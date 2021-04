Imparables. El Córdoba CF B materializó su cuarta victoria consecutiva en la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF. Los de David Ortega, en su estreno en el banquillo, ganaron por 3-1 al Club Atlético Antoniano y reafirman su primer puesto. De hecho, virtualmente estarían clasificados para las posteriores eliminatorias al superar en 6 puntos al tercer clasificado, el CD Pozoblanco -igualan en el golaverage particular pero cuentan con una mayor diferencia de goles a favor que los vallesanos-.

El nuevo míster del filial introdujo cuatro cambios con respecto a la victoria cosechada en Los Barrios. Migue Gómez, Guti, Tellado y Diego Domínguez tuvieron un puesto de partida por Fran Núñez, Álex Meléndez, Carlos Puga -quien debutó en Segunda División B frente a la UD Tamaraceite por la mañana- y Felipe Veloso. Ricardo Visus, uno de los componentes del equipo dependiente citado para el choque del primer equipo, finalmente pudo formar en el centro de la retaguardia al no sumar ningún minuto.

Superioridad blanquiverde

Los locales, en apenas 40 segundos, estuvieron a punto de inaugurar la contienda. El pase en profundidad de Álex Marcelo hacia Diego Domínguez lo mandó al poste tras regatear a Diego. La respuesta lebrijana se fraguó, acto seguido, en un centro al área que prolongó de cabeza Roque y que Dabo falló frente a Juliaan Laverge. Precisamente por los laterales iban a tener problemas los blanquiverdes, ya que las bajas mermaron dicha parcela defensiva buscando Ortega soluciones con Moyano y Guti.

La lluvia, muy presente desde el inicio del choque, se dejó notar a medida que avanzaba el cronómetro. Las imprecisiones empezaron a producirse de forma constante, aunque no frenó el empuje de los cordobesistas hacia el tanto. De hecho, Domínguez anotó antes del cuarto de hora, pero no subió al electrónico por supuesto fuera de juego. Nada más sobrepasar el ecuador del primer acto, las opciones seguían aconteciendo desde fuera del área. No obstante, los intentos lejanos no hallaron la puerta rojilla. Sí lo hizo nuevamente Domínguez, en el 27, cabeceando al palo largo y encontrando la rápida respuesta de Diego.

El arquero volvió a ser el protagonista a la media hora despejando un potente chut de Ale Marín por el costado zurdo. Pese al dominio absoluto de los cordobesistas, el Antoniano, en el 37, sorprendió en una de sus pocas apariciones. Álex Mecías botó desde el lateral una falta, el esférico le llegó en posición franca a Laverge para atajarla, pero el esférico le jugó una mala pasada al belga que acabó dentro de la portería junto al mismo. El 0-1 no dañó a los hombres de Ortega que, también a balón parado, igualaron antes del receso. Diego García la dispuso al corazón del área donde apareció Visus, con la testa, para sellar las tablas camino de los vestuarios.

Sentencian a la contra

El ritmo del compromiso bajó coincidiendo con el arranque del segundo tiempo. Ale Martín, mediante un chut colocado en el 50, inquietó a Andrés -que suplió a Diego en la meta-. Eso sí, la pelota tenía como único dueño a un Córdoba CF B que quería crecer ante un rival que dio un notorio paso atrás para defenderse y que causaba estragos a balón parado. Por ejemplo, Alberto perdonó el 1-2 tras un rechazo en un saque de esquina. El susto propició que el preparador cordobés retirara a Tellado para dar minutos a Felipe Veloso. A renglón seguido, una magnífica acción personal de Ale Marín no pudo culminarla Domínguez debido a la rápida reacción del cancerbero.

La mala fortuna desapareció para los blanquiverdes en el 69. Domínguez, sacando fruto de un rebote de Andrés a remate de Veloso, hizo el segundo. Además, el palo auxilió al bando local, en el 74, después de un remate ajustado del canterano Benito.Veloso estuvo muy próximo a sentenciar la contienda en una rápida contra que solventó el portero. En otra fugaz acometida lo consiguió Ale Marín en el 82. Domínguez, quedándose solo, optó por pasar hacia su compañero para disponer el definitivo 3-1.

El Córdoba CF B jugará la siguiente semana en el Municipal Navarro Flores contra el CD Rota. Lo hará en lo más alto de la tabla con 42 puntos y un coeficiente de 1,75.

Ficha técnica:

3 -Córdoba B: Juliaan Laverge, Antonio Moyano, Álex Sánchez, Visus, Guti, Migue Gómez, Álex Marcelo (Fran Gómez, 73'), Diego García, Ale Marín (Ángel, 86'), Tellado (Felipe Veloso, 61') y Diego Domínguez.

1 -Antoniano: Diego (Andrés, 46'), Álex Macías, Álvaro, José Mari, Alberto (Jesús López, 72'), Castillero, Román, Roque (Benito, 72'), Juanfran, Dabo (Cama, 61') y Manu Romero (Rubén, 61').

Goles: 0-1 (37') Juliaan Laverge, en propia puerta. 1-1 (44') Ricardo Visus. 2-1 (69') Diego Domínguez. 3-1 (82') Ale Marín.

Árbitro: Héctor Fabio Sarmiento Núñez (colegio jiennense) amonestó con cartulina amarilla a Ale Marín en los locales y a Juanfran, Andrés y Jesús López en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada en la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF disputado en El Arcángel (Córdoba) ante unos 200 espectadores.