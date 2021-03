Tendrá que ser en la última jornada. El Córdoba CF se impuso en El Ejido, pero el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo golearon a sus respectivos adversarios, por lo que los blanquiverdes tendrán que ganar en El Arcángel al filial bético y esperar a que el sevillista no gane al Yeclano Deportivo en el Jesús Navas. Algo que no será fácil, ni lo uno ni lo otro. Porque los béticos golearon al hasta ahora líder, Linares Deportivo y llegarán al coliseo ribereño con todas sus aspiraciones intactas: si ganan al Córdoba CF serán ellos los que peleen por el ascenso a Segunda División A, haga lo que haga el Sevilla Atlético. Por su parte, los blanquiverdes deben esperar el fallo de los chavales de Gallardo y ganar a los verdiblancos.

Después de una primera fase más que irregular resulta más que lógico llegar a esa última jornada en esas condiciones. De hecho, el encuentro ante El Ejido fue un reflejo de toda la campaña salvo, quizá aquel mes de diciembre que pareció hacer soñar a más de uno. Pero fue un reflejo. Este Córdoba CF da para lo que da y debe esperar no uno, sino dos milagros, en El Arcángel y en Sevilla, si quiere pelear por el ascenso a Segunda A y garantizarse la Primera RFEF la próxima temporada.

HIzo regresar Pablo Alfaro al equipo titular a Javi Flores y el equipo lo notó, no así la inclusión de Moutinho por banda derecha ante la falta de hombres específicos para el puesto y también metió a Xavi Molina por Djetei, aunque la novedad le duró al técnico blanquiverde menos de 20 minutos, los que tardó el catalán en lesionarse y dejar el hueco al camerunés.

No fue una buena primera parte la del Córdoba CF que, siendo magnánimos, se mostró irregular. Tuvo unos minutitos correctos y luego el CD El Ejido se le subió a las barbas. Tanto, que hasta generó varias ocasiones por medio de disparos desde la frontal (Víctor Pérez), un cabezazo abajo de Adrián Cova que atajó en dos tiempos Edu Frías y, sobre todo, en un error de inicio de los cordobesistas, que fallaron por el perfil izquierdo y la jugada terminó en un disparo de Sergio Pérez, raso, que a punto estuvo de convertirse en el 1-0. Las fases de descontrol, de mal juego, de balones largos sin ton ni son, se alternaban con detalles en los que aparecía Del Moral conectando con Javi Flores o Jesús Álvaro haciendo lo propio con Nahuel. En el ecuador del primer acto parecía que definitivamente el Córdoba CF conseguía controlar el encuentro si se exceptuaba esa ocasión referida de Sergio Pérez, pero le faltaba profundidad, colmillo o como quiera llamarlo. El caso es que el Córdoba CF no parecía jugarse lo que se estaba jugando y faltaba un punto más de energía, de ideas, de fútbol. Un poco de todo. Pero en una internada de Nahuel en el área se iba a abrir el horizonte. Adrián Cova hacía falta clara sobre el extremo blanquiverde y Rodríguez Carpallo no dudó en señalizar la pena máxima y amonestar al carrilero derecho celeste. Sorprendentemente, el encargado de disparar desde los once metros iba a ser Alberto del Moral. Estando Willy Ledesma, Javi Flores y alguno más sobre el campo, el mediocentro cordobesista disparó perfectamente, superando sin problemas a Wilfred. El marcador se desequilibraba para el Córdoba CF y era la mejor noticia de la primera parte. Posiblemente la única.

Variación del sistema

Tras el descanso, Fran Alcoy varió el sistema y dio entrada a Etxanix para jugar con dos delanteros. Inicialmente, pareció funcionarle la idea al valenciano, ya que El Ejido continuaba merodeando a Edu Frías. Cierto es que sin ocasiones clarísimas, pero con la fragilidad que ha mostrado el sistema defensivo blanquiverde a lo largo de la temporada (salvo en diciembre), cualquier acercamiento hacía temblar a más de uno. A pesar de todo, el Córdoba CF empezó a controlar el encuentro ya cuando este entraba en su último cuarto final, sumando incluso algunas ocasiones claras, como un taconazo de Ródenas que no llegó al objetivo tras una buena jugada de Willy Ledesma.

Pero incluso en los momentos en los que aparentemente el Córdoba CF inicia su juego más tranquilo es, siempre, cuando hace sufrir. Cualquier rival es capaz de hacerle sufrir defensivamente, sea cual sea su nivel. Y El Ejido lo volvió a demostrar con varias ocasiones consecutivas. En una, tuvo que salir Edu Frías de su área ante Etxániz, en otra, Olavide enganchó un disparo con la zurda dentro del área que rozó el poste (min. 77) y, en definitiva, el Córdoba CF dejaba vivo a su rival. Por enésima vez.

En esta ocasión no lo pagó y el Córdoba CF regresaba a la senda de la victoria y con el horizonte de que deberá imponerse en El Arcángel, en una semana, también al Betis Deportivo para mantener algo de esperanza. No será fácil.

Ficha técnica:

0-CD El Ejido 2012: Wilfred, Adri Cova, Ndiaye, Zubiri, Checa, Olavide, Víctor Pérez, Toni Dovale, Sergio Pérez, Toni Arranz, Boris.

Entrenador: Fray Alcoy.

Cambios: Jonxa por Adri Cova (46’), Etxaniz por Toni Dovale (46’), Palomeque por Checa (64’), Bryan Zaragoza por Sergio Pérez (64’), Lucas Ferraz por Olavide (78’).

1-Córdoba CF: Edu Frías, Farrando, Xavi Molina, Bernardo, Jesús Álvaro, Del Moral, Mario Ortiz, Moutinho, Javi Flores, Nahuel, Willy Ledesma.

Entrenador: Pablo Alfaro.

Cambios: Djetei por Xavi Molina (17’), Ródenas por Moutinho (57’), Traoré por Javi Flores (77’) .

Goles: 0-1 (42’) Del Moral, de penalti.

Árbitro: Rodríguez Carpallo (C. Valenciano).

Tarjetas: Moutinho (14’), Farrando (39’), Cova (42’), Checa (59’), Djetei (65’), Del Moral (68’), Arranz (76’), Bernardo (92’).

Campo: Santo Domingo. Jornada 17 de la Liga 20-21. 400 aficionados, límite permitido por las autoridades sanitarias debido a la pandemia de coronavirus.