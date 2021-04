El Córdoba CF no pasó del empate ante el Tamaraceite, en El Arcángel, en un partido que se le puso de cara con el gol de De las Cuevas en el minuto 55, pero que vio cómo el conjunto canario empató apenas diez minutos después al transformar a lo Panenka David González un penalti cometido por el debutante Puga sobre el exblanquiverde López Silva. A pesar de que restaba media hora de encuentro, los blanquiverdes fueron incapaces de perforar de nuevo la portería de Nauzet, que en el descuento realizó una intervención de mérito a disparo de Moutinho. A pesar de que uno de sus rivales, el Sevilla Atlético, cayó derrotado en casa ante el Cádiz B, el equipo blanquiverde no supo aprovechar la ocasión.

El debutante Germán Crespo planteó novedades en el once, en parte obligado por las sanciones y en parte por intentar imprimir su idea a un equipo que tiene otras carencias añadidas y vicios adquiridos a lo largo de los últimos años. Situó a Puga en el lateral derecho, Farrando era pareja de Djetei -como se preveía-, dejó sin vestirse a Ródenas y a Carlos Valverde y, además, puso como pareja de Alberto del Moral a Javi Flores. Asimismo, dio la titularidad a Miguel de las Cuevas, todo, con tal de plasmar esa idea de tener balón, combinar y construir desde atrás. Le salió solo en parte en la primera mitad. Cierto que el Córdoba CF tuvo otro aire con respecto al pasado cuando tenía el balón. Construía desde atrás, buscaba continuamente la conexión entre sus elementos y, de hecho, había que hacer memoria en el intermedio de cuántos balones largos rifó. También tuvo varias llegadas, aunque la realidad es que, ocasiones, poquitas. Quizás un reparte de cabeza de Willy Ledesma pasado el ecuador del primer acto y el dolor de cabeza que generaba por la banda izquierda Nahuel Arroyo.

Por su parte, las ocasiones más claras de esa primera mitad fueron para un Tamaraceite que esperó siempre agazapado, pero que que al aparecer por las inmediaciones de Edu Frías generaba algo más que preocupación. Una jugada de Jonathan Quintero que no encontró rematador, sobre la media hora de partido, y sobre todo un jugador de Toni Segarra fueron un ejemplo claro de que los canarios querían -y podían- llevarse el partido. El mediapunta del Tamara se fue de todos y se plantó solo ante Edu Frías, que salvó el gol cuando el colegiado ya miraba el reloj para decretar el final de los primeros 45 minutos. Un primer acto en el que el Córdoba fue de más a menos, claramente, y que dejaba la lógica preocupación para la segunda mitad, sobre todo recordando anteriores actuaciones.

Buena puesta en escena

Volvió a tener el Córdoba CF una buena puesta en escena en la segunda parte. Al menos, los blanquiverdes parecían aguantar la idea y algo de físico en el arranque y aparecieron en un par de ocasiones por las inmediaciones de Nauzet. A la tercera hizo diana. Alberto del Moral recuperó un balón en línea de tres cuartos y dio un gran pase al área a Luismi Redondo, que sirvió a De las Cuevas para que el alicantino empujara a la red. El Córdoba CF se ponía por delante y, con irregularidades evidentes, al menos mostraba mejor imagen que en compromisos anteriores. Las noticias llegadas desde Sevilla (con derrota ante el filial cadista) dibujaban un panorama increíble para los cordobesistas, que vieron cómo se esfumó en una acción aislada. El debutante Puga cometía penalti sobre López Silva y David González transformaba la pena máxima a lo Panenka para restablecer la igualdad en el marcador.

A pesar de detalles que mostraron una mejoría en el juego del Córdoba CF, el conjunto blanquiverde mostró los mismos problemas, o muchos, del pasado. Uno de ellos, la incapacidad para reaccionar, el bajonazo físico recurrente en todas las segundas partes. Y ante el Tamaraceite no fue una excepción. A pesar de que el Sevilla Atlético le mostraba la yugular con su derrota en el Jesús Navas ante el Cádiz B, el equipo de Crespo se vio incapaz de meter una marcha más. Eso sí, el Tamaraceite no andaba mejor que el dueño del campo y fue aculándose progresivamente. Un disparo de Moutinho, dos jugadas marca de la casa de Piovaccari, internadas de Jesús Álvaro, Puga o Álex Robles, un disparo de Nahuel… Todo resultó imposible. Al Córdoba CF le hacía falta algo más que la simple voluntad, al igual que tantos otros encuentros de la actual temporada, y no consiguió más allá del «uy» en la grada y el enfado de la misma con el colegiado, que ciertamente tuvo alguna decisión incomprensible.

Así, el Córdoba CF tendrá que esperar al encuentro de esta tarde en el que la Balompédica Linense juega en Murcia. Una victoria de los balonos en el Enrique Roca les mete directamente en la Primera RFEF la próxima temporada. En caso contrario, los blanquiverdes tendrán que seguir haciendo cuentas. Pero solo les valdrá la victoria.

Ficha técnica:

1-Córdoba CF: Edu Frías, Puga, Djetei, Farrando, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Javi Flores, Sidibé, De las Cuevas, Nahuel, Willy Ledesma.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Luismi Redondo por Sidibé (46’), Álex Robles por De las Cuevas (72’), Mario Ortiz por Javi Flores (78’), Piovaccari por Nahuel (78’), Moutinho por Puga (90’).

1-UD Tamaraceite: Nauzet García, Aythami Alvarez, David García, Alberto, Jordán, Toni Segura, Casais, David González, López Silva, Asdrúbal y Jonathan Quintero.

Entrenador: Chus Trujillo.

Cambios: Aníbal Padrón por Toni Segura (61’), Ismael Fajir por Jonathan Quintero (74’), Héctor Marrero por Asdrúbal (82’).

Goles: 1-0 (55’) De las Cuevas. 1-1 (65’) David González, de penalti.

Árbitro: García Gómez (C. Extremeño).

Tarjetas: Javi Flores (9’), Farrando (15’), Jonathan Quintero (69’), López Silva (78’), Asdrúbal (78’), Del Moral (83’), Álex Robles (96’). Expulsado miembro cuerpo técnico del Córdoba.

Campo: El Arcángel. Jornada 4 de la segunda fase de la Liga 20-21, en el Grupo 4D. 400 espectadores a causa de las restricciones por la pandemia de coronavirus.