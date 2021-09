El inicio del campeonato liguero para el Córdoba CF fue inmejorable. Los blanquiverdes, dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF, vencieron en sus dos primeros compromisos contra el Xerez Deportivo FC (1-5) y el Cádiz CF B (3-1). Ambos rivales, con cierto nivel regional por su trayectoria ascendente -como en el caso de los azulinos- o por haber militado en categorías superiores -véase la situación del filial amarillo-, tenían una base reconocible entre los aficionados cordobesistas. Sin embargo, el próximo domingo 19 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, el adversario a visitar será un CD Coria frente al que no hay precedente alguno.

Dicho envite, que se disputará en el Campo Municipal La Isla, se producirá ante uno de los pocos clubs que cuenta por triunfos sus duelos celebrados -al igual que los cordobeses, el CF Villanovense y el CP Cacereño-. Así pues, pese a las incógnitas que pueden surgir para los hombres de Germán Crespo, la principal premisa en tierras extremeñas paará única y exclusivamente por derrotar a una de las escuadras que están sorprendiendo durante el arranque competitivo.

La tremenda evolución con Raimundo Rosa

El líder del plantel celeste es Raimundo Rosa, conocido en el ámbito futbolísitico como Rai. El míster, natural de Cáceres, está haciendo historia desde que arribara al CD Coria. Y es que esta entidad, fundada en 1969, disfrutó en estos últimos años de varios momentos relevantes que les hizo crecer en el balompié.

En la campaña 2019-20, marcada inevitablemente por el covid-19, el combinado cauriense luchó por ascender a la división de bronce después de concluir segundos en el Grupo 14 de Tercera División. No obstante, el Cacereño apagó las ilusiones por subir de división en en las semifinales del play off exprés.

La gran clasificación, pese a no concretar una posterior promoción, permitió al Coria integrar la Copa del Rey de la campaña 2020-21. Su contrincante en la primera ronda fue el Real Oviedo, una cita que no olvidarán sobre el verde. Y es que estuvieron muy cerca de tumbar a los asturianos al reflejar un 2-3 reñido y sonado. A partir de ese instante también mejoraron sus prestaciones en el subgrupo A del grupo 14 hasta meterse en la fase de ascenso firmando nuevamente la segunda posición. Aunque en el siguiente tramo no pudieron ascender -lo hacían los dos primeros-, el tercer escalón ocupado les concedió el factor campo en el play off posterior -una situación que recordó a la vivida por el CD Ciudad de Lucena-. El 3-1 de la final con el Diocesano les aseguró su presencia en la Segunda RFEF.

El balón parado, un arma a tener en cuenta

"Los hombres de Rai", apodo que usa el club en sus redes sociales, doblegaron por el momento al Antequera CF (2-0) y al CD San Roque de Lepe (1-2). El máximo artillero es el lateral Patxi Dávila con dos dianas -el otro par que atesoran fueron en propia puerta en Lepe-. Precisamente es uno de los fichajes efectuados para este ilusionante curso (del Diocesano) junto a Juanjo Chavalés (Eldense), Pedro (Extremadura B), Pedro Toro (EMD Aceuchal), Rubén Alegre (La Roda), Álex Hernández (Tenisca), Deco (Guijuelo), Erik Aguado (Real Oviedo Vetusta), Mancha (Diocesano), Oliveira (Avilés), Sergio Gómez (Moralo), Adil (Grama), Iván Fernández (Alcorcón), Platero (Cacereño) y Santi Luque (Alhaurín de la Torre).

Del año anterior quedan jugadores como los porteros Diego Mirón -el titular- o Álex, los defensores Carlos García y Mahíllo, el centrocampista Pino o el veterano ariete Chema Martín -con más de una década refendiendo la elástica celeste-. Ellos, mejor que nadie, saben que uno de los recursos más trabajado por Rai es el balón parado, circunstancia que está arrojando sus frutos hasta el momento.

El entrenador, a pesar del fulgurante comienzo de los suyos, pidió mantener "los pies en el suelo". Aseveró, en declaraciones a Canal Extremadura, que en ilusión "no nos gana nadie" y espera que la hinchada en La Isla vuelva a llevarles en volandas para derrotar al "gallito" de la Segunda RFEF. El CD Coria, un "perfecto desconocido", está haciendo méritos para que todo el mundo hable de su potencial.