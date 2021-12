El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, recalcó que el grupo tenía "ganas de que llegara el partido" frente a la AD Ceuta FC. La cita será "complicada" porque los blanquiverdes se verán las caras "ante un rival directo", pero el vestuario pudo "recuperar" al no haber partidos entre semana. Los entrenos, en su mayoría "muy intensos y con la velocidad en el juego que buscamos para el domingo", también aportaron en la dinámica llevada a cabo en la Ciudad Deportiva.

El granadino, en lo concerniente al capítulo de ausencias, confirmó que el lateral Ekaitz Jiménez y el medio Álex Bernal no estarán en territorio africano. Más dudas presentarán hombres como el extremo Simo Bouzaidi y el delantero Antonio Casas. El de Olot se reincorporará este sábado a la actividad y probará sus sensaciones. El rambleño, mientras tanto, pasó una mala noche de jueves con "décimas de fiebre y algo de molestia en la garganta", por lo que tampoco está clara su presencia.

Crespo saludó antes de iniciar su entrenamiento al técnico del filial, Diego Caro, cuya ampliación de contrato hasta 2023 se anunció ayer por parte del club. Ambos mantienen una estrecha vinculación, con trasvase de jugadores del equipo de Tercera RFEF a la primera plantilla de modo frecuente y efectivo.

El sello de Chus Trujillo en el bando ceutí

El Ceuta de Chus Trujillo aparecerá como un conjunto a tener en cuenta. "Ha ido de menos a más al tener varias incorporaciones en la confección de la plantilla". Los ceutíes trabajan "los noventa minutos" y con resultado adverso "son capaces de empatar". La filosofía de juego de su técnico, que ya mostrara en la UD Tamaraceite, la ha vuelto a plasmar en su nueva escuadra. "Somos dos equipos con dinámicas muy positivas y estilos de juego parecidos, por lo que será de los partidos más complicados fuera de casa", consideró.

El balón parado es una de las armas a estudiar en los caballas. "Tienen buenos golpeadores en faltas laterales y en los saques de esquina. Atacan de forma diferente a lo que nos hicieron otros equipos anteriormente y por eso trabajamos otras variantes". El Ceuta, atendiendo a la pretemporada y el inicio del campeonato, mejoró en la parcela defensiva y el objetivo no es otro que ir a más "día a día", según Crespo.

Un seis de seis, una meta alcanzable

Los dos partidos que le restan a los cordobesistas en 2021 los afrontarán, precisamente, a domicilio -Ceuta y Mensajero-. Crespo comentó que "si somos capaces de sumar los 6 puntos, mínimo tendríamos 11 de ventaja y está claro que serían muchos puntos de por medio". No obstante, en el Alfonso Murube esperan con ganas al actual líder del grupo 4 de la Segunda RFEF. "En todos los campos hacen ofertas en cuanto a entradas y viviremos dos ambientes complicados con campos prácticamente llenos", advierte el técnico cordobesista. Por lo tanto, tendrán ante sí "dos auténticas finales" para encarar "lo que resta de primera vuelta y la segunda con las máximas garantías".

Eso sí, tampoco vería con malos ojos que alguno de ellos se empatara. "Todo lo que sea sumar fuera de casa es importante porque en El Arcángel estamos haciendo las cosas muy bien". Recurrió el preparador a la afamada "media inglesa" para dar valía a su labor. "Después encaras Vélez y el Xerez Deportivo de la mejor forma en casa", dijo. En el Alfonso Murube, un césped de fibra de coco, sí podrá disponer de "más velocidad" que la generada en el anexo de Las Palmas hace unas semanas. "Allí bajaba porque el balón se quedaba parado por el caucho", explicó.

Crespo no es partidario de limpiar a los apercibidos

Crespo fue preguntado por la posibilidad de que los apercibidos puedan ver su quinta amarilla. "Los jugadores lo saben, no soy partidario de limpiar a gente. No creo que tengamos la mala suerte de que caigan todos a la vez. Si es así, pues plantearemos los siguientes partidos con los que tenemos o con gente del filial". De hecho, el pasado domingo "se pudo limpiar a Luismi y no lo hicimos" y reconoció que "si se da un buen resultado se puede quitar a Alonso para no correr riesgos". Lo que no hará será "mirar las posibles sanciones para hacer una convocatoria o una alineación".

El nazarí volvió a subrayar que no se recurrirá al mercado por el simple hecho de acudir. "A estas alturas, que venga un jugador a reforzarnos que esté jugando y haciendo las cosas bien en su equipo es complicado. Firmar a uno con pocos minutos que tenga que coger conceptos nuevos y sin ritmo, para eso no. Solo si saliese un jugador que quiere apostar por el Córdoba con miras a un futuro y a jugar en superior categoría, a lo mejor sí". El filial será siempre la primera opción en ese escenario.

Crespo quiso hacer un llamamiento a la afición cordobesa para la recogida de juguetes. "Hay gente que no se puede permitir que los Reyes lleguen para sus hijos", resaltó. En la tienda del club o en el estadio se puede colaborar entregando nuevos o utilizados.