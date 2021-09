Solo un equipo aguanta el ritmo inicial del Córdoba CF en el grupo 4 de Segunda RFEF: el Cacereño. Los extremeños hicieron pleno de puntos en la tercera jornada con su triunfo en Cádiz, ante el filial amarillo y solo otro equipo en toda la Segunda RFEF aguanta el arreón inicial de los blanquiverdes y de los verdiblancos, el Racing Rioja, líder del grupo 2, como destacaba la web de la RFEF en su portada el mismo domingo por la noche. De entre 90 equipos que componen la categoría, el Córdoba CF, el Cacereño y el Racing Rioja son los únicos que han hecho pleno, por lo que el equipo de Germán Crespo no solo sigue encabezando el grupo 4, sino que es el líder de toda la categoría gracias a esa diferencia de goles más que destacable: nueve. Los 11 goles a favor y solo dos en contra en solo tres partidos invitan a soñar.

Relacionadas Un Córdoba CF demoledor golea al Coria y refuerza su liderato

Los triunfos locales, caros

Otro dato significativo: en los 27 encuentros disputados en las tres primeras jornadas en el grupo 4 solo en siete ocasiones se han saldado los mismos con victoria local. En la tercera jornada, solo un equipo que jugaba ante su parroquia pudo llevarse los tres puntos, curiosamente, la primera víctima a domicilio de los blanquiverdes, un Xerez Deportivo que infligió al Villanovense en Chapín su primera derrota de la temporada por 2-0, con goles de Máyor (de penalti) y Jacobo.

El Cacereño sumó su tercera victoria en la Ciudad Deportiva de El Rosal, ante el Cádiz B, con un gol de Javi López al filo del descanso que sirvió para que los extremeños tiraran de oficio y experiencia ante las inútiles acometidas del filial cadista, con gol anulado por fuera de juego de Pedro Benito. El equipo de Julio Cobos, aparentemente, se encuentra más cómodo con el juego de contención y salida al contragolpe y lo puso en práctica con éxito ante los de Cifuentes.

El Montijo de Juan Marrero no pasó del empate en el Emilio Macarro ante el Panadería Pulido, que arrancaba así su segundo punto en esta temporada en un partido prácticamente sin historia y en donde los locales intentaron llevarse a balón parado los tres puntos, sin éxito.

El Ceuta de Chus Trujillo mejora en cuanto a juego, aunque tanto en lo que se refiere a resultados. El equipo caballa no pasó del empate sin goles en el Alfonso Murube ante el filial de la UD Las Palmas, aunque lo cierto es que hicieron méritos de sobra para ganar con claridad. Un balón al palo, media docena de ocasiones claras y un rival que prácticamente no pasó de mediocampo señalan lo engañoso del resultado.

El Mensajero logró su primera victoria de la temporada 2021-22 en su visita al San Fernando, con un solitario gol de Óscar González nada más iniciarse el segundo acto.

Por su parte, una de las sorpresas desagradables de la temporada sigue siendo el Tamaraceite. Los canarios iniciaban la Liga como uno de los candidatos a estar en los puestos altos de la tabla, pero solo han sumado un punto de nueve y lejos de casa, ya que en esta tercera jornada volvieron a salir derrotados del Juan Guedes ante el Antequera con goles de Luismi y Kike Pina en la segunda mitad. Los de Alberto Aguilar se rehacen así de la derrota en la primera jornada y tras dos triunfos se encaraman a los puestos nobles de la tabla.

Te puede interesar: Área Blanquiverde Las imágenes del CD Coria - Córdoba CF

Otro que no termina de arrancar es el Mérida de Lolo Plá, que empató sin goles en su visita a Vélez en un encuentro en el que los extremeños no llegaron a tirar entre los tres palos gracias al partido planteado por los malagueños, con muchos trabajo defensivo para anular el ataque emeritense. Junto a los mencionados Córdoba CF y Cacereño, el Mérida, el Mensajero y Las Palmas son los otros tres conjuntos del grupo 4 que no conocen la derrota, aunque solo han sumado un triunfo en las tres primeras jornadas ligueras.

En el polo opuesto, junto a otros tantos equipos, está el Don Benito, que no logró imponerse al San Roque de Lepe en el Vicente Sanz, por lo que aumenta sus dudas tras empatar a cero ante los aurinegros. El que fuera delantero blanquiverde y actual técnico rojiblanco, Juan Carlos Gómez, tuvo que escuchar los primeros pitos de su afición, que se impacienta al ser el Don Benito uno de los seis equipos del grupo que aún no ha cantado un triunfo. Además, será el próximo visitante de El Arcángel, el próximo domingo (18.00 horas), por lo que una derrota le dejaría una complicada papeleta, ya que en la siguiente jornada recibe en el Vicente Sanz al Cacereño.