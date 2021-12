El Córdoba CF se marchó de vacaciones navideñas como líder del Grupo 4 de Segunda RFEF y con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. La primera parte de la temporada del conjunto blanquiverde posiblemente se esperaba buena, aunque no al nivel demostrado por el grupo comandado por Germán Crespo, más allá de ese empate en La Palma en la última jugada del encuentro. Ser líder destacado y con un colchón de puntos suficiente, firmar el título de la Copa RFEF y una actuación en Copa del Rey, ante el Sevilla, en la que se obligó a un rival Champions a llegar a la prórroga da para mostrar la lógica satisfacción y orgullo por estos tres meses y medio primeros de competición.

Máxime, cuando las bajas han estado a la orden del día. Germán Crespo debió torear con las ausencias provocadas por la acumulación de partidos y algunas de ellas fueron más que significativas. Una, en el eje del centro del campo, con la lesión de Álex Bernal. El sevillano se convirtió en fundamental para el esquema del técnico blanquiverde, que le dio la titularidad de forma innegociable desde la primera jornada de Liga. De hecho, el trianero solo se perdió nueve minutos en las seis primeras jornadas de Liga, saldadas con cinco victorias (Xerez Deportivo, Cádiz B, Coria, Don Benito y San Fernando) y un empate, en el Juan Guedes, ante el Tamaraceite. Justo tras el triunfo ante el San Fernando llegó el parón obligado por el aplazamiento del encuentro contra el Mensajero, algo que se vio en positivo en el caso de Álex Bernal, que a sus 30 años vio esos días de descanso como una ventaja para afrontar el duelo de la siguiente jornada, en El Arcángel, frente al Antequera. Sin embargo, cuando aún no se llevaba media hora de partido, el centrocampista blanquiverde tuvo que dejar el terreno de juego por una lesión muscular. Era la víspera del día de San Rafael y desde entonces, Álex Bernal no ha vuelto a competir.

Relevo por baja

Ante su baja, todas las miradas se dirigieron hacia Javi Flores. El de Fátima afrontaba esta temporada como un jugador más de la plantilla. En su puesto tenía, al menos, a otros dos competidores: el citado Álex Bernal y Alejandro Viedma, por no referir también a Julio Iglesias. Además, el acuerdo alcanzado el pasado verano entre el jugador de Fátima y el club para acompasar su contrato con la categoría y transformarlo en una temporada más como blanquiverde podía señalar, junto a los fichajes realizados, que Javi Flores no partía como titular. Las elecciones de Germán Crespo confirmaron aquella sospecha. Y más allá de las decisiones del preparador cordobesista, los números lo dejaban claro: en las primeras seis jornadas de Liga, Javi Flores sumó 112 minutos de competición. Disfrutó de 22 minutos en Chapín, en el estreno liguero, otros 28 minutos contra el Cádiz B, en El Arcángel y tuvo su primera titularidad en la sexta jornada, en casa, ante el San Fernando, ante el que jugó 62 minutos. Al paso de aquella sexta jornada de Liga, Javi Flores era el jugador número 17 de la plantilla en lo que a minutos de competición se refiere. Es decir, no solo no entraba en el once titular, sino que a duras penas lo hacía en las rotaciones de cambios debido a las decisiones de Germán Crespo y también a molestias físicas que sufrió el de Fátima.

Sin embargo, aquella lesión de Álex Bernal lo cambió todo. Si en aquella sexta jornada, Javi Flores disfrutó de su primera titularidad compartiendo el centro del campo, precisamente, con Álex Bernal, en la jornada 8 (la séptima, ante el Mensajero, se aplazó) Germán Crespo repitió la dupla, aunque tuvo que cambiarla al minuto 28 de partido por la lesión del sevillano, lo que provocó el debut en Liga de Christian Delgado. A partir de ahí, Javi Flores se ha vuelto fundamental en el esquema del Córdoba CF de forma inesperada, porque esas dos titularidades tuvieron continuidad con nueve más: contra el San Roque de Lepe, Montijo, Cacereño, Villanovense, Mérida, Las Palmas Atlético, Panadería Pulido, Ceuta y este miércoles, en La Palma, contra el Mensajero. Once titularidades consecutivas, en las que en cuatro ocasiones disputó todos los minutos, mientras que en otras tres ocasiones jugó 80 minutos o más. Si en los primeros seis encuentros de la temporada 2021-22 Javi Flores era el jugador número 17 en minutos disputados, actualmente está en el top 11, siendo el noveno con más tiempo de competición liguera.

Pero además existe un dato más que revelador. Desde su debut con el Córdoba CF, en agosto del 2005, Javi Flores acumula once titularidades consecutivas en Liga, que es su segunda mejor marca como blanquiverde. El máximo número de titularidades consecutivas del de Fátima, 14 en total, se produjo en la temporada 2009-10, en Segunda División, cuando fue titular a las órdenes de Lucas Alcaraz desde la jornada 8 de Liga hasta la 22, inclusive, excluyendo la 19, que se suspendió por la nevada caída en Córdoba, lo que aplazó el Córdoba-Rayo Vallecano a varias semanas después. En aquella ocasión completó los 90 minutos en siete de aquellos 14 partidos, mientras que en otros tres aportó más de 80 minutos. Su racha en vigor supera a las 10 titularidades consecutivas que también firmó en Segunda División, en la siguiente temporada, la 2010-11, desde la jornada 5 hasta la 14.

Por si fuera poco, el capitán blanquiverde anotó el gol del triunfo en la final de la Copa RFEF, ante el Guijuelo y levantó el título de campeón de la competición.

De esta manera, Javi Flores se ha convertido en un hombre vital en el Córdoba CF con cierta sorpresa, vistas las previsiones que se tenían el pasado verano.