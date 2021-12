El año 2021 está viviendo sus últimas fechas, aunque al Córdoba CF todavía le quedan dos señaladas en rojo antes de su particular parón navideño. Los blanquiverdes, este domingo (Alfonso Murube, 12.00 horas), se medirán a la AD Ceuta FC mientras que el próximo miércoles 22 (Silvestre Carrillo, 17.00 horas) tendrán compromiso en La Palma para dirimir el choque aplazado en su día contra el CD Mensajero. Así pues, el técnico Germán Crespo trabaja a destajo para que el cierre competitivo sea con el mejor escenario posible. El retorno de varios efectivos a los mencionados compromisos será, sin duda, una gran noticia que permitirá al granadino realizar permutas en el once.

Casas, baja en el entreno del viernes

Durante la sesión del viernes no apareció en la Ciudad Deportiva el delantero Antonio Casas -además de los ya conocidos Álex Meléndez y Samu Delgado-. El rambleño se quedó fuera debido a un proceso vírico y permanece a la espera para conocer si estará o no en Ceuta. Junto al recuperador Javier Poveda formaron el lateral Ekaitz Jiménez, el medio Álex Bernal y el extremo Simo Bouzaidi, aunque este último se marchó al poco de comenzar la matinal. Sí figuraron con el grupo el defensor José Ruiz y los centrocampistas Julio Iglesias, Toni Arranz y Alejandro Viedma. Además, del B apoyaron al trabajo el portero Juan Carlos -del cadete A-, el lateral Tala, el mediocampista Christian Delgado y el interior Ale Marín -se retiró a la banda con molestias-.

En lo concerniente a la labor sobre el verde, una vez terminada la activación, el grupo disponible se dividió en dos para desarrollar acciones con centros y remates a portería. Por último, los esfuerzos se destinaron al balón parado.

Crespo respira al recuperar a varios efectivos

La presencia de los dos arqueros y el hecho de estar inmersos únicamente en un campeonato -hasta hace poco entraban en la lista la Copa RFEF y la Copa del Rey- obliga al míster a decantarse por Felipe Ramos o Carlos Marín. El veterano madrileño, por el momento, parece partir con cierta ventaja después de que el almeriense tuviera que mantenerse al margen del grupo hace unas semanas al ser contacto estrecho de positivo por covid-19. No obstante, a tenor de lo mostrado por Crespo en lo que se lleva de temporada, dar por sentada una circunstancia sería un error.

La mejoría de José Ruiz refrescará el perfil diestro de la retaguardia. El que fuera jugador del Lleida Esportiu descansó ante el Panadería Pulido debido a molestias que arrastraba. Esta semana, ya en dinámica de trabajo, está preparado para regresar a la alineación. Por la izquierda, si se mantiene el esquema de la anterior jornada, el joven Tala gana enteros debido a las lesiones de Álex Meléndez y Ekaitz Jiménez. El vasco, pese a aparecer ya por las instalaciones del Camino de Carbonell, presumiblemente no forzará y esperará al envite en las Islas Canarios o al próximo 2022 para no sufrir ninguna recaída indeseada. Sobre los centrales, José Cruz y José Alonso son los más empleados en Liga, pero no se descarta alguna rotación que favoreciera a Ricardo Visus o Bernardo Cruz.

El buen nivel ofrecido por Alejandro Viedma y la aparición de Toni Arranz y Julio Iglesias eleva las prestaciones en la media. El capitán Javi Flores, muy cargado de envites, podría dejar su lugar a alguno de ellos. También merece especial atención Christian Delgado, un futbolista con ficha del filial pero que ha estado con el primer equipo prácticamente los dos últimos meses.

Por los extremos, las clásicas cábalas sientan sus bases en Luismi Redondo, Carlos Puga -adelantando su posición si José Ruiz está al 100%- u Omar Perdomo -Simo Bouzaidi apenas entrenó con el grupo y podría descansar el domingo-. En la mediapunta, Adri Fuentes y Miguel de las Cuevas -volvió frente a los canarios el pasado domingo- están al servicio de Crespo mientras que arriba llamarán al gol Willy Ledesma -con la duda de Antonio Casas-.

Mucho en juego en pocos días, algo que a buen seguro añadirá un plus competitivo al bloque y la ocasión para que todas las piezas del entramado cordobesista se sientan importantes en la lucha por el ascenso a la Primera RFEF.