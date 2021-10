El claro contratiempo para el Córdoba CF se fija en la enfermería. Álex Bernal y Álex Meléndez tuvieron que retirarse en el encuentro ante el Antequera, el pasado sábado, antes de tiempo. El centrocampista blanquiverde con un aparente problema en los isquiotibiales, mientras que el lateral zurdo por un contratiempo en su rodilla, la que le ha mantenido en el dique seco en los últimos meses. Germán Crespo reconocía que sus contratiempos no tenían buena pinta y, por supuesto, se les da por descartados para el encuentro de Copa RFEF, ante el Xerez CD, el próximo miércoles, y para el de Liga, en la visita al San Roque de Lepe, el próximo sábado (17.00 horas). De hecho, otros cinco futbolistas también están con opciones casi nulas, aunque en algún caso pueda contemplarse una posibilidad -muy remota- de forzar para el choque de Liga: Alejandro Viedma, Ricardo Visus, Samu Delgado, Toni Arranz y Miguel de las Cuevas no estarán para los dos próximos compromisos oficiales, salvo sorpresa no esperada.

De hecho, uno de los futbolistas que entró en la lista de convocados para el encuentro contra el Antequera, el pasado sábado, podría ser reservado en el encuentro de Copa RFEF. Ekaitz Jiménez sí estuvo en el banquillo de El Arcángel el pasado sábado, aunque finalmente Germán Crespo decidió no arriesgar con él. En este caso, el vasco tendría tres días más para recuperar, pero el sábado espera en Liga el San Roque de Lepe y el propio técnico remarcó la importancia del campeonato liguero y del calendario que espera en el próximo mes. Carlos Puga sí que estuvo e incluso jugó a gran nivel cuando entró por Álex Meléndez. Fue la única alta deportiva de la que disfrutó el Córdoba CF.