con los defensores Carlos Puga y José Alonso por sanción. Este último, además, atraviesa por molestias físicas por las que prefirieron que trabajara "poco a poco y recuperarlo para la vuelta ante el Xerez Deportivo". El medio Alejandro Viedma se fue reincorporando con el grupo mientras que por lesión quedarán sin vestir el lateral Álex Meléndez y el extremo Samu Delgado, casos de sobra conocidos. "La verdad es que vamos a intentar conseguir que no tengamos la enfermería repleta como la tuvimos", deseó.

En el once de partida frente al Vélez podrían figurar jugadores como Felipe Ramos, José Cruz, Ekaitz Jiménez o Álex Bernal, todos ellos ya listos para jugar. Principal interés existe en saber quién ocupará la demarcación de central por la baja de Alonso. "Lo decimos semana tras semana, al final lo buen que tiene este grupo es que, a la hora de elegir, hemos tenido la tranquilidad de que el jugador que salió ha cumplido a la perfección. Tenemos tres posibilidades para dos puestos y elegiremos valorando lo de las últimas semanas", recalcó sin desvelar su plan.

El peligro del Vélez de cara a gol

Sobre la escuadra malacitana, Crespo relató que "no empezaron todo lo bien que hubieran querido" y que "sacan números importantes en casa y fuera les cuesta un poco más", algo que le ocurre "a todo el mundo" y seguirá aconteciendo. "Creo que su objetivo era mantener la categoría, pero ahora que se encuentra donde está, se refuerza para intentar llegar al play off de ascenso", comentó. Por ello, al vestuario se le volvió a transmitir que "cualquier rival te puede hacer daño" y que el Córdoba debe ser consciente de ese escenario. "Después del parón cuesta trabajao adaptarse, aunque el equipo ha trabajado como si no hubiera existido el descanso", mostró esperanzado.

También apuntó que el Vélez "ofensivamente es bueno, con jugadores que tienen gol", de ahí que le diera especial importancia a "no cometer errores en la salida de balón" porque es "un equipo similar al nuestro". La "máxima concentración" estará a la orden del día y estipuló que es un envite que pueden "dominar" pero que "con errores en esa salida puede peligrar el resultado". Si los blanquiverdes están "al nivel que ofrecemos en casa", presumiblemente “se pueden quedar los tres puntos aquí", aseveró.

El avance del covid y el mercado invernal

Al preparador nazarí se le cuestionó en torno a la pandemia y al hecho de la reducción de aforo. "Esperemos que no y que dentro de la situación que tenemos se corte lo antes posible. Si algo fuerte tiene este equipo es lo que tenemos todos los domingos en la grada y nos perjudicaría mucho el no estar arropados por la afición". Debido al avance del covid-19 "cruzan los dedos", sobre todo por lo que ocurre en conjuntos de superior categoría. "Estamos teniendo algo de suerte porque por ese tema no tendremos bajas", indicó.

Crespo repitió que se encuentra "muy contento con la confección de la plantilla y el resultado que ha dado", un motivo que no le llevaría a mirar hacia el mercado invernal. Eso sí, añadió que "siempre que esté abierto puede haber movimientos. Aquí, por unas cosas u otras, todos los jugadores han sido partícipes y tuvieron minutos y eso puede hacer que sea distinto a otros equipos. Por lo que me transmiten, ninguno quiere salir. Puede ser que alguno tenga ofertas y quieran marcharse, pero no será porque no tengan minutos. Estoy contento con lo que tenemos, aunque el mercado está abierto y se puede presentar cualquier cosa", finalizó.