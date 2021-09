El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, lo tuvo bastante claro en la previa del duelo contra el CD Coria. "Sabemos que va a ser un partido diferente a los dos disputados y quiero que tengamos claro que la identidad, la filosofía, la tenemos que mantener", recalcó. El choque en el estadio de La Isla estará condicionado por la forma de jugar de los de Raimundo Rosa y, también, por las dimensiones del duelo. "Hay que adaptarse a ellas y a cómo estará el campo, saber cuándo hay que ponerse el mono de trabajo, hacer un fútbol más directo pero competir bien, porque en el momento que seamos capaces podremos imponer la calidad que tenemos", dijo.

Posibles cambios en la alineación

Los resultados obtenidos por el momento están transmitiendo "alegría" a la hora de trabajar al bloque. Todo ello propiciará que el enfoque hacia la tercera jornada posea una dosis extra de entrega y motivación. "Si se puede jugar a dos toques, mejor que a tres o cuatro, ya que hay que pensar en décimas de segundo". No obstante, recordó que en pretemporada su plantel "lo hizo bien" en situaciones parecidas e irán “con la tranquilidad de haber hecho las cosas".

Los celestes basan su juego, sobre todo, en un efectivo balón parado gracias a la actuación de Sergio Gómez. "Tiene una zurda que la pone bastante bien, así que intentaremos no cometer faltas tontas que lleven peligro". Sus jugadores deben "tener la cabeza fría" en la disputa del esférico y si se conceden "opciones a faltas laterales o centrales", pueden "sufrir". Adelantarse en el marcador será "importante" y más "en este escenario". El Coria, hasta ahora, cobró ventaja frente al Antequera CF y el CD San Roque de Lepe, por lo que también habrá que comprobar "cómo juegan con el resultado en contra". Eso sí, reconoció que "con las líneas juntas se sienten cómodos y eso es primordial".

En lo concerniente a posibles cambios en el once, Crespo no descartó hacer alguna variación. "Vamos a intentar sacar el mejor posible para este partido. Podría haber según el campo, la circunstancia del rival y adaptarlo", subrayó. El Córdoba necesitará "igualar la altura" para combatir fuera de su feudo. Allí no estarán los lesionados Carlos Marín, Alejandro Viedma, Álex Meléndez y Samu Delgado. Además, entre algodones se encuentra Javi Flores debido a "una pequeña molestia en el sóleo" por la que se le ha hecho "una resonancia" y permanecen a la espera de obtener "el informe completo". Sin embargo, reseñó que "no se arriesgará" en caso de que pudiera ir a peor. El defensor José Cruz, que no estuvo en la Ciudad Deportiva, sí aparecerá el sábado en El Arcángel.

La "importancia al otro fútbol" y la capacidad para hacer "buenos partidos" en esa tesitura serán evidentemente fundamentales de cara a mantener los buenos números atesorados. En lo personal, el técnico nazarí está cerca de igualar los mejores registros de un míster debutante, una circunstancia que le parece "bonita" aunque la dejó un poco de lado. "Lo que sí me gustaría es debutar en esta categoría con el ascenso, ese sería el premio gordo para mí", finalizó.