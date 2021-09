El Córdoba CF llevó a cabo su penúltima sesión de trabajo antes de encarar la tercera cita liguera frente al CD Coria. Los cordobesistas, desarrollando la matinal en la Ciudad Deportiva, buscarán en la localidad extremeña un nuevo triunfo que los mantenga en lo más alto del grupo 4 de la Segunda RFEF. El técnico Germán Crespo, para la ocasión, tuvo a sus órdenes a prácticamente la totalidad de jugadores que conformaron las anteriores convocatorias, por lo que no se descarta -aunque parece complicado- que el granadino pudiera repetir citación de cara a la complicada salida del domingo.

José Ruiz y Javi Flores, en vilo

El lateral derecho José Ruiz y el centrocampista Javi Flores, que el pasado miércoles no completaron el entreno, sí figuraron en esta ocasión. No obstante, habrá que esperar hasta el mismo sábado para comprobar si las molestias que arrastran les impedirán o no ser parte de la expedición. El caso más significativo es el del cordobés, ya que llegó más tarde que el grupo y no forzó en demasía. De hecho, no hizo carrera continua y se detuvo para conversar con el preparador físico Álex Prieto y tocar balón. Acto seguido se marchó de las instalaciones. El gemelo izquierdo del futbolista es el que le puede impedir formar junto al resto de sus compañeros.

Los que nuevamente se quedarán fuera de la lista por problemas físicos serán el portero Carlos Marín y el defensor Álex Meléndez -están en la recta final de su recuperación-, el medio Alejandro Viedma -el pasado 8 de septiembre salió lesionado del Manuel Polinario de Puente Genil- y el extremo Samu Delgado -se le siguen haciendo pruebas-. El arquero Jaylan Hankins, por consiguiente, ocupará el lugar de Marín por segunda semana consecutiva.

La jornada estuvo marcada por el ritmo liviano establecido sobre el verde. Los jugadores blanquiverdes efectuaron una serie de rondos para encauzar la actividad. Más tarde se separaron entre defensores y atacantes para efectuar una serie de ejercicios específicos. Por último, los esfuerzos estuvieron centrados en unos partidillos donde José Ruiz no formó -se quedó estirando en la banda-.

El Arcángel albergará, a partir de las 10:30 horas de este sábado, un último entrenamiento a puerta cerrada que servirá para confeccionar un once de garantías que pueda competir contra el conjunto de Raimundo Rosa y su efectivo balón parado en el Coria.