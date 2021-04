El descenso casi consumado del Córdoba CF a falta de disputar las dos últimas jornadas, en La Línea y en El Arcángel contra el Cádiz B, puede traer una consecuencia añadida: que el Córdoba B no dispute los playoff de ascenso del Grupo X intermedio, que actualmente lidera, buscando precisamente la Segunda RFEF, una categoría en la que uno y otro equipo confluirían después de seis meses de competición.

Las bases de competición de la Liga 20-21, tanto para Segunda División B como para Tercera División especifican en su apartado tercero que «los clubes filiales o dependientes no podrán participar en la segunda fase cuando el patrocinador o principal ocupe una plaza en la categoría a la que pudiera ascender salvo que, por disparidad del calendario, no pudiera conocerse el puesto definitivo en la clasificación final del equipo patrocinador o filial pudiendo, en este caso, disputar la segunda fase, pero no materializaría el ascenso si el principal o patrocinador continuará en la misma categoría. El vínculo de filialidad no podrá servir para eludir, en ningún caso, las disposiciones reglamentarias ni de estas bases de competición». En ese punto 7 del apartado tercero se interpreta inicialmente que el filial blanquiverde no podría disputar los playoff de ascenso a Segunda RFEF porque esa «disparidad de calendario» no existe: tanto el primer equipo como el segundo equipo blanquiverde finalizan sus segundas fases de competición los próximos 8-9 de mayo, por lo que antes de iniciarse las eliminatorias de ascenso el descenso del Córdoba CF se habría consumado.

En cualquier caso, según pudo saber este periódico, la entidad blanquiverde piensa consultar dicho apartado a la propias federaciones, tanto a la andaluza como a la nacional, pero en principio, el literal de las bases apunta a que el filial cordobesista no podría disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda RFEF si en las dos próximas semanas, tal y como apunta la competición, el Córdoba CF consuma su descenso a la nueva categoría, la cuarta del fútbol español.

Pero más allá de lo que se interprete de las bases de competición y de lo que informen las respectivas federaciones, el Córdoba CF se afanará en las dos próximas jornadas en hacer pleno. Sumando seis puntos, en La Línea y en El Arcángel ante el Cádiz B, obligaría al Tamaraceite a ganar sus dos encuentros (ante el Sevilla Atlético y en Murcia) o al filial sevillista a ganar al menos uno de los dos compromisos que tiene por delante: en Las Palmas y en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, ante la Real Balompédica Linense. Los de Germán Crespo aspiran al último milagro: hacer pleno, que el Sevilla Atlético y Tamaraceite empaten en el Juan Guedes el próximo domingo y que en la última jornada el filial hispalense no sume más de un punto en su enfrentamiento en casa contra la Balona. En ese caso, el Córdoba CF jugaría la próxima campaña en la Primera RFEF y no habría que dirimir si el filial cordobesista puede o no disputar los playoff de ascenso a Segunda RFEF.