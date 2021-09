Una de las múltiples lecturas que dejó la victoria del Córdoba CF sobre el Cádiz B, el pasado domingo, en El Arcángel, apunta a la estabilidad. Germán Crespo obró en consecuencia después de la goleada con la que inauguró su equipo la temporada, en Chapín, ante el Xerez Deportivo (1-5). Un resultado así apuntaba a la lógica: los mismos once jugadores que iniciaron el encuentro en Jerez de la Frontera debían empezar el choque ante el filial cadista. Y así fue.

El técnico blanquiverde dispuso a Felipe Ramos, José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Álex Bernal, Luismi Redondo, De las Cuevas, Simo y Willy Ledesma, el mismo equipo titular con el que se goleó al equipo xerecista inauguró la temporada 2021-22 en El Arcángel. Algo no tan especial en algunos equipos, aunque sí en el Córdoba CF.

El conjunto blanquiverde no repetía una alineación titular desde el pasado mes de noviembre, con Juan Sabas en el banquillo blanquiverde. Entonces, el madrileño dispuso en la jornada 3 un Córdoba CF que saltó de inicio ante el UCAM Murcia, en El Arcángel, con Edu Frías en la portería, Farrando, Bernardo, Djetei y Espeso en la defensa, con Alberto del Moral y Mario Ortiz en el centro del campo, Samu Delgado, Javi Flores y Alain Oyarzun en la mediapunta y Piovaccari como delantero centro. Aquel equipo no pasó del empate en casa, sin goles, ante el conjunto universitario. Una semana después, el 8 de noviembre pasado, el conjunto blanquiverde visitaba al Recreativo Granada, y Sabas insistió con el mismo once titular. Fue aquel encuentro en el que Miguel de las Cuevas viajó tras una lesión muscular y a pocos minutos del final saltó al terreno de juego para recaer de su dolencia. También se recuerda aquel choque por el gol del filial nazarí en la última jugada del encuentro, obra de Nuha Marong, que significaba el empate a uno tras el tanto anotado por Javi Flores en la primera parte, igualada que fue recurrida por el club blanquiverde por lo que entendía un incumplimiento del protocolo covid del Recreativo Granada, desestimada posteriormente.

Tras aquella jornada 4 de la Liga 2020-21, Sabas permanecería en el banquillo blanquiverde dos jornadas más, siendo destituido en la sexta fecha, tras caer derrotado el Córdoba CF en Linarejos (2-0), lo que provocó la llegada de Pablo Alfaro. El zaragozano avisó abiertamente a su llegada que le gustaba cambiar el equipo titular como forma de intentar involucrar al mayor número de jugadores posible. Pero solo le duró la fórmula en el arranque, el mejor de la historia blanquiverde si se suman Liga y Copa. Posteriormente, el Córdoba CF fue volviendo a la vulgaridad mostrada en sus inicios de temporada, lo que conllevó la salida, también, del segundo técnico de la temporada. Tras él, para las tres últimas jornadas, tomó las riendas Germán Crespo, actual entrenador del Córdoba CF, que 22 jornadas después desde la última ocasión, repitió once titular blanquiverde en Liga, el pasado domingo, ante el filial cadista.

La última curiosidad: ninguno de aquellos once futbolistas, diez meses después, repitió en el once titular. De hecho, solo dos continúan en la disciplina del Córdoba CF: Bernardo Cruz y Javi Flores. Por lo tanto, no solo se repitió once titular casi un año después, sino que este nada tuvo que ver con el antecedente de la temporada 2020-21. Estabilidad y renovación parecen dos conceptos que se han conseguido en el Córdoba CF.