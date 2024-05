Turismo se apoya en una encuesta para desacreditar la tasa turística: "Solo el 16% de andaluces está a favor"

Qué hacer con el turismo en Andalucía sigue siendo una de las grandes preguntas sin consenso entre la Junta y los alcaldes de los diferentes municipios. Mientras Juanma Moreno, presidente andaluz, se ha posicionado en contra de la tasa turística, los alcaldes siguen manifestándose a favor de esta medida de recaudación de dinero a los visitantes. A la espera de una reunión inminente con empresarios y municipios, la Junta ha expuesto con datos lo que opina sobre el sector.

En representación del máximo organismo andaluz, Arturo Bernal, consejero de Turismo, ha presentado un estudio sobre la percepción de los residentes andaluces sobre el turismo en la comunidad, en la oficina de Marqués del Contadero (Sevilla). Y la principal conclusión de este sondeo realizado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (EPGTDA) es que el turismo es beneficioso para los vecinos y debe extenderse a todos los barrios, ha revitalizado los centros de los municipios y los pisos turísticos no resultan una molestia. "Estamos alimentando una leyenda negra", ha sentenciado.

Bernal ha expuesto que "las viviendas de uso turístico y la tasa turística no son relevantes para la ciudadanía". Según la encuesta, realizada a 3.200 personas de 32 municipios (capitales, interior y litoral), con un 95% de confianza, solo el 16% está de acuerdo con la aplicación de una tasa o impuesto y solo el 31% apuesta por limitar la oferta de viviendas turísticas. Es decir, el 84% de los residentes andaluces no estaría a favor de nuevos impuestos al turismo.

Durante la primera quincena de mayo, según ha confirmado el consejero, se producirá una reunión con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para "debatir sobre un posible acuerdo y sobre la financiación local". "No es una cuestión de impuestos sino de financiación. Hay que poner nuevos impuestos o repartir de otra manera lo que ya cobramos, es lo que está sobre la mesa. Si empresarios y ciudades están de acuerdo con un impuesto, buscaremos la mejor forma de hacerlo", ha explicado Bernal, que se ha acogido a que han "preguntado a los ciudadanos qué opinan y han contestado".

Beneficios para los centros urbanos

Para la Junta de Andalucía, el turismo no está generando una situación negativa en la actualidad. "La gentrificación o vaciamiento de centros urbanos no es una tendencia actual por el turismo, ya pasaba hace 50 años y ya se reflejaba en los medios. El que crea que le repercute negativamente, pues se sentirá perjudicado", ha defendido Bernal.

Ha sostenido que "el turismo es bueno" y "ha servido para recuperar zonas completas en cascos históricos". "La inversión turística ha sido capaz de revitalizar su vida. El abandono de los centros es algo que lleva tiempo estudiándose", ha proseguido. Para él, "es la principal actividad que tenemos en Andalucía. No creo que sea justo decir que el turismo sea la razón negativa de todas las cosas".

Unos turistas en la zona de la Mezquita-Catedral. / Víctor Castro

De hecho, no solo no se considera que genera molestias a nivel general en el centro, sino que los datos del estudio apoyan que el turismo llegue a más zonas de las ciudades. El 88% estaría de acuerdo con promover una mejor distribución de los turistas a lo largo del año y el 65% apoya la distribución de turistas en todos los barrios del municipio, no solo en unos pocos. "No es repartir los malos ratos entre todos", ha matizado Bernal.

Las incidencias en pisos turísticos

Otro punto al que la Junta ha querido restar importancia es la molestia que puedan generar los pisos turísticos, una actividad al alza que ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, a aprobar restricciones. La conclusión general es que solo el 31% de los encuestados quiere limitar la oferta de viviendas turísticas.

Bernal ha reconocido que "se han producido incidencias" y que conocen "las molestias a los vecinos en pisos turísticos", pero ha reducido los perjudicados o molestos a un 0,0003%. "El decreto (aprobado este año por la Junta para dar potestad a los ayuntamientos para regular las viviendas turísticas) tiene la virtud de haber definido por primera vez el gestor. Por supuesto hay personas que están teniendo problemas, pero no es la tendencia general", ha añadido.

Sí se ha reconocido la preocupación de los ciudadanos sobre la posible incidencia del turismo en los precios (42%), al considerar que se puede encarecer el precio de la vivienda, si bien ha recordado "el amplio consenso existente en los efectos negativos que ha provocado la Ley estatal de Derecho a la Vivienda, que ha aumentado de forma considerable el número de viviendas vacías".

La defensa de la Junta sobre el turismo

La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Turismo, ha realizado "el primer estudio sobre la percepción de los residentes sobre el turismo en Andalucía". Un "estudio pionero. Es curioso, con todo lo que se habla, que nunca se haya hecho, hablando con datos sin fundamento. Hemos querido dar luz y preguntar a los ciudadanos", ha defendido Bernal.

El consejero ha asegurado que "nadie había preguntado nunca nada a los andaluces", y que "el 91% considera que el turismo tiene un efecto positivo en la economía local y en la generación de empleo, ayudando a mejorar el prestigio y la imagen del municipio".

Una mujer sale de un apartamento turístico en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

En datos, se ha destacado que la inversión hotelera en Andalucía ha crecido un 85,3%; que el 81% respalda que el turismo que ayuda a la conservación y la revalorización de los monumentos, incrementando opciones de ocio; que el 88% opina que genera puestos de trabajo y mejora la economía local; o que el 77% cree que el turismo ayuda a conservar y revalorizar los espacios naturales.

El consejero de Turismo ha confirmado que se está redactando una nueva Ley de Turismo para que sea aprobada antes de que finalice la legislatura: "El mayor crecimiento de turismo en Europa se producirá en el Mediterráneo, en Andalucía. Hay que absorber las oportunidades que el turismo nos da, seleccionar qué perfil buscamos y de qué país. Atraer a los turistas que más gastan y mejor conviven con nuestra población local".