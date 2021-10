La palabra que más se ligará al Córdoba CF en los próximos envites será la de "rotaciones". Esa es la idea que tiene el míster, Germán Crespo, para afrontar de la mejor manera posible el desafío de los encuentros ligueros y los que acontezcan de la Copa RFEF. De hecho, debido a esta circunstancia, el granadino optó por "bajar la carga y la intensidad" de las últimas sesiones de trabajo en la Ciudad Deportiva. "Venimos de dos viajes, dos encuentros intensos y queremos llegar lo más frescos posibles al del domingo". A los blanquiverdes les aguarda el sábado el entrenamiento definitivo, donde trabajarán "conceptos" de cómo plantear el choque frente a la UD San Fernando.

Viedma, entre cinco y seis semanas de baja

El entrenador reconoció que el cansancio es "evidente" porque algunos jugadores fueron "titulares en ambos encuentros", frente al Tamaraceite y la Balompédica Linense. No obstante, subrayó que tuvieron "48 horas para recuperar lo mejor posible y la gente llegará al 100%". En cualquier caso, habrá bajas en la convocatoria que diseñe de cara al domingo, algo que expuso a la hora de informar sobre los hombres que sufren molestias. "Toni Arranz era lo que vimos, hay que confirmarlo con pruebas pero parece que no habrá rotura y se trata de una pequeña elongación", explicó. De Carlos Marín apuntó que "se le hizo una resonancia y se descartó rotura", por lo que se probará para ser uno más. Julio Iglesias, previsiblemente, hasta "la semana que viene o la otra" no jugará, mientras que Samu Delgado arrastra "el problema del año pasado".

El peor escenario, sin embargo, está en la lesión muscular de Alejandro Viedma. El medio jiennense, a priori, no podrá ayudar al club las siguientes "cinco o seis semanas". La "intensa y exigente pretemporada", a la que arribaron futbolistas que ya tenían ligeras molestias, tampoco posibilitó que la plantilla formara en plenitud física. Además, señaló Crespo que Viedma "tenía molestias, no lo comentó y lo pusimos el domingo", un hecho que agravó su situación. "El jugador quiere estar y se arriesga", argumentó antes de reiterar que el principal objetivo es "evitar recaídas".

Los relevos, a la orden del día

Así pues, los cambios cobrarán su protagonismo en los once venideros. "Al clasificarnos en la Copa tenemos que jugar miércoles y domingo, por lo que en todos los partidos habrá rotaciones". Por ello, algunos titulares "lo mismo no tienen ni minutos esta semana", algo que pretendía hacerse con Toni Arranz antes de sus problemas físicos. "En esa línea habrá otros jugadores porque hay que competir el campeonato copero con las máximas garantías, queremos pasar eliminatorias", advirtió.

Dentro de los elegidos de partida no dará el descanso necesario a algunas piezas, sobre todo en el mermado centro del campo. "Álex Bernal acumula muchos minutos y es en ese puesto donde estamos más limitados por el tema de las lesiones. A Javi Flores, el domingo, lo mismo le vamos a tener que dar más minutos que ir poco a poco". Sí expresó que saldrá "un equipo competitivo y que estará fresco" para pelear por los tres puntos ante la escuadra grancanaria.

Sin confianza para recibir al San Fernando

Sobre su rival, Crespo analizó que es un club que fue "de más a menos" en la Liga. "Empezó ganando en un campo muy complicado como el del Tamaraceite y en el que nosotros no fuimos capaces". Los tanteadores "no acompañaron" al cuadro isleño, lo que no es ningún tipo de excusa para rebajar la presión y las ganas. "No nos podemos confiar porque hayan sacado malos resultados". El recién ascendido debe "adaptarse a la categoría y a los campos, ya que el suyo es de dimensiones cortas", pero, por encima de todo, el preparador reseñó que "más que mirar al rival, nos tenemos que mirar a nosotros mismos y seguir en la dinámica e intensidad".

En cuanto al compromiso en sí, consideró que será completamente diferente al del Don Benito. "Puede que no juegue con esa alegría y lo haga en bloque bajo y más juntos". No obstante, apuntó que en Antequera iban a presionar "arriba en algunos momentos" y que a buen seguro les habrán estudiado. "Intentarán contrarrestar lo mejor que tenemos, pero hemos trabajado todo para lo que el rival nos quiera ofrecer y superarlo".

Para acabar, el entrenador habló en torno al horario de mediodía para la cita. "No es habitual aquí y casi todo el mundo quiere a las 5 de la tarde, pero la Federación obliga siempre a ese cuando te enfrentas a canarios o al Ceuta y hay que acostumbrarse", finalizó.