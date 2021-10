La jornada 6 en Segunda RFEF dejó otra buena noticia para el Córdoba CF, ya que el conjunto blanquiverde se convirtió en líder en solitario de los cinco grupos de la cuarta categoría del fútbol español. Ningún otro equipo de entre los 90 que la componen ha sumado 16 puntos sobre 18 posibles, como ha hecho el equipo de Germán Crespo que, además, muestra el mejor coeficiente de goles, con +13, de toda la Segunda RFEF. En las últimas jornadas, el conjunto cordobesista compartía el liderato o a causa de la diferencia de goles se mantenía por detrás del Racing Rioja (Grupo 2), que este domingo solo consiguió sumar un punto en casa ante el Sestao River (1-1), por lo que queda dos puntos por detrás del Córdoba CF y con dos goles menos en la diferencia de tantos. Por añadir otro concepto que ayuda a poner en perspectiva el arranque liguero del equipo de Germán Crespo, otros conjuntos con nombre y con vitola de favoritos al ascenso directo en esta temporada han iniciado la misma de una manera diferente. El Numancia, Real Murcia y Hércules suman 11 puntos, cinco menos que los blanquiverdes, mientras que otros ‘outsiders’ como el Compostela (10 puntos), Pontevedra (7 puntos) o Lleida Esportiu (6 puntos), aún se encuentran más lejos de este Córdoba CF que rompe récords.

Relacionadas El Córdoba CF golea al San Fernando en la fiesta de El Arcángel

El Cacereño es uno de los equipos del Grupo 4 que aguanta el tirón del Córdoba CF y el único que se mantiene invicto junto a los cordobesistas. Los verdes se impusieron por la mínima en el Príncipe Felipe al Tamaraceite y les pasó algo parecido a lo acontecido a los de Crespo: la falta de acierto en los últimos metros provocó que acabaran pidiendo la hora ante el ‘Támara’. En todo caso, el gol de Yael para los locales cuando se llevaba media hora de juego consigue que los cacereños se mantengan a solo dos puntos de los cordobesistas gracias a la rentabilidad: tres goles encajados en seis partidos suponen que los ocho tantos marcados les reporten 14 puntos.

El honorífico título de primer equipo revelación de la temporada en el Grupo 4 se lo lleva el Antequera, del que es director deportivo el exblanquiverde Alberto Aguilar. Comenzó la Liga cayendo por 2-0 en inferioridad en Coria, pero desde entonces, el recién ascendido ha sumado un empate y cuatro victorias, la última, este domingo en El Maulí ante el Montijo. El gol de la victoria, por cierto, a balón parado: un golpe franco lanzado por Escardó ante el que nada pudo hacer Fedotov. La prueba de fuego la tienen los antequeranos en el mes de octubre: reciben al San Roque, visitan El Arcángel, de nuevo se enfrentan en casa al Cacereño y viajan a Villanueva de la Serena.

El 'derbi de la fusión', para el Don Benito

El Xerez Deportivo FC es otro equipo que se recompuso tras la goleada del Córdoba CF en Chapín en la jornada inaugural. Los jerezanos ganaron por la mínima en su visita a La Vega de San Mateo al Panadería Pulido con un gol en propia puerta en un encuentro sin historia.

El exblanquiverde Chuma fue decisivo en la goleada del San Roque de Lepe al Mensajero con un triplete en los primeros 24 minutos de partido para dejarlo sentenciado por la vía rápida y entrar en la pelea por ser el máximo goleador del grupo. El delantero aurinegro se coloca a un tanto de De las Cuevas y a dos de Willy Ledesma y fue el máximo responsable de la primera derrota del conjunto de La Palma en la Liga y próximo rival del Córdoba CF.

Al Ceuta de Chus Trujillo le está costando horrores arrancar definitivamente en esta 2021-22 y, de hecho, este domingo logró su primera victoria en el Alfonso Murube gracias a un gol de Reina en el último minuto del encuentro ante un Vélez que debió ser ajusticiado mucho antes, pero los caballa sufren de cara al gol y el cordobés Raíllo se topó con el poste con 0-0 en el marcador. El duelo de filiales entre Las Palmas y Cádiz se saldó con reparto de puntos, en otro encuentro sin excesiva historia.

El Mérida se estrella

El ‘derbi de la fusión’, por aquello de la futura unión de los ayuntamientos de Villanueva de la Serena y de Don Benito supuso la primera victoria de la temporada para los visitantes, entrenados por Juan Carlos Gómez, que ya hace unas jornadas transmitieran buenas sensaciones en El Arcángel. Los calabazones llegaron con 500 aficionados al campo villanovense y se llevaron el derbi de las Vegas Altas y los tres puntos gracias a los goles de Turmo y Drammeh.

Los rojiblancos reciben en la próxima semana, precisamente, a un Mérida que no levanta cabeza. A pesar de tener una plantilla que invita a pensar a que estará, al menos, entre los cinco primeros, los romanos vieron caer su fortaleza al perder por 0-1 ante el Coria, que anotó el gol de la victoria por medio de Pino a nueve minutos del final. Los corianos se meten en puestos de privilegio, mientras que los emeritenses se quedan fuera de ellos al cosechar la primera derrota de la temporada en unos 90 minutos para olvidar: Álvaro Ramón se topó con el larguero, Lolo Plá erró un penalti -que no debió señalarse, ya que ambos técnicos reconocieron al final del choque que la falta se produjo fuera del área- y jugó los últimos minutos en superioridad numérica. Pero no hubo forma.

Próxima jornada (7/34)

Domingo, 17 de octubre

Coria-Las Palmas Atlético (12.00 horas)

Xerez Deportivo-Ceuta (12.00 horas)

Montijo-Vélez (12.00 horas)

Mensajero-CÓRDOBA CF (13.00 horas)

UD San Fernando-Cacereño (13.00 horas)

Tamaracete-Villanovense (13.00 horas)

Cádiz B-Panadería Pulido (16.00 horas)

Te puede interesar: Córdoba CF El Córdoba CF, un líder impecable desde el respeto

Don Benito-Mérida (17.00 horas)

Antequera-San Roque de Lepe (18.00 horas)