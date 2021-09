El Córdoba CF regresó al trabajo este miércoles, después de su tradicional jornada de descanso semanal, con un entrenamiento en la Ciudad Deportiva que se prolongó durante algo más de hora y cuarto y en el que lo único destacable se centró en las ausencias, así como la habitual presencia del director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez Juanito.

Los problemas, pequeños o no tanto, lo son aún menos cuando se contempla todo desde el liderato de la clasificación y con las buenas sensaciones transmitidas en las dos primeras jornadas de Liga, con pleno de puntos y ocho goles a favor. Y con el objetivo de seguir manteniendo ese pleno el próximo domingo, en La Isla, ante el Coria (18.30 horas). Pero Germán Crespo no pudo contar con cuatro hombres: Carlos Marín, Samu Delgado, Álex Meléndez y Alejandro Viedma. Además, Javi Flores tuvo que retirarse a mitad del entrenamiento por unas leves molestias que, en principio, no revisten ninguna gravedad.

Carlos Marín continúa con su recuperación, aunque lo más importante en torno al portero almeriense fue el fallecimiento de su madre, este martes, por lo que no estuvo en las instalaciones. El portero blanquiverde se encuentra en la fase final de su recuperación y ya el lunes pisó el césped de la Ciudad Deportiva. Si ya durante la semana se iba a evaluar la evolución de su dolencia para comprobar si podía llegar a La Isla, el golpe recibido esta semana deja su regreso al equipo para la siguiente jornada, en la que el Córdoba CF recibirá al Don Benito en El Arcángel.

Samu Delgado continúa con su carrusel de pruebas y analíticas, mientras que Álex Meléndez no apareció por Camino de Carbonell. Se le esperaba a lo largo de esta semana, por lo que no sería descartable que ya pisara césped en el entrenamiento de este jueves a puerta cerrada, en El Arcángel (10.30 horas). Con Alejandro Viedma no se contaba ya para Coria, aunque apareció por la Ciudad Deportiva en la fase final del entrenamiento, tan solo como espectador. El centrocampista blanquiverde sufrió un golpe en el cuádriceps la pasada semana, durante el amistoso en Puente Genil y no se cuenta con él antes del encuentro ante el Don Benito.

Finalmente, Javi Flores, que a mitad de la sesión de este miércoles tuvo que retirarse de la misma por unas leves molestias. En principio, y a la espera de la evolución en los próximos días, nada que revista especial gravedad, por lo que Germán Crespo tendrá las cuatro bajas conocidas para el duelo del domingo: Carlos Marín, Samu Delgado, Álex Meléndez y Alejandro Viedma.