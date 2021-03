Un sonriente Pablo Alfaro comparecía tras el triunfo del Córdoba CF en El Ejido, resultado que "era el objetivo", aunque el aragonés reconocía que "nos ha costado, porque ahora al final -de la competición- cuesta muchísimo". Analizando el encuentro, Alfaro valoró que este tuvo "fases, lo hemos interpretado relativamente bien, sobre todo lo que más nos interesaba". El técnico blanquiverde explicó que El Ejido "era un rival que nos iba a jugar con tres centrales, con carrileros y la idea de partido era el de ser protagonistas con el balón, circular por dentro para llegar por fuera. Y creo que en cuanto a ocasiones de gol hemos tenido más que ellos", aseguró. Además, Alfaro recordó que el gol blanquiverde vino "de otro balón a la espalda y es un penalti muy claro. Después, se ha ido poniendo el partido un poco más brusco, con más interrupciones, un juego más directo por su parte, porque han optado por esa faceta", admitió, además de que reconocía que "hemos sufrido porque no lo hemos cerrado. Lo podíamos haber cerrado con un segundo gol, pero por lo menos nos vamos satisfechos. Porque cuando queda tan poquito los puntos valen su peso en oro", advirtió.

Alfaro comentó esta semana que iban "a ocurrir cosas", pero se le recordó que los dos filiales sevillanos solventaron sus encuentros y, además, por goleada. "No nos queda otra. Han ocurrido, pero van a ocurrir en la última, ya lo verás. Es verdad que nuestros rivales han ganado y lo han hecho metiendo un número de goles que no metían, pero es así" y apeló a que "al fútbol hay que saber competirlo hasta el final y dependerá de nosotros". En todo caso, el técnico del Córdoba CF recordó que "se ha cumplido con la obligación, que era venir aquí a vencer y lo hemos conseguido", por lo que ahora hay que mirar a la última jornada de Liga regular: "El domingo en El Arcángel tendremos, supongo, una jornada unificada, a la misma hora todos y con la intención de ganarle al filial del Betis y ahí tendremos que poner toda la carne en el asador para cumplir con nuestro deseo", señaló. "Y a partir de ahí, lo que pase en otros campos ya no podemos hacer nada", se lamentó.

Sobre ese encuentro clave para el Córdoba CF ya que necesita ganar y que el Sevilla Atlético no gane al Yeclano, Alfaro comentó que ""juegan en Yecla, ¿eh? No es un campo sencillo porque es muy peculiar. En este formato tan exprés no es lo mismo llegar con tres más o menos. El Yeclano pelea los tres puntos por no descender y nosotros por meternos entre los tres primeros", valoró, apelando que esta semana es "para trabajarla, para descansar y vamos a tener que estar hasta el último minuto del último partido".

Finalmente, se le preguntó a Alfaro si a sus jugadores, pese a la experiencia de no pocos, les pudo la presión en el Santo Domingo. "A ver, se nota -la presión- porque somos conscientes de lo que nos jugamos", aseguró. "Este formato es verdad que todos sabemos desde el principio de que era así, pero no estamos acostumbrados a él", lamentó el aragonés, que indicó también que "por número de partidos, a estas alturas, estaríamos empezando la segunda vuelta" y, sin embargo, "ya nos estamos algo muy importante". Por ello, el entrenador del Córdoba CF reconoció que "la tensión lógicamente se nota, pero debemos saber jugar con ella. Ha habido momentos del partido en los que hemos estado bastante bien con balón", se felicitó.

"Hemos tenido criterio, hemos dado continuidad al juego, hemos estado bien atrás, atrás ha estado el equipo muy comprometido, ha estado muy sólido, ha concedido pocas opciones de gol al rival, por no decir ninguna", aseveró, aunque admitió que "la incertidumbre del 0-1 se tiene siempre. Hasta el final no lo tienes así, pero debemos ser conscientes de ello, apretar los dientes hasta el final y futbolísticamente ganarle al Betis, que es nuestra intención desde mañana", finalizó.